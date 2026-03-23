Tunap Sports wird Ausrüstungspartner von Lotto-Intermarché

Vorbereitung als Schlüssel zum Erfolg

Sichtbar ist im Radsport vor allem das Rennen. Entscheidend ist aber oft, was davor passiert. Mit Tunap Sports, Hersteller hochwertiger Fahrradpflegeprodukte, hat das UCI WorldTour-Team Lotto-Intermarché nun einen Partner an Bord, der genau dort ansetzt: bei der technischen Vorbereitung. Die Zusammenarbeit umfasst alle Teamstrukturen – vom Profiteam bis zur Entwicklungsmannschaft – und liefert vor allem eines: Praxisfeedback unter Extrembedingungen.

Für Mechaniker bedeutet der WorldTour-Alltag unter Zeitdruck Räder zu warten, Antriebe zu reinigen und Komponenten auf Renneinsatz zu trimmen. Dann sind es oft die unscheinbaren Faktoren, die den Unterschied machen: eine sauber laufende Kette, konstante Schmierung bei wechselnden Bedingungen, verlässlicher Pannenschutz. Statt isolierter Einzelprodukte liefert Tunap Sports genau hierfür ein aufeinander abgestimmtes Bikepflege-System aus Reinigung, Schmierung und Schutz. Ziel ist es, Wartungsprozesse reproduzierbar zu machen und Fehlerquellen zu minimieren. Denn im Rennbetrieb zählt jedes Detail. Neben klassischen Pflegeprodukten kommen im Teamumfeld auch Lösungen wie Dichtmilch für Tubeless-Reifen zum Einsatz, die das Pannenrisiko reduzieren sollen.

„Im Profisport entscheidet oft nicht das Material allein, sondern wie gut es vorbereitet ist. Unsere Produkte erleichtern den Mechanikern die Arbeit und sorgen für optimale Performance“, sagt Björn von Dressler, Head of Division Sports bei Tunap. Lotto-Intermarché kann so auf funktionierende Abläufe, verlässliches Material und möglichst wenig Reibungsverluste setzen.

Die Kooperation mit dem Team ist als Entwicklungspartnerschaft angelegt: Rückmeldungen aus dem WorldTour-Alltag fließen direkt in die Weiterentwicklung der Fahrradpflege-Produkte von Tunap Sports mit ein. Besondere Anforderungen ergeben sich unter anderem aus unterschiedlichen Witterungsbedingungen, hohen Laufleistungen sowie engen Zeitfenstern im Rennbetrieb, die sich kaum im Labor simulieren lassen. Die Partnerschaft liefert damit einen praxisnahen Transfer aus dem Profisport in den Radsportalltag mit Lösungen, die nicht nur im Rennen bestehen, sondern auch im Fachhandel und in der Werkstatt. Professionelle Bikepflege wird damit leistungsfähiger, einfacher und effizienter.

„Von der Möglichkeit, unsere Produkte unter realen und extremen Einsatzbedingungen zu testen, profitieren nicht nur Profiteams, sondern alle, die ihr Bike regelmäßig fahren und sich auf ihr Material verlassen wollen“, ergänzt Martina Mayer-Mödl, Marketing Managerin Tunap Sports.

Die Zusammenarbeit zeigt damit ein oft unterschätztes Prinzip im Radsport: Performance entsteht nicht erst im Rennen, sondern in der Vorbereitung. Oder anders gesagt: nicht im Rampenlicht, sondern in der Werkstatt.

Über seine Web- und Social-Media-Kanäle teilt Tunap Sports diesen Prozess mit der Community, um die Bedeutung der technischen Vorbereitung im Radsport stärker in den Fokus zu rücken.

Tunap Sports steht für technische Kompetenz in der Entwicklung von Reinigern, Schmierstoffen und Schutzlösungen. Diese Erfahrung bildet die Grundlage für ein klares System moderner Bikepflege. Mehr Informationen zum Portfolio von Tunap Sports unter: https://tunap-sports.com/

Die Tunap Group zählt weltweit zu den Technologieführern in der Herstellung von Aerosolen, Schmierstoffen und Reinigern für industrielle und technische Anwendungen. Produkte von Tunap pflegen und schützen und kombinieren innovative Chemie mit hohem Nachhaltigkeitsanspruch. Rund 30.000 Kunden weltweit vertrauen bereits auf Produkte und Systeme von Tunap. Bekannte Lösungen sind das Klimaanlagen-Reinigungssystem „airco well“ sowie die Techniklinie „Tunap Sports“ für erstklassige Fahrradreinigung und -pflege. Tunap bietet Forschung, Entwicklung, Produktion und Vertrieb aus einer Hand. Seit fünf Jahrzehnten ist das Familienunternehmen zuverlässiger Partner der Industrie.

Die Tunap Group hat ihren Hauptsitz in Wolfratshausen. Weitere Produktionsstandorte sind Lichtenau bei Chemnitz und Märstetten in der Schweiz. Weltweit ist Tunap in 17 Märkten in Europa, Amerika und Asien mit eigenen Gesellschaften vertreten. Insgesamt beschäftigt die Tunap Group über 700 Mitarbeitende und erzielt einen Jahresumsatz von rund 274 Millionen Euro (2025).

Mehr über die Tunap Group und ihre innovativen Produkte und Konzepte erfahren Sie unter tunap.com.

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