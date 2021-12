Rückblick der ALPEIN Software SWISS AG auf 2021

Das Jahr 2021, geprägt von der Parole “Durchhalten”, geht zu Ende. Die Corona-Krise mit einer dramatischen Brisanz, die aktuell auch noch zum Jahresschluss vorherrscht, hat nahezu alle Lebensbereiche tangiert und wirtschaftlich ihren Tribut gefordert. Der globale Kampf gegen Umweltprobleme und Klimawandel hat bisher nicht gekannte Dimensionen erreicht. Das Jahrhunderthochwasser in Teilen Deutschlands hat zumindest angedeutet wohin die Reise gehen wird, wenn Umweltschutz-Anstrengungen dauerhaft vernachlässigt werden.

Alles in allem ein bewegtes Jahr, welches auch die ALPEIN Software SWISS AG, wie viele andere Unternehmen auch, vor einige Herausforderungen gestellt hat. Lockdowns mit der Beschränkung direkter Kommunikationen führten zur Reduzierung geschäftlicher Aktivitäten und schränkten auch die gewohnte Marketing-Betriebsamkeit ein.

Trotz aller Widrigkeiten schaut die ALPEIN Software auf ein durchaus produktives und erfolgreiches Jahr zurück. Produkt-Optimierungen und die Weiterentwicklung IT-technischer Details und Sicherheitsstandards standen im Fokus. Mit dem Ausbau der Support-Leistungen und der Service-Qualität, einhergehend mit organisatorischen Unternehmensoptimierungen und der Dynamisierung interner Abläufe, wurden Kundendienstleistungen, Service-Konzepte und der Support verbessert. So wurde auch das Spektrum an Individualleistungen, die spezifische Betreuung von grossen Unternehmen, das Coaching sowie die Kontakte zu Bestandskunden intensiviert. Nahezu alle Web- und Internet-Auftritte der ALPEIN Software wurden aufgefrischt, Produktlinien konkretisiert, die wesentlichen Produkt- und Leistungsbeschreibungen komplettiert sowie diverse nützliche Anwender Use-Cases und Video Tutorials bereitgestellt.

Durch die von der Pandemie verursachten IT- und sicherheitsspezifischen Probleme von Firmen und Privatpersonen, ergab sich für die ALPEIN Software in der Tat eine verstärkte Nachfrage nach den fachspezifischen und hochsicheren Produkten des Unternehmens. Gerade in Zeiten von Kontaktrestriktionen suchen Unternehmen und Privatpersonen nach Lösungen, ihre Kommunikationen möglichst uneingeschränkt praktizieren zu können und dabei alle Sicherheitsaspekte zu beachten. Die verstärkte Nutzung von Homeoffices, Homeschooling, Videokonferenzen, Remote-, Messenger- und Chat-Funktionen sowie das Bestreben nach dem sicheren digitalen Austausch vertraulicher Informationen, führten gerade in 2021 zu einem positiven Nachfragetrend nach den spezifischen IT-Sicherheitsprodukten der ALPEIN Software. Dieser Trend verstärkte sich aufgrund der drastischen Ausweitungen der Cyber-Kriminalität zusätzlich.

Die Kollaborationsplattform SWISS SECURIUM®, das exzellente und ganzheitliche Tool für die sichere und flexible Erledigung des täglichen Business von Unternehmen aller Branchen, stand nach wie vor im Vordergrund und wurde ebenfalls weiter optimiert.

Der Passwortmanager PassSecurium™ wurde zum meist gefragten Produkt der ALPEIN Software in 2021. Unter dem Schlagwort “Sicherer Schweizer Passwortmanager für Unternehmen und Privatpersonen” erfolgte eine zielgerichtete Kampagne mit zahlreichen Veröffentlichungen und Presseartikeln. Insbesondere wurden im Zuge der PassSecurium™ 2.0-Optimierung die Produktlinien, mit den anwenderbezogenen Spezifika für Unternehmen und Privatpersonen, exponiert. Das positive Ergebnis: Verstärkte Nachfragen sowohl nach der Free-/Standard-Version für Privatkunden als auch nach den Highend Lösungen Premium- bzw. Corporate für Unternehmen. Zusätzlich zu den bereits bekannten Standardfunktionen, wie flexible Ordnerverwaltung, klare Zugriffsrechte, gruppen- bzw. rollenbasierten Strukturen und Passwort-Sharing, wurden in 2021 insbesondere für Unternehmen neue Anwendungsvarianten und Funktionen realisiert. So steuern Unternehmen künftig mit der Anbindung an das eigene AD/LDAP das Benutzermanagement bequem “von zu Hause aus”. Mit der “MS Azure”-Funktion lassen sich Mitarbeitende in einem Microsoft Azure Account verwalten und PassSecurium™ lässt sich einfach in diese Infrastruktur integrieren. Der Zugang kann flexibel zentral über Azure AD gesteuert werden. Für Unternehmen mit mehr als 100 Mitarbeitern ist der Einsatz von PassSecurium™ künftig auf dem eigenen Server “on premises” möglich.

