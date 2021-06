Trustwave erhält Global Infosec Award als “Market Leader in Global Managed Threat Detection and Response”

Chicago/Frankfurt a.M., 2. Juni 2021 – Als einer der führenden Managed Security Services Provider (MSSP) wurde Trustwave bei den Infosec Awards 2021 als “Market Leader in Global Managed Threat Detection and Response” ausgezeichnet.

Ausschlaggebend für die Auszeichnung von Trustwave war die einzigartige Fähigkeit des Unternehmens, seine Services mit verwertbarer, erstklassiger Threat Intelligence des SpiderLabs-Teams, bestehend aus Sicherheitsforschern, zu kombinieren. Hinzu kommen fortschrittliche Analysen in der eigens entwickelten cloud-nativen Trustwave Fusion Open XDR-Plattform sowie ein kundenorientierter Service durch die Trustwave Global Threat Operations- und Threat Hunting-Teams.

Die Untersuchungen von Sicherheitsverletzungen, Malware-Reverse-Engineering-Projekte, Millionen von Scans, Tausende von Penetrationstests, die Leitung von Open-Source-Sicherheitsprojekten und Unterstützung der Sicherheits-Community haben das Team von Trustwave SpiderLabs als weltweit anerkannte Experten für die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Sicherheit etabliert.

Trustwave SpiderLabs ist ein preisgekrönter Top Threat Indicator des Microsoft Active Protections Program (MAPP) und Anbieter weltweit anerkannter Forschung zu branchenprägenden Themen – zum Beispiel GoldenSpy, Sicherheit der US-Wahlen, SolarWinds-Schwachstellen etc.

“Wir sind stolz, diese Anerkennung für unsere branchenführenden Fähigkeiten im Bereich Managed Detection and Response zu erhalten”, sagt Tom Powledge, Chief Product Officer und Senior Vice President of Managed Security Services bei Trustwave. “Trustwave hat erhebliche Investitionen in Analyse, Automation und Threat Intelligence getätigt, um unseren Kunden durch die Trustwave Fusion-Plattform einen noch größeren Mehrwert zu bieten und uns im Zeitalter fortschrittlicher Bedrohungen als führenden Verteidiger in Sachen Cybersecurity zu festigen.”

Zusätzlich zu der Führungsposition im Bereich Managed Detection and Response wurde Trustwave von vielen Branchenanalysten als führend im Bereich Managed Security Services (MSS) eingestuft. Zuletzt wurde Trustwave in der Forrester Wave für Global Managed Security Services Providers als Leader sowie als Strong Performer in der ersten Forrester Wave für Managed Detection and Response (MDR) ernannt.

Eine Schlüsselkomponente dieser MSS-Führungsposition ist die Fähigkeit, Daten von über 5.000 globalen Trustwave-MSS-Kunden zusammen mit Sicherheitsforschung zu nutzen, um Angriffsvektoren, Indicators of Compromise (IoCs) und das Angreiferverhalten in einer Vielzahl von Branchen zu ermitteln.

Trustwave wurde außerdem kürzlich bei den Microsoft Security 20/20 Awards als Top Managed SOC ausgezeichnet.

Trustwave ist ein führender Anbieter von Cybersicherheitslösungen und Managed Security Services mit dem Fokus auf Threat Detection and Response. Der Security-Experte unterstützt weltweit Unternehmen bei der Bekämpfung von Cyberkriminalität, beim Schutz von Daten sowie bei der Minimierung von Sicherheitsrisiken. Mit einem umfassenden Portfolio an Managed Security Services, Security-Tests, Beratung, Technologielösungen und Cybersecurity-Schulungen hilft Trustwave Unternehmen dabei, die digitale Transformation sicher zu meistern. Trustwave ist ein Singtel-Unternehmen und der globale Sicherheitszweig von Singtel, Optus und NCS mit Kunden in 96 Ländern.

