Über 100 Billionen Datenpunkte – Führungsposition von C.H. Robinson bei agentischen Lieferketten wächst

– Unternehmen gibt erstmals Einblick in seinen proprietären Datensatz

– Neue Kennzahlen zeigen, wie Lean AI-Technologie messbare Verbesserungen im Kundenservice erzielt.

EDEN PRAIRIE/Minnesota, 14. April 2026 – C.H. Robinson, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Lean AI-Lieferketten, baut mit einem einzigartigen Wettbewerbsvorteil seine KI-Kompetenz weiter aus. Über 100 Billionen proprietäre Datenpunkten sind der branchenweit umfangreichste Bestand an realen Logistikdaten. Diese wurden über Jahrzehnte im globalen Betrieb generiert und wachsen mit jeder abgewickelten Sendung weiter an. C.H. Robinson hat auf dieser Basis eine KI-Engine entwickelt, die in komplexen Lieferketten denken, entscheiden und handeln kann.

Erstmals gibt nun C.H. Robinson den Umfang der proprietären Datenbasis hinter seinem intern entwickelten Lean AI-Betriebssystem bekannt. Dieses integriert intelligente Funktionen direkt in die Logistikprozesse der 75.000 Kunden des Unternehmens. Hunderte vernetzter KI-Agenten werden mit Daten aus jährlich rund 37 Millionen Sendungen gespeist. Dieser Datensatz ist hinsichtlich Menge, Reichweite und Detailtiefe in der Branche einzigartig und wird durch den umfangreichen operativen Kontext weiter ergänzt. Während viele Marktteilnehmer noch mit dem Aufbau eigener KI-Lösungen beschäftigt sind, wächst der Wettbewerbsvorteil von C.H. Robinson bereits jetzt mit jeder einzelnen Sendung und wird nun zunehmend für den Markt sichtbar.

„Es ist ein Fehlschluss, dass große Sprachmodelle KI demokratisieren. Angesichts der Komplexität der Logistik und globaler Lieferketten könnte diese Annahme jedoch kaum weiter von der Realität entfernt sein“, sagt Mike Neill, Chief Technology Officer. „Es mag sein, dass heute jeder mithilfe von KI einen Chatbot entwickeln oder schneller programmieren kann. Doch nicht jeder ist in der Lage, KI-Agenten zu bauen, die reale Transportaufgaben ausführen und umfangreiche Lieferketten tatsächlich wirtschaftlich betreiben. Ohne Zugriff auf enorme Mengen realer Versanddaten kann KI weder präzise analysieren noch Entscheidungen treffen, die die individuelle Lieferkette eines Kunden abbilden. Genau darin liegt der Vorteil unserer proprietären Daten. Sie bilden die Grundlage für ein KI-Betriebssystem, das End-to-End-Workflows im gesamten Unternehmen orchestriert und uns einen Vorsprung verschafft, der kontinuierlich wächst.“

Lean AI integriert intelligente Funktionen direkt in zentrale Versand-Workflows, darunter Preisgestaltung, Planung, Auftragsabwicklung, Terminmanagement, Kapazitätssteuerung, Routenplanung, Sendungsverfolgung, Dokumentation und Abrechnung. Gleichzeitig adressiert die Technologie zentrale Herausforderungen der Branche, etwa die korrekte Frachtklassifizierung oder verpasste Abholtermine. Diese Aufgaben werden von hunderten KI-Agenten in den verschiedenen Bereichen von C.H. Robinson übernommen, die autonom Millionen realer Versandprozesse steuern. Koordiniert durch den Always-on Logistics Planner™ arbeiten die KI-Agenten synchron über den gesamten Versandzyklus hinweg. Dadurch werden schnellere Entscheidungen, genauer vorhersehbare Ergebnisse und ein erstklassiger globaler Service möglich.

Analyse zeigt messbare Vorteile

Die Vorteile aus diesem koordinierten System von Agenten sind in der Praxis messbar. C.H. Robinson hat Lkw-Transporte innerhalb seines Netzwerks analysiert und deutliche Verbesserungen festgestellt, wenn KI in allen miteinander verbundenen Prozessschritten eingesetzt wird. Transporte, die über KI-gestützte Auftrags- und Terminprozesse abgewickelt wurden, erzielten unter anderem folgende Ergebnisse:

– Bis zu 23 % schnellere Markteinführung für Kundentransporte. Je schneller ein Auftrag bearbeitet wird, desto schneller lassen sich optimale Abhol- und Liefertermine festlegen und ein geeigneter Spediteur auswählen.

– Bis zu 35 % mehr pünktlich abgeholte Sendungen. Zuverlässigere Abholungen verbessern den Durchsatz in Lagern und an Verladerampen. Sie reduzieren außerdem Strafgebühren für zu frühes oder verspätetes Eintreffen, minimieren nachgelagerte Verzögerungen und Umplanungen und ermöglichen präzisere Ankunftszeitprognosen sowie eine genauere Bestandsplanung.

Darüber hinaus werden von KI empfohlene Ladungen viermal schneller gebucht. Dies ist ein weiterer Beleg dafür, dass ein vernetztes KI-System mit dem einzigartigen Datensatz von C.H. Robinson die operative Umsetzung in globalen Lieferketten deutlich verbessert.

„Wie konnte ein 120 Jahre altes Logistikunternehmen zu einem KI-Disruptor werden? Wir haben es geschafft, indem wir unseren Kunden bewährte KI-Intelligenz mit realer operativer Umsetzung liefern“, sagt Arun Rajan, Chief Strategy & Innovation Officer, der zuvor Führungspositionen bei den Branchen-Disruptoren Travelocity, Zappos und Amazon innehatte. „Lean AI wurde entwickelt, um genau die Vorteile zu liefern, die Verlader heute benötigen: schnellere Abläufe, zuverlässigere Services und fundiertere Entscheidungen unter realen Bedingungen. Unsere ausgeprägte Builder-Kultur ermöglicht es uns, KI intern zu entwickeln und zu skalieren, sie mit über 100 Billionen proprietären Logistikdatenpunkten zu trainieren und direkt in den laufenden Betrieb zu integrieren. Daraus entstehen intelligente Systeme, die täglich messbare Ergebnisse für unsere Kunden erzielen.“

C.H. Robinson ist weltweit führendes Unternehmen im Bereich Lean AI-Lieferketten. Seit über einem Jahrhundert vertrauen Unternehmen weltweit auf C.H. Robinson, um den Transport ihrer Güter neu zu gestalten. Unter dem Motto „Building Tomorrow“s Suppy Chains, Today™“ arbeitet C.H. Robinson heute mit demselben Einsatz an Lösungen für die Zukunft. 83.000 Kunden und 450.000 Spediteuren vertrauen C.H. Robinson jährlich 37 Millionen Sendungen im Wert von 23 Milliarden US-Dollar an. Maßgeschneiderte Lösungen sorgen weltweit für optimierte LKW-, Teilladungs-, See- und Lufttransporte sowie viele weitere Logistikservices. Die einzigartige Kombination aus menschlicher Expertise und Lean AI macht Lieferketten schneller, intelligenter und nachhaltiger. Als verantwortungsbewusstes globales Unternehmen investiert C.H. Robinson jedes Jahr Millionenbeträge in Projekte, die seinen Mitarbeitenden besonders am Herzen liegen. Weitere Informationen finden Sie unter chrobinson.com. (Nasdaq: CHRW)

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