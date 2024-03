Tunap Sports rüstet Radsportteams Simplon Trailblazers und MaxSolar Cycling aus

Perfect Match

Tunap, eines der führenden Unternehmen für Spezialschmierstoffe, ist mit seiner Marke Tunap Sports offizieller Ausrüstungspartner der Radsportteams Simplon Trailblazers und MaxSolar Cycling. Im Rahmen dieser Partnerschaften stellt Tunap hochwertigen Produkte für erstklassige Fahrradreinigung und -pflege zur Verfügung. Das neu gegründete Gravity-Rennteam Simplon Trailblazers, mit der amtierenden deutschen Enduro-Meisterin Raphaela Richter, will in diesem Jahr in der UCI Mountain Bike World Series für Furore sorgen. Das neu formierte Straßenradsport-Team MaxSolar Cycling hat sich zum Ziel gesetzt, jungen Rennfahrer:innen den Weg in den Profiradsport zu ebnen und sich schnellstmöglich in der deutschen Rad-Bundesliga sowie in der österreichischen Radliga zu etablieren. Mit beiden neuen Radsport-Kooperationen erweitert Tunap Sports seine Markenbotschafter-Familie.

„Wir freuen uns sehr, dass wir zwei weitere ambitionierte Mitglieder in unserer Tunap Sports-Familie begrüßen dürfen. Beide Teams haben sich hohe Ziele gesteckt und wollen bereits in ihrer ersten Saison und ihren jeweiligen Disziplinen um Podiumsplätze, Trophäen und Meisterschaften mitfahren“, sagt Andrea Reif, Marketing-Managerin bei Tunap. „Dass wir die Teams künftig zu unseren Markenbotschaftern zählen dürfen, ist ein perfect match. Schließlich ist das Streben nach kontinuierlicher Bestleistung auch in der DNA von Tunap Sports fest verankert.“

„Mit den hochwertigen Produkten von Tunap Sports erhalten unsere Baldiso Räder die bestmögliche Pflege. Egal ob Reinigungs- oder Schmiermittel – wir sind bestens versorgt und profitieren von einem reibungslosen Fahrerlebnis“, freut sich Heinz Kargl, Teamchef von MaxSolar Cycling.

„Tunap Sports als starken Partner an Bord zu haben, ist ein echter Gewinn. Das ist einfach Fahrradpflege auf höchstem Niveau und unsere Fahrerinnen und Fahrer können sich voll und ganz auf ihren Sport konzentrieren“, finden auch die Teamchefs der Trailblazers, Knut Büngen und Bastian Stark.

Tunap Sports entwickelt Fahrradpflegeprodukte, die höchsten Ansprüche gerecht werden. Alle Produkte – vom Antriebsreiniger über das Kettenöl bis zur Rahmenpflege – sind einfach in der Anwendung und stark in der Wirkung. Die Profi-Sportler verwenden die Produkte unter Extrembedingungen. Die Rückmeldung zu den angewendeten Produkten liefert wertvolle Impulse, um professionelle Fahrradpflege kontinuierlich zu verbessern und zu vereinfachen und nachhaltiger zu machen. Davon profitieren nicht nur Profis, sondern alle Fahrradbegeisterten.

Mehr Informationen zum Sortiment an hochwertigen Fahrradpflegeprodukten von Tunap Sports unter https://tunap-sports.com/

Mehr zu den Markenbotschafter:innen von Tunap Sports unter: https://tunap-sports.com/markenbotschafter/

Die Tunap Group zählt weltweit zu den Technologieführern in der Herstellung von Aerosolen, Schmierstoffen und Reinigern für industrielle und technische Anwendungen. Produkte von Tunap pflegen und schützen und kombinieren innovative Chemie mit hohem Nachhaltigkeitsanspruch. Rund 30.000 Kunden weltweit vertrauen bereits auf Produkte und Systeme von Tunap. Bekannte Lösungen sind das Klimaanlagen-Reinigungssystem „airco well“ sowie die Techniklinie „Tunap Sports“ für erstklassige Fahrradreinigung und -pflege. Tunap bietet Forschung, Entwicklung, Produktion und Vertrieb aus einer Hand. Seit fünf Jahrzehnten ist das Familienunternehmen zuverlässiger Partner der Industrie.

Die Tunap Group hat ihren Hauptsitz in Wolfratshausen. Weitere Produktionsstandorte sind Lichtenau bei Chemnitz und Märstetten in der Schweiz. Weltweit ist Tunap in 17 Märkten in Europa, Amerika und Asien mit eigenen Gesellschaften vertreten. Insgesamt beschäftigt die Tunap Group über 700 Mitarbeitende und erzielt einen Jahresumsatz von rund 243 Millionen Euro.

Mehr über die Tunap Group und ihre innovativen Produkte und Konzepte erfahren Sie unter www.tunap.com

Firmenkontakt

TUNAP GmbH & Co. KG

Martin Rappenglück

Bürgermeister-Seidl-Straße 2

82515 Wolfratshausen

+49 8171 1600-51



http://www.tunap.com

Pressekontakt

ORCA an der Isar GmbH

Thomas Stahlschmidt

Liebherrstraße 4

80538 München

+49 89 716 77 40 50



http://www.orca-isar.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.