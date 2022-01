Traum-Ferienwohnungen ermöglicht Urlaubern Baumpatenschaften

Bremen, 24. Januar 2022. In Kooperation mit Life Terra bietet Traum-Ferienwohnungen Urlaubern die Möglichkeit im Rahmen einer Baumpatenschaft den ökologischen Fußabdruck ihrer Reise zu reduzieren.

Nach dem Urlauber ihre Ferienunterkunft auf dem Online-Marktplatz Traum-Ferienwohnungen gefunden und eine Buchungsanfrage gestellt haben, steht ihnen im letzten Schritt die Möglichkeit offen, einen Baum zu adoptieren.

In Zusammenarbeit mit der Life Terra Stiftung können Urlauber eine Baumpatenschaft für einen kürzlich gepflanzten Baum übernehmen. Die Patenschaft kostet 5 Euro pro Baum und lässt sich beliebig ausweiten oder aber als Geschenk für Dritte abschließen.

Aktuell stehen rund 36.000 Bäume in Deutschland, Spanien, Niederlanden, Griechenland und Belgien zur Adoption frei.

Nach der Übernahme einer Patenschaft lässt sich der Standort, die Baumart, das Datum und die Veranstaltung, bei der der Baum gepflanzt wurde, einsehen. In einem persönlichen Dashboard können Baumpaten das stetige Wachstum ihres Baumes mitverfolgen.

Da alle zur Adoption angebotenen Bäume bereits gepflanzt wurden, wird mit dem eingenommenen Geld das Pflanzen weiterer Bäume ermöglicht, die wiederum adoptiert werden können. Über 200.000 Bäume konnte Life Terra bereits pflanzen.

Traum-Ferienwohnungen möchte Life Terra dabei unterstützen innerhalb von fünf Jahren 500 Millionen Bäume zu pflanzen.

“Wir sind uns bewusst, dass das Pflanzen von Bäumen allein nicht ausreicht und es verschiedene Lösungsansätze zur Verringerung unserer CO2-Emmissionen braucht”, erläutert Ruud Smeets, Geschäftsführer von Traum-Ferienwohnungen.

“Dennoch sehen wir in der Aufforstung eine der ökologisch und ökonomisch sinnvollsten Optionen, um CO2 aus der Atmosphäre zu binden. Im letzten Jahr waren 38% unserer Urlaubsgäste Familien mit Kindern. Insbesondere für unsere kleinen Gäste sehen wir darin eine tolle Möglichkeit, Naturschutz und Klimaschutzmaßnahmen mit positiven Urlaubserinnerungen zu verknüpfen und das Wachstum des Baumes mitverfolgen zu können”, so Smeets.

“Wir haben uns bewusst für Life Terra als Kooperationspartner entschieden. Den Ansatz die Gesellschaft zu integrieren, als Paten mit innovativen Methoden teilhaben zu lassen und auch Wissen vor Ort zu vermitteln hat uns komplett überzeugt.” so Smeets weiter.

Weiterführende Informationen zu Life Terra finden Sie unter www.lifeterra.eu/de/ueber-das-projekt

Seit 2001 bringt der Online-Marktplatz Traum-Ferienwohnungen Urlauber und Gastgeber persönlich und direkt zusammen. Gastgeber können einfach, transparent und erfolgreich ihre Ferienunterkunft inserieren. Urlauber wählen aus über 100.000 Feriendomizilen in rund 70 Ländern ihre Traum-Ferienwohnung aus. Neben klassischen Ferienhäusern und -wohnungen stehen auch außergewöhnliche Ferienunterkünfte wie Baumhäuser, Hausboote, umgebaute Windmühlen oder Schlösser auf dem Urlaubsprogramm. Jedes Jahr suchen über 46 Millionen Urlauber ihre perfekte Ferienunterkunft bei Traum-Ferienwohnungen. Auch deshalb vertrauen rund 30.000 Vermieter langfristig auf die Bremer Experten im Bereich Ferienhausurlaub. Seit Mai 2019 ist die Traum-Ferienwohnungen GmbH Teil von OYO Vacation Homes, einem der führenden Unternehmen im Bereich Ferienhausvermietung in Europa. Neben Traum-Ferienwohnungen befinden sich unter diesem Dach auch der niederländische Full-Service-Ferienhausanbieter Belvilla und das dänische Unternehmen DanCenter. Weitere Informationen unter www.traum-ferienwohnungen.de

Bildquelle: Life Terra