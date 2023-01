TV-Schurke Dirk Rabe im neuen Film von Sebastian Pink!

Vor wenigen Tagen drehte Filmemacher Sebastian Pink aus dem Saarland seinen dritten Kurzspielfilm MIRACLE FOR CHRISTMAS ab. Der neue Streifen von Pink befindet sich zurzeit in der Postproduktion. In dem Film landet der Sohn von Michael Wagner (gespielt von Sebastian Pink) nach einem Unfall im Krankenaus und befindet sich dort im Koma. Behandelt wird der Junge dort von Dr. Heiko Gerke (gespielt von Dirk Rabe).

Dirk „Raven“ Rabe ist normalerweise meistens als Bösewicht zu sehen, wenn er bei einer Produktion mitwirkt. Er war unter anderem bereits bei ALARM FÜR COBRA 11 und EIN FALL FÜR ZWEI dabei. Für die Rolle des Dr. Gerke kam der Fitnesstudiobetreiber extra aus Dülmen angereist.

Gedreht wurden die Szenen mit Rabe dann in der Cura-Med Süd-Warndt Klinik in Großrosseln.

,,Dirk Rabe und ich sind schon sehr lange miteinander in Kontakt und wollten schon immer mal einen Film zusammen machen. Als ich das Drehbuch zu Miracle for Christmas schrieb, sah ich ihn sofort in der Rolle des Dr. Gerke. Wir hatten sehr viel Spaß am Set“ berichtet Filmemacher Sebastian Pink, der auch selber im Film zu sehen ist.

Weitere Infos über Dirk „Raven“ Rabe gibt es auf seiner Homepage zu finden unter https://raven-style.de/

Movie.Production ist eine Filmproductionsfirma mit Sitz im Saarland.

