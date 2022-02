Trends 2022: Immobilienvermögen für Unternehmerfamilien

Studie: Wie Unternehmerfamilien ihr Immobilienvermögen sichern und entwickeln

Die aktuelle Studie “Wie Unternehmerfamilien ihr Immobilienvermögen sichern und entwickeln”* der F.A.Z Business Media in Zusammenarbeit mit dem Wir-Magazin, Skyland Wealth und den UnternehmerKompositionen untersucht den Stellenwert der Immobilien bei der Vermögenssicherung von Unternehmerfamilien. Thorsten Klinkner (Gesellschafter-Geschäftsführer der UnternehmerKompositionen) gibt gemeinsam im Interview mit David A. Pieper (CEO von Skyland Wealth) Antworten auf Markttrends und Investitionskriterien.

Immobilien sind besonders bei Unternehmerfamilien langfristige Kapitalanlagen, die ein aktives Management brauchen. Ein Großteil der Unternehmerfamilien legt ihr Vermögen deshalb in Immobilien an, um es langfristig zu abzusichern.

In das sogenannte “Betongold” investiert gut ein Drittel der befragten Unternehmerfamilien mit 25-50 % des Familienvermögens, andere sogar mit bis zu 75 %. Als größtes Risiko für Immobilieninvestitionen werden politische Interventionen (61 %) eingeschätzt (Vermögenssteuer) und familiäre Strukturen, bei denen es in erster Linie um Erbstreitigkeiten (28 %) oder mangelndes Interesse in der Nachfolge (21 %) geht.

Als treibenden Faktor für die ungebrochene Attraktivität von Immobilien sieht Thorsten Klinkner die weiterhin günstigen Finanzierungsbedingungen, auch wenn das Zinsänderungsniveau und die Immobilienblase nicht aus dem Auge verloren werden sollte. Im Falle des “Platzens” letzterer, lägen die Wertkorrekturen bei über 25 %, da Unternehmerfamilien vorrangig in Wohn- und Büroimmobilien investieren, oder in Grundstücke oder Sanierungsobjekte.

Die fehlende Rechtssicherheit sieht Thorsten Klinkner jedoch als größte Herausforderung im Asset-Bereich Immobilien: “Es gibt kaum etwas, was Unternehmerfamilien schwerer fällt, als mit rechtlichen Unsicherheiten langfristig zu planen, da sie in Generationen denken und handeln.” Das Ergebnis ist, dass sich Unternehmerfamilien, auch aus steuerlichen Erwägungen, aus diesem Bereich zurückziehen oder im Ausland investieren.

Klärungsbedarf sieht Thorsten Klinkner auch, wenn es um Immobilien in der Nachfolgeregelung geht. Hier sollten, bevor die Steueroptimierung auf der Agenda steht, aus seiner Sicht Fragen nach dem übergeordneten Ziel beantwortet werden.

Vor wem oder wozu möchte ich mein Vermögen schützen, möchte ich das überhaupt, welche Steuern interessieren mich in der Optimierung, sollen die Immobilien nur für den Cash-Flow sorgen oder soll der Wert der Immobilien weiterentwickelt und gesteigert werden? In seiner auf Stiftungsgründungen und Vermögenssicherung spezialisierten Kanzlei sind das die Fragen, die bei Immobilieninvestitionen immer wieder aufgegriffen werden.

Dafür müssen verschiedene Expertisen klug zusammengeführt werden, um die fehlenden Puzzleteile zu kompensieren. Das ist eine weitere große Herausforderung für Unternehmerfamilien. Sie kommen nicht umhin, sich untereinander aktiv auszutauschen und Netzwerke oder Partnerschaften zu bilden, um offene Fragen klären zu können. Eine der Kernkompetenzen von Unternehmerfamilien, die aber auch deutlich macht, dass Immobilien eine Anlage sind, die man aktiv managen muss.

Welche Möglichkeiten Stiftungen bieten, um das Immobilienvermögen von Unternehmerfamilien sicher zu schützen, lesen Sie hier: Stiftung und Immobilien

*In der 2022 erstellten Studie werden die Ergebnisse von 137 Vertretern von Unternehmerfamilien durch eine anonymisierte Online-Befragung ausgewertet. Kostenfreier Download hier!

Die UnternehmerKompositionen mit ihrem Geschäftsführer Thorsten Klinkner sind auf Stiftungsgründungen in Deutschland, Liechtenstein und angrenzenden Ländern spezialisiert. Die ganzheitlich arbeitende Boutique-Kanzlei hat bisher mehr als 100 Projekte erfolgreich umgesetzt und unterstützt Unternehmerfamilien und Privatpersonen aktiv bei der Vermögenssicherung.

