TRS Yucatan Hotel gewinnt bei TUI Global Hotel Awards: Bestes Long-Haul Hotel

Das fünf-Sterne, Adults-only Hotel der Palladium Hotel Group an Mexikos Riviera Maya erhält die Auszeichnung, nachdem die Preisverleihung im März abgesagt wurde.

Palladium Hotel Group, eine der führenden spanischen Hotelgruppen, erhält erneut eine Auszeichnung: TRS Yucatan Hotel wurde bei den ersten TUI Global Hotel Awards als bestes Long-Haul Hotel der TUI prämiert.

Die TUI Global Hotel Awards sollten ursprünglich während der ITB Berlin im März 2020 stattfinden. Beide Veranstaltungen mussten jedoch aus Sicherheitsgründen abgesagt werden. Da die globale Pandemie starke Auswirkungen auf die Reisebranche hat, beschloss TUI, alle Preisverleihungen vorerst zu verschieben.

Das fünf-Sterne TRS Yucatan Hotel befindet sich in der beliebten Region Riviera Maya an Mexikos Karibikküste, nur 45 Minuten von Cancun entfernt. Nach umfangreichen, hochwertigen Renovierungsarbeiten eröffnete es im Dezember 2019. Ab dem 2. Oktober 2020 wird das Hotel wieder Gäste empfangen.

Das Strandresort bietet exklusiv für Erwachsene ein All-Inclusive-Programm mit grenzenlosem Luxus. Die Gestaltung des Resorts und der Gästezimmer schließt die exotische Natur der Region mit ein. Mit vier À-la-Carte-Restaurants können Gäste auch eine breite Auswahl an internationalen Gerichten genießen. Hinzu kommt das Chic Cabaret &Restaurant: ein außergewöhnliches, gastronomisches Erlebnis, bei dem eine spektakuläre Bühnenshow mit einem exquisiten Abendessen kombiniert wird. Zudem verfügt das All-Suite-Hotel über einen Butlerservice, ein frisches, zeitgenössisches Design, Privatterrassen und einen fantastischen Meerblick. Suiten mit privaten oder Swim-up-Pools stehen auch zur Verfügung. Zu den weiteren Einrichtungen gehören ein Beachclub im Ibiza-Stil und Infinity-Pools. Für Entspannung sorgt das Zentropia Palladium Spa & Wellness-Center mit einer Auswahl an Gesichtsbehandlungen und Massagen sowie Whirlpools, Sauna, Dampfbäder und einem Fitnessstudio.

Das weitläufige Hotel, das am 2. Oktober 2020 wiedereröffnet, bietet Gästen viel Platz zum Entspannen und Abschalten. Mit abgeschiedenen privaten Ecken und großflächigen Außen- und Gemeinschaftsbereichen können die Abstandsregeln problemlos eingehalten werden.

Palladium Hotel Group hat außerdem ein neues Gesundheits- und Sicherheitsprotokoll entworfen. Dafür arbeitete die Hotelgruppe mit SGS zusammen, dem weltweiten Führer für Inspektion, Verifikation, Analyse und Zertifikation. Die darin festgelegten Regelungen garantieren, dass die Hotels weiterhin eine sichere Umgebung für Reisende und Mitarbeiter darstellen.

Die neuen Maßnahmen umfassen unter anderem einen digitalen Check-in und Check-out, zusätzliche Handdesinfektionsspender, eine verstärkte Ausbildung des Personals, die Anpassung der Räumlichkeiten, um Abstandsregeln einhalten zu können, und die Förderung der Technologie, welche Informationen über Apps, das Zimmerfernsehen und die Hotelwebsite bereitstellt.

Mit einer Reihe von offiziell anerkannten Siegeln führender Organisationen und Gremien gibt die Hotelgruppe ihren Gästen und Mitarbeitern ein zusätzliches Maß an Vertrauen in Bezug auf Hygiene und Sicherheit. Dazu gehören das “Stay Safe Plus Insurance”-Siegel, welches die zusätzliche Krankenversicherung für Hotelgäste in Bezug auf Covid-19 bestätigt, und das “Save Travels”-Siegel des World Travel & Tourism Council (WTTC) für die strenge Einhaltung von Gesundheits- und Hygieneabläufen.

TRS Hotels ist die Marke der Palladium Hotel Group für Adults-only Luxusresorts. Das Portfolio besteht derzeit aus vier Hotels in Mexiko und der Dominikanischen Republik. Im Jahr 2022 wird Palladium Hotel Group ihre Marke TRS Hotels nach Europa bringen. Weitere Einzelheiten dazu werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

TRS Hotels:

TRS Hotels ist die Adults-only Luxusresort-Marke der Palladium Hotel Group. Zum TRS Hotels Portfolio gehören aktuell vier Hotels in Mexiko und der Dominikanischen Republik: TRS Turquesa Hotel und TRS Cap Cana Hotel in der Dominikanischen Republik sowie TRS Yucatan Hotel in Mexikos Riviera Maya und TRS Coral Hotel in Costa Mujeres, nördlich von Cancun, das zu den Mitgliedern der “Leading Hotels of the World” zählt. Mit dem Ziel, das beste Adults-only Luxuserlebnis und personalisierten Service zu bieten, verfügen die TRS Hotels über gehobene Annehmlichkeiten wie Swim-up Suiten, exklusive À-la-carte Restaurants und den die Marke kennzeichnenden Beach Club ergänzend zu einem maßgeschneiderten Service, der darauf ausgelegt ist, die Bedürfnisse jedes einzelnen Gastes zu erfüllen. Gäste können nicht nur die Annehmlichkeiten der TRS Hotels genießen, sondern haben auch zusätzlichen Zugang zu den Dienstleistungen und Einrichtungen der benachbarten Grand Palladium Hotels & Resorts. Zu diesen Vorteilen gehören das Dine Around Programm, das Gästen ermöglicht, in jedem Restaurant mit bevorzugter Buchung zu speisen, sowie alle Bereiche wie Pools, Bars, Läden, Beach Club, Chic Cabaret & Restaurant und ein ergänzender Zugang zum Zentropia Palladium Spa & Wellness. www.palladiumhotelgroup.com/en/brands/trs-hotels

Palladium Hotel Group:

Palladium Hotel Group st eine spanische Hotelgruppe mit fünfzig Jahren Erfahrung. Das Unternehmen betreibt 48 Hotels mit insgesamt mehr als 14.000 Zimmern in sechs Ländern (Spanien, Mexiko, der Dominikanischen Republik, Jamaika, Italien und Brasilien) sowie zehn Marken: TRS Hotels, Grand Palladium Hotels & Resorts, Palladium Hotels, Palladium Boutique Hotels, Fiesta Hotels & Resorts, Ushuaïa Unexpected Hotels, BLESS Collection Hotels, Ayre Hoteles, Only YOU Hotels und die lizenzierte Marke Hard Rock Hotels in Ibiza und Teneriffa. Alle Hotels der Palladium-Hotelgruppe zeichnen sich durch ihre Philosophie aus, den Kunden einen hohen Qualitätsstandard ihrer Produkte und Dienstleistungen sowie ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten. Palladium Hotel Group ist Teil der Grupo Empresas Matutes (GEM). www.palladiumhotelgroup.com

Firmenkontakt

Palladium Hotel Group

Scott Crouch

Maximilianstraße 83

86150 Augsburg

+49 821 90780450

office@bprc.de

http://www.palladiumhotelgroup.com

Pressekontakt

BPRC Public Relations

Scott Crouch

Maximilianstraße 83

86150 Augsburg

+49 821 9078 0450

office@bprc.de

http://www.bprc.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.