Würth Leasing weitet digitales Angebot aus

Zum Jahresanfang 2022 startet die Würth Leasing mit einer neuen Webseite. An den Relaunch angeknüpft ist auch der Neustart unseres Geschäftsbereichs “Asset Finance”, welcher maßgeschneiderte Lösungen für objektbasierte Finanzierungen anbietet. Durch die neue Webseite will die Würth Leasing ihren Kunden bestmöglichen Service schon beim digitalen Erstkontakt bieten.

Digitale Touchpoints sind mittlerweile wichtiger denn je! Aus diesem Grund haben wir uns dazu entschieden, digital einen neuen Weg einzuschlagen und unsere neue Firmenwebseite so zu gestalten, dass unseren Bestandskunden sowie potenziellen Neukunden von Anfang an ein Höchstmaß an Service und Beratung geboten wird. Unsere Geschäftsbereiche werden klar definiert und der Mehrwert für unsere Kundinnen und Kunden herausgestellt. Die Würth Leasing bietet mehr als klassisches Leasing – als Leasinggesellschaft stärken wir Unternehmen durch individuelle Finanzierungslösungen. Diese Lösungen bieten wir Ihnen durch unsere verschiedenen Geschäftsbereiche:

– Agrar Lease: Wir finanzieren Ihre Landmaschinen (Feldhäcksler, Mähdrescher etc.) …

– Asset Finance: Wir kümmern uns um Ihre Finanzierung von Investitionsgütern …

– IT-Leasing: Wir halten Ihre IT-Ausstattung auf dem neuesten Stand …

– Mitarbeiter Incentives: Bike-Leasing und Mitarbeiter-PC-Programm …

– Vendor-Konzern: Finanzierung 2.0 – Clevere Leasing-Lösungen für Handwerk und Industrie …

– Vendor-Leasing: Wir fördern Ihren Absatz ohne höheres Risiko …

– Truck Lease: Ihr Spezialist für die Finanzierung von LKW, Sonderaufbauten, Anhängern …

Ergänzt wird unser Angebot durch die weiterhin bestehende KfW-Mittelstandsförderung, die wir Ihnen seit 2018 in Zusammenarbeit mit der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) anbieten können. Für Sie ein echter Mehrwert: Die KfW-Mittelstandsförderung ist mit anderen Fördermitteln kombinierbar! Auch das neu gestaltete Kontaktformular können Sie für Ihren direkten Kontakt zu unseren Geschäftsbereichen nutzen. Durch eine Themenvorauswahl kann so direkt kategorisiert und Ihnen eine für Sie passende Ansprechperson aus unserem Hause zugeordnet werden – eben ganz Würth like: persönlich und nah!

Aus “Common-Leasing” wird “Asset Finance”

“Bekannt unter dem Namen Common Lease bieten wir Ihnen seit 1993 beste Leasing- und Finanzierungsangebote für Gewerbe und Unternehmen. Zum Jahresende haben wir uns dazu entschlossen, unserem größten Geschäftsbereich einen neuen Namen zu geben und die angebotenen Lösungen noch genauer zu definieren sowie Ihren Nutzen für unsere Kunden in den Vordergrund zu stellen. Passend zum Start unserer neuen Webseite wird aus Common-Leasing der Geschäftsbereich Asset Finance, der Ihnen jede Menge Lösungen bietet – maßgeschneidert auf Ihre Bedürfnisse!” so Simon Wieland, als Geschäftsführer für den Vertrieb und das Marketing bei der Würth Leasing verantwortlich. Bei Asset Finance geht es maßgeblich um Finanzierungen (sowohl Leasing als auch Mietkauf) von Maschinen, technischen Anlagen sowie Produktions- und Fertigungsstraßen.

Für Unternehmen immer wichtiger ist unser Asset Backed Leasing (ABL). Hierbei geht es um objektbasierte Finanzierungen – Finanzierungen, bei denen die Objektbonität im Vordergrund steht. Diese Art der Finanzierung ist ideal für Investitionen außerhalb des Hausbankenumfeldes. Wir entwickeln eine Finanzierung rund um das Wunschobjekt, weitestgehend unabhängig von den Bilanzzahlen. Gleich, ob es sich um eine Neuanschaffung oder um ein “Sale-and-lease-back-Geschäft (SLB)” handelt, wir finden eine maßgeschneiderte Lösung.

Wenn Sie den Mut haben zu springen, sind wir an Ihrer Seite

Wir bieten maßgeschneiderte Finanzierungen wie Leasing und Mietkauf für Firmen, damit Ihre Investitionen zum finanziellen Erfolg werden. Auf unsere banken- und herstellerunabhängige Beratung können Sie Ihre Zukunft bauen. Schauen Sie doch einfach mal vorbei unter www.wuerth-leasing.de

Über die Würth Leasing

Die Würth Leasing GmbH & Co. KG wurde 1993 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Albershausen. Das Unternehmen entwickelt objekt- und kundenspezifische Finanzierungslösungen in verschiedenen Geschäftsbereichen. Zusammen mit der 100-prozentigen Tochterfirma Würth Truck Lease GmbH betreuen über 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an mehreren Standorten über 6.000 Kunden mit einem Finanzierungsvolumen von mehr als EUR 1,2 Milliarden.

Über die Würth-Gruppe

Die Würth-Gruppe ist Weltmarktführer in ihrem Kerngeschäft, dem Handel mit Montage- und Befestigungsmaterial. Sie besteht aktuell aus über 400 Gesellschaften in mehr als 80 Ländern und beschäftigt über 83.000 Mitarbeitende. Davon sind rund 34.000 fest angestellte Verkäufer*innen im Außendienst. Im Kerngeschäft, der Würth-Linie, umfasst das Verkaufsprogramm für Handwerk und Industrie über 125.000 Produkte: von Schrauben, Schraubenzubehör und Dübeln über Werkzeuge bis hin zu chemisch-technischen Produkten und Arbeitsschutz. Die Allied Companies – Gesellschaften des Konzerns, die an das Kerngeschäft angrenzen oder diversifizierte Geschäftsbereiche bearbeiten – ergänzen das Angebot um Produkte für Bau- und Heimwerkermärkte, Elektroinstallationsmaterial, elektronische Bauteile (z. B. Leiterplatten) sowie Finanzdienstleistungen. Sie machen über 40 Prozent des Umsatzes der Würth-Gruppe aus.

