TUXGUARD auf dem Cyber Security Fairevent

Auftakt der neuen TUX-Mail-Software

Neumünster/Dortmund, 13. Februar 2020 – TUXGUARD ist Aussteller auf dem ersten Cyber Security Fairevent (CSF) in Dortmund. Am 04. und 05. März 2020 haben Fachbesucher die Möglichkeit, sich über die modularen Security-Lösungen „Made in Germany“ zu informieren. Pünktlich zur Veranstaltung launcht der Hersteller am 01.03.20 seine neue TUX-Mail-Software. Auf dem CSF erhalten Interessierte erstmals Einblicke in die neue Lösung und können sich vor Ort mit den Experten austauschen.

Unter dem Motto „Rethink Cybersecurity“ startet im März das erste Cyber Security Fairevent. Als Mix aus Messe, Kongress und Erlebniswelt soll das CSF eine neue interaktive Plattform zum Austausch zu allen Themen des Cyberspace bieten – von Informations- und Datensicherheit über Industrie 4.0 und IoT bis hin zu Automotive und Blockchain.

„Als Pendant zu den bereits bekannten Security-Veranstaltungen bietet das CSF auch für uns eine interessante Plattform im westlichen Teil Deutschlands“, sagt Uwe Hanreich, Geschäftsführer der TUXGUARD GmbH. „Wir freuen uns auf dieses neue Veranstaltungsformat und wollen helfen, das Event langfristig in der Cyber-Security-Branche zu etablieren.“

E-Mail-Sicherheit „Made in Germany“

Ob als breit angelegte oder auch gezielte Phishing-Attacke: E-Mails sind mehr denn je Mittel für Cyberangriffe. „Mit unserer neuen TUX-Mail-Software unterstützen wir unsere Kunden dabei, ihren E-Mail-Verkehr abzusichern“, sagt Uwe Hanreich. „Dazu erhalten sie auf einem zentralen Dashboard eine Übersicht über ihre Live-Daten und erkennen frühzeitig verdächtige Aktivitäten.“

Weitere Features der TUX-Mail-Software:

– In zoombaren Traffic-Graphen kann sich der Nutzer detailliert über den Traffic und den Verbindungsverlauf informieren.

– Über das zentrale Management lassen sich sowohl globale Mailserver- als auch domainbezogene Einstellungen vornehmen.

– In den Log-Informationen erhält der Nutzer eine Übersicht über alle gefilterten E-Mails.

– Durch diverse Exportmöglichkeiten können Daten software-übergreifend zur Verfügung gestellt werden (CSV, PDF, Excel, Druck).

Die TUXGUARD GmbH ist ein deutscher Hersteller von Business-Firewalls (TUX-Firewall), einer Endpoint-Protection-Lösung (TUX-Endpoint-Protection) sowie einer Software für E-Mail-Sicherheit (TUX-Mail). Seit 2002 steht das inhabergeführte Unternehmen für technologisch führende Sicherheitslösungen „Made in Germany“. TUXGUARD entwickelt seine effizienten sowie individuell anpassbaren Lösungen und vertreibt diese in ganz Europa. Mit dem Management Center können alle Lösungen des Herstellers ausgerollt und verwaltet werden. Die verschiedenen Module der TUXGUARD-Technologie ermöglichen kleinen und mittelständischen Firmen, aber auch international operierenden Unternehmen, sich optimal gegen alle bekannten Bedrohungen aus dem Internet zu schützen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.tuxguard.com

