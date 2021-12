abtis-Weihnachtsaktion: Nachhaltig Gutes tun

Pforzheimer IT-Dienstleister spendet auch in diesem Jahr 5.000 Euro an gemeinnützige Organisationen an den fünf Unternehmensstandorten. Kinder- und Jugendhospizdienst Sterneninsel in Pforzheim erhält erneut den Anteil der abtis-Zentrale.

Pforzheim, 14.12.2021 – abtis, der leidenschaftliche IT-Experte für den Mittelstand in Baden-Württemberg, spendet auch in diesem Jahr in Summe 5.000 Euro an Hilfsprojekte an den fünf Unternehmensstandorten. Das Geld, das ursprünglich für die Organisation von Weihnachtsfeiern und den Versand gedruckter Weihnachtskarten und Geschenke für Kunden vorgesehen war, soll stattdessen karitativen Organisationen zugutekommen.

Wie bereits im vergangenen Jahr haben sich die Teams der abtis-Standorte in Pforzheim, Stuttgart, Göppingen, Freiburg und Berlin wieder jeweils eine gemeinnützige Organisation ausgesucht, die je 1.000 Euro als Spende für ihre Arbeit erhält.

“Erneut liegt ein sehr außergewöhnliches Jahr hinter uns. Auch wenn wir als Unternehmen bisher gut durch die Pandemie kommen und uns mit der Situation arrangiert haben, ist uns sehr bewusst, dass es vielen Menschen da draußen nicht so gut geht”, erklärt Thorsten Weimann, Geschäftsführer der abtis GmbH. “Deshalb haben wir uns entschieden, in diesem Jahr wieder bedürftige Einrichtungen mit einer Spende zu bedenken und auf den Druck von Weihnachtskarten und Versand von Geschenken zu verzichten. Auch mit Blick auf den Klimawandel ist diese Entscheidung für mehr Nachhaltigkeit sicher sinnvoll und richtig.”

Die Zentrale in Pforzheim wird wie bereits im vergangenen Jahr den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Sterneninsel unterstützen. Der Verein ermöglicht Lebensbeistand für die ganze Familie und hilft unheilbar schwer erkrankten Kindern und Jugendlichen und deren Familien sowie Kindern und Jugendlichen mit einem unheilbar schwer erkrankten Elternteil.

“Wir finden es bewundernswert, welche großartige Arbeit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sterneninsel leisten. Mit unserer Spende wollen wir diese wertvolle Arbeit unterstützen”, erläutert Weimann die Wahl des Hilfsprojektes in Pforzheim.

Auch an den vier weiteren abtis-Standorten gehen jeweils 1.000 Euro an die von den Teams vor Ort ausgewählten Projekte. In Stuttgart wird die Stiftung Off Road Kids, in Göppingen die Kindertrauergruppe der Malteser bedacht. Das abtis-Team in Freiburg unterstützt den Förderverein für krebskranke Kinder e.V. Freiburg und die Berliner Kollegen haben sich für eine Spende an die Kältehilfe und den Kältebus der Berliner Stadtmission entschieden.

Weitere Informationen zum Empfänger der Spende in Pforzheim finden Sie hier:

https://sterneninsel.com/

Mehr Informationen zu abtis gibt es hier:

https://www.abtis.de

Der IT-Dienstleister abtis führt den Mittelstand mit strategischer Beratung, effizienten Projekten und maßgeschneiderten Managed Services sicher in die digitale Zukunft. Das Unternehmen verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Planung und dem Betrieb von Microsoft Infrastrukturen und betreut bereits mehr als 100.000 Anwender der Cloud-Plattformen Microsoft 365 und Azure. Als Fokuspartner von Microsoft für den Mittelstand in Deutschland mit 14 Microsoft-Gold-Kompetenzen und 9 Microsoft Advanced Specializations für Modern Work, Security und Azure setzt abtis ein starkes Zeichen als Vorreiter in der IT-Branche.

Mit Lösungen rund um den Modern Workplace basierend auf Microsoft 365 mit Office 365, SharePoint und Teams erschließt abtis für ihre Kunden neue Level an Effizienz, Agilität und Innovation. abtis ist Spezialist für moderne IT-Sicherheit und unterstützt mit KI-basierten Produkten, praxisnaher Beratung und Managed Security bei der Umsetzung des Zero-Trust-Modells und der verlässlichen Einhaltung von Richtlinien wie BSI-Grundschutz oder DSGVO. Das abtis Security Operations Center bietet Security und Schutz auf höchstem Niveau. Die Microsoft Azure Cloud Services, hybride Konzepte, Cloud Computing, Cloud Migration und Managed Services bilden die Basis für das Modern Datacenter, mit dem abtis-Kunden echten Mehrwert generieren. Im Digital Consulting ist abtis Sparringspartner für neue Prozesse und Geschäftsmodelle im Mittelstand und bringt im Customizing und der individuellen Entwicklung von Anwendungssoftware ihr gesamtes Technologie- und Service-Know-how aus Hunderten von Projekten ein.

Durch intensive Partnerschaften mit den jeweiligen Markt- oder Technologieführern wie Microsoft, DELL EMC, Huawei, Barracuda, Deep Instinct, Veeam, VMWare u.a. hat abtis Einblick in die zukünftigen Produktstrategien und kann ihre Kunden zukunftssicher beraten.

Mehr als 100 technikbegeisterte Mitarbeitende beraten und unterstützen von den Standorten Pforzheim (Headquarters), Berlin, Freiburg, Göppingen und Stuttgart aus bei der Digitalisierung. Zu den Kunden von abtis gehören v.a. mittelständische Unternehmen wie beispielweise Adolf Föhl, Enders, Felss, Janus Engineering, Loy & Hutz, Premium Cosmetics, testo und Wackler, die Bundesliga-Vereine FC Freiburg und FC Heidenheim sowie Unternehmen der kritischen Infrastruktur wie die Stadtwerke Pforzheim.

www.abtis.de | DIGITALE ZUKUNFT.

abtis ist ein eingetragenes Markenzeichen der abtis GmbH. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