Auch das Produkt “JIRA2SAP” wurde in 2021 technisch weiterentwickelt, mit Zusatzfunktionen versehen und von SAP erfolgreich zertifiziert. Somit wird es für Anwender noch einfacher, die IT-Performance und das gesamte Management der Geschäftsprozesse über die Symbiose von JIRA und SAP zu flexibilisieren und zu optimieren. Ein Tutorial, mit interessanten Einblicken in die vorzüglichen Funktionen des JIRA2SAP-Connectors, wurde in die Website integriert.

In 2021 wurden eine stattliche Anzahl neuer und namhafter Grosskunden hinzugewonnen sowie zahlreiche Kundenprojekte erfolgreich abgeschlossen. Positive Resonanzen und Referenzen, u.a. der Firmen Kopter Group AG, Inficon AG, Hilti AG, AOK Systems, EMAG Gruppe, attestieren der ALPEIN Software SWISS AG eine ausgezeichnete, praktikable und innovative Funktionsweise des JIRA2SAP Produktes sowie flexible und fachmännische Projektierungen. Die Uhlmann Pac-Systeme GmbH & Co. KG, ein treuer Kunde der ALPEIN Software, gewann den Digital Leader Award 2021 und hat somit gezeigt, wie man Prozesse erfolgreich dem digitalen Zeitalter anpasst.

Und, was in 2021 noch passierte:

Die Partnerschaft mit “Cyber Safe” (Schweizer Cybersecurity Label) wurde besiegelt, die ALPEIN Software hat sich als Yubico (Yubikey) Bronze Partner qualifiziert und das Unternehmen wurde in 2021 mit dem Label “SWISS HOSTING” ausgezeichnet.

Noch vor Jahresende bezog die ALPEIN Software neue, repräsentative und funktionale Geschäftsräume, unweit des bisherigen Domizils und mitten in der wunderschönen Altstadt von Stein a. Rhein.

Die Teilnahme an der Schaffhauser Tischmesse im August, mit vorrangig teilnehmenden regionalen Unternehmen und Interessenten aus Öffentlichkeit und Wirtschaft, nutzte die ALPEIN Software erfolgreich, interessante Kontakte zu knüpfen und ihre IT- und Sicherheitsprodukte vorzustellen.

Über das gesamte Jahr wurden für Kunden und Interessenten permanent zahlreiche Posts, Publikationen, Fachberichte und Exposes über Aktuelles zu IT- und sicherheitsrelevanten Themen bereitgestellt. Darunter u.a. eine Homeoffice-Anleitung, wichtige Instruktionen zum Datenschutz, Tipps zur Wahrung der Privatsphäre, zur Cybersicherheit und zum Schutz vor Phishing- und Malware-Gefahren.

Mit einem Blick in die Website https://www.alpeinsoft.ch des Unternehmens erschliessen sich für Interessenten die kompletten Produkt- und Leistungsspektren, weiterführende Demo-Videos und Tutorials sowie alle brisanten Veröffentlichungen und Sicherheitshinweise.

ALPEIN Software SWISS AG- Softwarehaus & Medienagentur in der Schweiz:

Ihr kompetenter Partner für individuelle Software-Entwicklung, Beratung und Dienstleistungen zu den Themen SAP BI, HANA, ME, MII, SAP UI5/Fiori, ABAP-Entwicklung, Webtechnologien auf HTML5, Javascript, PHP, SQL und JAVA-Basis. ALPEIN Software: Alles aus einer Hand!

Aktuelle Produkte: SWISS SECURIUM, CloudSecurium, PassSecurium, MailSecurium, DeskSecurium, AccessSecurium. JIRA2SAP PII Reporting Kit.

