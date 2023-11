Transformationexperte erweitert Expertenpool von Hagenlocher PR

Ulrich Schwellinger unterstützt mit seinem Steinbeis-Beratungszentrum Transformation Unternehmen bei der Neuausrichtung

Die PR-Agentur „Hagenlocher PR“ ( https://hagenlocher-pr.de) mit Sitz in Singen am Hohentwiel und Esslingen am Neckar erweitert ihren Expertenpool mit dem erfahrenen Transformationsexperten Ulrich Schwellinger.

Ulrich Schwellinger bringt über 40 Jahre Erfahrung im Aufbau und der Strukturierung von Unternehmen in den Branchen Automobilzulieferer und Maschinenbau an internationalen Standorten mit.

Dabei stand er in führenden Positionen stets in der Verantwortung, unter anderem als Produktionsleiter, Betriebsleiter und Geschäftsführer. Seine Vita zeigt seine umfassende Erfahrung im Aufbau, der Restrukturierung und Führung von Unternehmen, insbesondere mit der Leitung und Steuerung von Produktionseinheiten.

Für Schwellinger ist angesichts der Umbrüche in Wirtschaft und Gesellschaft klar: „Unternehmen müssen jetzt Verantwortung übernehmen, um ihre Unternehmen enkelfähig zu machen. Verantwortung besteht darin, die Unternehmen neu aufzustellen, zu transformieren und so für die Zukunft vorzubereiten.“

Sinkende Stückzahlen und Abkehr vom Verbrenner belasten Automobilzulieferer

Gerade die Umstellung der Automobilproduktion vom Verbrenner zum E- und Wasserstoff-Antrieb bedeute für die Branche der Automobilzulieferer eine große Herausforderung. Sinkende Stückzahlen deutscher Hersteller aufgrund einer Premium-Strategie in Kombination mit dem Auslaufen des Verbrenners sowie der starken Konkurrenz aus China und Südkorea, machen laut Schwellinger eine grundlegende Strategieänderung bei den Zulieferern notwendig. Dies lasse sich nur mit der Optimierung der Produktionsprozesse sowie der Umstellung des Produktangebots, mit neuen Geschäftsfeldern und mit neuen Geschäftsmodellen bewältigen, so der Transformationsexperte.

Steinbeis-Beratungszentrum unterstützt Transformationsprozesse

Zusammen mit seinem Kollegen Joachim Effinger betreibt Schwellinger deshalb das Steinbeis-Beratungszentrum Transformation in St. Georgen ( https://steinbeis-transformation.de/). Zusammen bieten sie aktive und konkrete Unterstützung bei Transformationsprozessen von Automobilzulieferfirmen.

Als erfahrene Experten, die langjährig in Führungspositionen der Automotive- und Anlagenbau-Industrie beschäftigt waren, wissen sie, wo Unternehmen ansetzen können, um sich neu zu erfinden.

„Eine Neuausrichtung bedarf einer individuell-angepassten, spezifisch auf das Unternehmen zugeschnittenen Strategie“, so Transformationsexperte Schwellinger. „Nur so kann die Transformation vernünftig bewerkstelligt werden.“

Optimierung von Geschäftsprozessen

Wenn er die Transformation von Unternehmen angeht, betrifft der erste Schritt immer die Optimierung der bestehenden Prozesse, um einen möglichst hohen Deckungsbeitrag zu erzielen. „Mit diesem Mehr an Ertrag werden die Spielräume geschaffen, die für die Umstellung eines Unternehmens zu neuen Geschäftsfeldern genutzt werden können“, so der Steinbeis-Experte. „Doch dazu müssen Unternehmer die lähmende Angst überwinden und mutig die Verantwortung für die notwendige Transformation übernehmen. Aus Erfahrung weiß ich: Mut tut gut.“

Fundamentale Bereitschaft zu Umbrüchen

Sein Credo lautet: „Raus aus der lähmenden Lethargie, hin zu neuen Ufern. Die Zukunft kommt nicht im Schlaf.“ Unternehmen müssen für ihre Zukunft wie Löwen kämpfen, ist sich Schwellinger sicher. „Das bedeutet nicht nur Ehrgeiz und Leistungsorientierung, sondern die fundamentale Bereitschaft zu Umbrüchen und, wo sinnvoll, zur Kooperation mit anderen Marktteilnehmern.“ Denn für Schwellinger ist klar: „Erfolg hat drei Buchstaben: T – U – N. Und so müssen Unternehmen jetzt vom Lamentieren ins „Tun“ kommen.“

Transformation-Experte Schwellinger steht für Interviews, Gastbeiträge und Vorträge zur Verfügung. Auch Transformations-Workshops für und mit Unternehmen gehören zu seinem Angebot. Anfragen an Hagenlocher PR mit der E-Mail-Adresse: Experten@hagenlocher-pr.de

