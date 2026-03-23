Evy Solutions präsentiert sich auf der KommDigitale mit eigenem Stand und einem Vortrag

Die Kölner Software-Schmiede zeigt ihr KI-basiertes Lösungsportfolio für die kommunale Verwaltung und hält eine Session zum Thema Digitalisierung im Rathaus

Köln, 23. März 2026: Vom 25. bis 26.3. öffnet die kommunale Digitalisierungsmesse KommDigitale in der Stadthalle in Bielefeld wieder ihre Tore. Evy Solutions ist mit eigenem Stand (A15) sowie einem Vortrag zum Thema Digitalisierung im Rathaus mit dabei und präsentiert sein Lösungsportfolio für den öffentlichen Sektor: Die KI-basierten Software Xpact Gov ermöglicht die Verarbeitung verschiedenster Dokumentenformate und -layouts in über 20 Sprachen, einschließlich Handschriftenerkennung. Die öffentliche Verwaltung profitiert dabei von einem Automatisierungsgrad von nahezu 100 Prozent sowie von bis zu 80 Prozent an Kosten- und Zeitersparnis bei der Dokumentenverarbeitung.

Xpact Gov unterstützt Kommunen dabei, ihre dokumentenbasierten Prozesse effizient und zukunftssicher aufzustellen. Mit der Lösung lässt sich die Dokumentenverarbeitung vom Eingang bis zur Ablage automatisieren, beginnend mit Verwaltung der Eingangspost in Posteingängen, der logischen Trennung von Dokumenten nach Inhalten und zugehörigem Vorgang, über das Erkennen, Klassifizieren und Auslesen von Dokumenten (z.B. E-Akten, Ausländerakten, Bauanträge oder Förderanträge), die Überprüfung auf Korrektheit und Vollständigkeit bis hin zur strukturierten Übergabe an Fachverfahren und Ablage im bestehenden IT-System / Dokumenten-Managementsystem (DMS). Das Ergebnis: weniger manuelle Routinen, deutlich schnellere Abläufe und mehr Zeit für die wirklich wichtigen Aufgaben in der Verwaltung.

Vortrag von Michael Vogel „Digitalisierung im Rathaus“

Evy Solutions ist nicht nur mit einem eigenen Stand (A15) vertreten. Firmenmitgründer und -geschäftsführer Michael Vogel hält zudem im Rahmen der Digitalen Werkbank „Galerie“ zweimal einen Vortrag zum Thema „Digitalisierung im Rathaus: Effizienzsteigerung und KI-gestützte Prozesse mit Xpact Gov“ und zeigt darin ganz konkret, wie KI im Rathausalltag funktioniert – praxisnah, verständlich und mit echten Einblicken aus Projekten.

Die Vortragstermine:

Mittwoch, der 25.3.: 14:00 – 14:25

Donnerstag, der 26.3.: 11:00 – 11:55

KI Made in Germany – präzise, schnell und zu 100 Prozent DSGVO-konform

Das Besondere der Lösung von Evy Solutions ist ihr textbasierter Ansatz, dank dem sich auch aus unstrukturierten Daten relevante Informationen herauslesen lassen – und zwar unabhängig vom Dokumentenaufbau. Evy Solutions trainiert die Lösung für jeden Anwendungsfall ausschließlich mit den Daten der jeweiligen Organisation an und garantiert somit höchste Präzision ohne Datenvermischung oder Halluzinationen. Die SOC1 Typ II zertifizierte KI „Made in Germany“ garantiert darüber hinaus eine lückenlose DSGVO-Konformität. Sämtliche Daten werden innerhalb Deutschlands gehostet und verarbeitet.

Evy Solutions ist ein Kölner Software- und Serviceanbieter für Dokumentenverarbeitung und -analyse mithilfe einer selbst entwickelten Künstlichen Intelligenz (KI). Die Kernkompetenz des Unternehmens ist das KI-basierte Analysieren von Dokumenten für eine intelligente Prozessautomatisierung. Damit erreichen die Lösungen von Evy Solutions für ihre Kunden eine hohe Kosten- und Zeitersparnis bei der Klassifizierung, Verarbeitung und Archivierung von Bestellungen, Transportaufträgen, Rechnungen, Schadensmeldungen und vielem mehr. Weitere Informationen unter www.evysolutions.de

Firmenkontakt

Evy Solutions GmbH

Mandy Norén

Waltherstrasse 49-51, Gebäude 47

51069 Köln

+49 221 958176-45



http://www.evy-solutions.de

Pressekontakt

PR von Harsdorf GmbH

Friederike Floth

Rindermarkt 7

80331 München

089 18 90 87 335



http://www.pr-vonharsdorf.de

Bildquelle: KommDigitale