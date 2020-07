Tripada® Fortbildung Yoga für Schwangere im Juli 2020

Fortbildung für Yogalehrer mit Kassenzulassung nach § 20 SGB V

Am 25. + 26. Juli 2020 ist die Fortbildung “Yoga für Schwangere” in der Tripada Akademie für Gesundheit und Yoga in Wuppertal erfolgreich von den Teilnehmern absolviert worden.

Als Modul der 2 jährigen Tripada® Yogalehrerausbildung mit Kassenanerkennung nach § 20 SGB V wurde den Teilnehmern umfangreich sämtliches Know-how in Bezug auf den Yogaunterricht mit Schwangeren beigebracht. Hierfür wird der Tripada Yoga® Basic Kurs für Anfänger entsprechend den Bedürfnissen der Schwangeren angepasst.

Für die Yoga Praxis bedeutet dies, dass alle Gelenke, Bänder und Muskeln der Frau in der Schwangerschaft instabiler werden und nur ausgewogen belastet sein dürfen. Zunehmendes und verlagertes Gewicht durch das Wachsen der Gebärmutter und des Kindes führt zu Veränderungen des Körperschwerpunktes und zu (Fehl – ) Belastungen der Statik durch Veränderungen in der Haltearbeit des Körpers.

Ein wesentlicher Aspekt der Yogapraxis ist daher der entspannende Ausgleich der Belastungsreaktion des Körpers verbunden mit der Stabilisierung und Aufrechterhaltung der stützenden Bein-, Gesäß- und Rückenmuskulatur durch Asanas in einer sinnvollen Folge und Ausrichtung.

Die Fortbildung Yoga für Schwangere ist nicht nur als Teil der Tripada® Yogalehrerausbildung buchbar, sondern auch als einzelnes Modul für bereits ausgebildete Yogalehrer über 2 Jahre und 500 Std., die mit einem entsprechenden Grundberuf die Voraussetzung für eine Anerkennung bei der Zentralen Prüfstelle Prävention mitbringen. In Verbindung mit der Fortbildung zum Tripada® Basic – Kurs kann das Modul für Schwangere als Fortbildung für Yogalehrer dienen, die im Anschluss Yoga für Schwangere als kassengeförderten Kurs anbieten möchten.

Beide Tripada® Konzepte sind bei der ZPP zentral zertifiziert und können mit Lizenz genutzt werden. So kann man innerhalb kurzer Zeit nach der Fortbildung bereits kassengeförderte Kurse selber anbieten.

Die Tripada® Akademie für Gesundheit und Yoga in Wuppertal bietet in diesem Rahmen auch noch andere Fortbildungen zu Kurskonzepten an, wie z.B. eine Kinderyogalehrer Ausbildung. Für die nächsten Termine einfach auf der Webseite www.tripada-yogalehrerausbildung.de gucken.

