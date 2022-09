TuneIn schließt internationalen Distributions-Deal mit der NFL ab

TuneIn Premium ermöglicht Football-Fans in Deutschland und weltweit das Streaming der NFL-Saison 2022

San Francisco, Berlin, 08. September 2022 – TuneIn, der weltweit führende Live-Audio-Streaming-Service, startet eine internationale Distributionspartnerschaft mit der National Football League (NFL) für die kommende 103. American Football Saison 2022, die am 08. September beginnt. Dadurch wird die komplette NFL-Saison für Fans in Deutschland und weltweit zugänglich gemacht. TuneIn Premium-Abonnenten außerhalb Nordamerikas haben ab sofort Zugang zu allen lokalen und nationalen Spielübertragungen aller 32 Teams. Das schließt auch Spielwiederholungen auf Abruf, Übertragungen in spanischer Sprache und Post-Season Berichterstattung bis zum Super Bowl LVII im Februar 2023 ein.

Die National Football League ist heute die umsatzstärkste Sportliga der Welt und erfreut sich auch in Deutschland großer Beliebtheit. So spricht die NFL selbst von 19 Millionen Football-Fans in Deutschland – und damit nach den Vereinigten Staaten den meisten weltweit.

Da sich die NFL-Fangemeinden weltweit rasant über Nordamerika hinweg ausbreiten, hat die NFL nun erstmalig fünf Spiele außerhalb der Vereinigten Staaten eingeführt, darunter das erste Match der Liga in Deutschland in der Allianz Arena in München, das in nur wenigen Sekunden ausverkauft war.

Die NFL und TuneIn haben sich das Ziel gesetzt, den Fans in Deutschland und weltweit das bestmögliche Erlebnis zu bieten. Deswegen können sie jetzt alle Live-Übertragungen von Play-by-Play-Spielen ihrer Lieblingsteams auf TuneIn hören und internationale Matches an diesen Orten persönlich miterleben:

London UK, Tottenham Hotspur Stadium, Minnesota Vikings gegen New Orleans Saints

2. Oktober, 9:30 AM ET / 15:30 Uhr CEST

London UK, Tottenham Hotspur Stadium, New York Giants gegen Green Bay Packers

9. Oktober, 9:30 AM ET / 15:30 Uhr CEST

London UK, Wembley-Stadion, Denver Broncos gegen Jacksonville Jaguars

30. Oktober, 9:30 AM ET / 14:30 Uhr CEST

München, DE, Allianz Arena, Seattle Seahawks gegen Tampa Bay Buccaneers

13. November, 9:30 AM ET / 15:30 Uhr CEST

Mexiko-Stadt, MX, Estadio Azteca, San Francisco 49ers gegen Arizona Cardinals

21. November, 8:15 PM ET/ 02:15 Uhr CEST

Mit TuneIn Premium können Abonnenten die Spiele der NFL sowohl zu Hause als auch unterwegs verfolgen. Das personalisierte und immersive Hörerlebnis von TuneIn versetzt Fans in die Lage, ihre Lieblingsteams näher als je zuvor zu verfolgen. Jedes NFL-Team hat einen eigenen Kanal, auf dem die Nutzer den Live-Stream ihrer Lieblingsteams hören können.

„Wir freuen uns, unsere Zusammenarbeit mit der NFL für die Saison 2022 zu verlängern. Durch diese für beide Seiten vorteilhafte Vereinbarung wissen wir, dass wir den American-Football-Fans in Deutschland und auf der ganzen Welt das bestmögliche Audio-Streaming-Erlebnis bieten werden, damit sie die Live-Berichterstattung über die Spiele ihres Lieblingsteams hören können, egal wo auf der Welt sie sich befinden“, sagte Richard Stern, CEO von TuneIn. „TuneIn Premium ist der beste Weg für Sportfans, sich mit den Inhalten zu beschäftigen, die sie lieben. Von umfassender NFL-Spielberichterstattung bis zu College-Football von mehr als 100 Schulen, bietet TuneIn Premium seinen Abonnenten On-Demand-Zugang zu einer konkurrenzlosen Vielfalt an Sportinhalten.“

„Audio-Streaming ist eine der besten Möglichkeiten für Fans, um den Sport zu verfolgen, den sie lieben. Durch unsere Vereinbarung mit TuneIn bieten wir NFL-Fans rund um die Welt Zugang zu einer unvergleichlichen Bandbreite an Football-Action, die sie die ganze Saison über unterhalten und begeistern wird“, sagte Faisal Al-Sabah, NFL Director of International Business Development.

Weltweit ist TuneIn in mehr als 100 Ländern zugänglich und kann über 200 verschiedene Plattformen und vernetzte Geräte genutzt werden. Zu den Partnerschaften von TuneIn im Bereich der Sprachassistenten gehören Siri, Alexa, Google Assistant, Samsung Bixby und Cortana sowie wichtige Integrationen mit Sonos, Bose und Tesla.

Mehr über TuneIn Premium können Sie hier erfahren: https://tunein.com/radio/premium/

Weitere Informationen über die NFL finden Sie unter: https://www.NFL.com/

TuneIn, ein weltweit führender Live-Radio- und Audio-on-Demand-Streaming-Dienst, vereint Radio, News, Live-Sport, Musik und Podcasts aus der ganzen Welt. Mit über 75 Millionen monatlich aktiven Nutzern ist TuneIn eine der meistgenutzten Audio-Streaming-Plattformen der Welt. TuneIn überträgt über 100.000 lokale und globale Radiosender. Dank der herausragenden Verbreitung und Verfügbarkeit der App auf über 200 Plattformen und vernetzten Geräten ermöglicht TuneIn seinen Hörern genau das zu hören, was sie lieben – wo auch immer sie sich gerade befinden.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte tunein.com/press oder folgen Sie uns auf Twitter, Instagram, Facebook oder LinkedIn.

Firmenkontakt

TuneIn

Janette Höfer

x x

x x

015172878708

tunein@janettehoefer.com

http://www.tunein.com

Pressekontakt

Hoefer Communications

Janette Höfer

x x

x Hamburg

015172878708

tunein@janettehoefer.com

http://www.janettehoefer.com

Bildquelle: TuneIn