Podcast Ayurveda-Lifestyle und YouTube-Kanal Ayurvedaschule

Ayurveda-Lifestyle – gesund, erfolgreich, finanziell frei, glücklich – auf “Sendung”.

Interessantes zur Ayurveda-Medizin, zu anderen alternativen Heilweisen und Impulse für einen erfolgreichen und sinnerfüllten Beruf.

Seit einigen Jahren gibt es den Ayurveda-Lifestyle-Podcast. Ein Podcast ist so etwas wie ein privater Radio-Sender, auf dem zu einem interessanten Grundthema, wie z.B. alternative Medizin”, Beiträge veröffentlicht werden.

Wolfgang Neutzler, der Leiter der Ayurvedaschule in Gundelfingen hatte vor einigen Jahren die Idee – Ayurveda kann auch ganz anschaulich und interessant in kleinen Beiträgen vermittelt werden.

…und er behielt recht.

Eine treue Hörerschaft freut sich immer wieder über die Themen, die in den Beiträgen von ca. 10 Minuten peppig vermittelt werden.

Wolfgang Neutzler: Mich freut es immer wieder, wenn Teilnehmer von meinen Ausbildungskursen über diesen Ayurveda-Podcast zu meiner Ayurvedaschule gefunden haben.

Zeigt doch diese Art des Vermittelns von dem wundervollen ayurvedischen Wissen: Mit Freude und peppig geht es doch viel leichter – die Motivation, etwas im Leben zu ändern, das heißt das eigene Leben mehr nach Ayurveda auszurichten – ist auf diese Art viel größer.

Auf diesem “Sender” Ayurveda-Lifestyle werden auch in Zukunft interessante Themen zu Ayurveda geben – aber auch Impulse für ein sinnerfülltes und erfolgreichen Leben.

Natürlich kann jeder dabei sein, als “Zuhörer” und als “Akteur”: Gerne dürfen uns auch Themen und Menschen für Interviews vorgeschlagen werden.

Der Podcast ist kostenlos und kann folgendermaßen genutzt werden:

1. Anhören – es gibt regelmäßig aktuelle Themen.

2. Runterladen – direkt unter einer Sendung ist der download-Button.

3. Follower werden: dafür muss man sich bei Podomatic kostenlos anmelden, das geht sehr schnell (nur Emailadresse und Namen angeben).

4. Liken: Bei Gefallen eines Beitrags kann dieser “gelikt” werden, das zeigt anderen Zuhörern, dass dies ein interessanter Beitrag ist (auch hierfür muss man sich anmelden, wie unter 3. beschrieben).

5. Link von Ayurveda-Lifestyle an Freunde und Bekannte weiter geben, persönlich oder über Social-Media.

6. Einbinden eines Beitrages auf der eigenen Website – auch das ist kostenlos möglich.

Innerhalb weniger Tage ist der Podcast “Ayurveda-Lifestyle – Wolfgangs Talk Time” bei Podomatic, eine der größten Podcast-Plattformen, auf Platz 1 in der Rubrik “Alternatives Heilen” gelandet. Und er hält sich schon seit Jahren in den TOP 30.

In Zukunft wird es parallel dazu auch vermehrt Beiträge auf meinen YouTube-Kanal zu den Themen Ayurveda, Gesundheitsvorsoge und “Erfolgreich sein” geben. Auch hier kann man meinen YouTube-Kanal Abonnieren.

Hier geht es zu dem kostenlosen Podcast:

Hier geht es zu meinem YouTube-Kanal

Die Ayurvedaschule Wolfgang Neutzler ist eine unabhängige Privatschule.

Der Schulleiter der Schule für Ayurveda, Wolfgang Neutzler, praktiziert seit 1985 als Heilpraktiker mit Schwerpunkt Ayurveda. Als Coach betreut er Menschen in Krisen-Situation.

Der Schwerpunkte seiner Arbeit sind Online-Seminare und -Ausbildungen. Gerade in der heutigen Zeit eine schnelle und effektive Möglichkeit des Lernens, ohne Reisekosten und Stress.

Folgende Online-Angebote gibt es: Ausbildung zur/m Ayurveda-Ernährungsberater/In, Ayurveda-Kochkurse, Abnehm-Training, Ayurveda-Fastenwoche, Kursleiter Ayurveda-Babymassage, Schwangeren-Massage, Ayurveda-Konstitutionsbestimmung, Ayurveda-Entspannungs-Trainer.

Wolfgang Neutzler ist Autor, Co-Autor von 8 Büchern, unter anderem auch von 5 Ayurveda-Büchern.

Das Ziel ist es, ganz vielen Menschen einen Zugang zum Ayurveda zu ermöglichen.

Ayurveda – das Wissen von einem gesunden, langen und glücklichen Leben

Firmenkontakt

Ayurvedaschule Wolfgang Neutzler

Wolfgang Neutzler

Wittelsbacherstr. 19

89423 Gundelfingen/Donau

0157 51271025

info@schule-fuer-ayurveda.de

https://www.schule-fuer-ayurveda.de

Pressekontakt

Ayurveda-Presse-Agentur

Wolfgang Neutzler

Wittelsbacherstr. 19

89423 Gundelfingen/Donau

09073 44 80 761

info@schule-fuer-ayurveda.de

https://www.schule-fuer-ayurveda.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.