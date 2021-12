Traum-Ferienwohnungen erweitert Angebot für Urlauber um Freizeitaktivitäten

Bremen, 14. Dezember 2021. Der Online-Marktplatz Traum-Ferienwohnungen baut sein Angebot für Urlauber aus. Neben der Vermittlung von Ferienunterkünften ermöglicht Traum-Ferienwohnungen Urlaubern nun auch die Buchung von Freizeitaktivitäten.

Nach der Buchung der Ferienunterkunft mussten Urlauber bisher auf zahlreichen Webseiten Aktivitäten und Ausflugsmöglichkeiten für ihre Reise recherchieren. Das kostete zusätzliche Zeit und stellte für Gäste oftmals eine Belastung dar. Insbesondere kleinere Anbieter von Events oder Erlebnissen lassen sich nicht immer online auffinden oder haben die Möglichkeit ein eigenes Buchungssystem zu betreiben.

Über das Portal von Traum-Ferienwohnungen lassen sich ab jetzt hunderte Aktivitäten in Deutschland entdecken und buchen – ganz egal, ob passend zu einer Reise oder einfach für zwischendurch.

“Mit dieser Neuerung möchten wir dem vielfachen Wunsch unserer Gäste Rechnung tragen, auch bei der Ausgestaltung der schönsten Zeit des Jahres, dem eigenen Urlaub, zur Seite zu stehen”, erläutert Sören Gattung, Pressesprecher von Traum-Ferienwohnungen.

In der neuen Rubrik ” Aktivitäten” können Gäste anhand der Kriterien “Ort” und “Zeitraum” verfügbare Aktivitäten und Erlebnisse finden. Zum Start sind bereits über 1500 Events verfügbar.

Dabei umfasst die Angebotspalette spannende Erlebnisse und unvergessliche Abenteuer für jegliche Interessen und Altersgruppen.

Neben Klassikern wie Sightseeing-Touren, Rundflügen und Museumsbesuchen finden sich auch außergewöhnliche Aktivitäten wie ein Bier-Braukurs in Köln oder eine Foto-Erlebnis-Tour in der Zeche Zollverein in Essen, einst die größte Steinkohlenzeche der Welt. Sportlicher wird es bei einer kulinarischen Wanderung in der Schwäbischen Alb oder einer Fahrt mit dem Elektro-Hydrofoil-Board durch die Flensburger Förde. Neugierige nehmen an Live Exit Games teil oder erkunden spannende Drehorte bei einem Babylon Berlin-Rundgang.

Das Angebot entsteht in Kooperation mit bookingkit, Europas führender Buchungs-, Marketing- und Administrations-Lösung für Freizeit- und Erlebnisanbieter.

Aktivitäten und Ausflugsmöglichkeiten finden Sie hier: https://www.traum-ferienwohnungen.de/events

Seit 2001 bringt der Online-Marktplatz Traum-Ferienwohnungen Urlauber und Gastgeber persönlich und direkt zusammen. Gastgeber können einfach, transparent und erfolgreich ihre Ferienunterkunft inserieren. Urlauber wählen aus über 100.000 Feriendomizilen in rund 70 Ländern ihre Traum-Ferienwohnung aus. Neben klassischen Ferienhäusern und -wohnungen stehen auch außergewöhnliche Ferienunterkünfte wie Baumhäuser, Hausboote, umgebaute Windmühlen oder Schlösser auf dem Urlaubsprogramm. Jedes Jahr suchen über 46 Millionen Urlauber ihre perfekte Ferienunterkunft bei Traum-Ferienwohnungen. Auch deshalb vertrauen rund 30.000 Vermieter langfristig auf die Bremer Experten im Bereich Ferienhausurlaub. Seit Mai 2019 ist die Traum-Ferienwohnungen GmbH Teil von OYO Vacation Homes, einem der führenden Unternehmen im Bereich Ferienhausvermietung in Europa. Neben Traum-Ferienwohnungen befinden sich unter diesem Dach auch der niederländische Full-Service-Ferienhausanbieter Belvilla und das dänische Unternehmen DanCenter. Weitere Informationen unter www.traum-ferienwohnungen.de

