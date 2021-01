Übernahme: easyRAUM wird Allseated

Allseated sichert sich mit easyRAUM einen starken Partner im europäischen Eventmarkt. Der 3D-Branchen-Spezialist easyRAUM wird zur Allseated GmbH.

Allseated sichert sich mit easyRAUM einen starken Partner im europäischen Eventmarkt. Der 3D-Branchen-Spezialist easyRAUM wird zur Allseated GmbH und ergänzt so seine lokale CAD Eventsoftware um die cloudbasierte Plattform des amerikanischen Technologie-Unternehmens

Die Übernahme von easyRAUM ist das Ergebnis einer erfolgreichen Partnerschaft mit Allseated, die bereits im Sommer 2019 begann. Beide Unternehmen verbinden gemeinsame Zukunftsvorstellungen und Synergieeffekte, von denen Kunden im Markt nachhaltig profitieren. Die Marktpositionierung und die 3D Kompetenz von easyRAUM gepaart mit der innovativen, zukunftsorientierten Technologie von Allseated bietet dem Eventmarkt Lösungen für die Digitalisierung von Eventprozessen. Kunden können so ihre Events auf der cloudbasierten Plattform von Allseated im 3D Raum selbst planen, gemeinsam mit allen Gewerken teilen und per integriertem Video-Tool live Änderungen besprechen und umsetzen. Veranstaltungsräume können von Planern und Kunden virtuell begangen werden. Mit Allseated exVo können seit Neuestem sogar virtuelle Events im digitalen Zwilling der Location stattfinden.

easyRAUM stellt sich als Allseated für die Zukunft neu auf

“Wir freuen uns mit Allseated ein neues Kapitel aufzuschlagen, für unsere Kunden, die Branche und für unser Unternehmen”, erklärt Sabine Reise, Gründerin und Geschäftsführerin von easyRAUM und nun Geschäftsführerin der Allseated GmbH. “Unsere langjährige Branchen- und Markterfahrung sowie das Knowhow aus der Softwareentwicklung ergänzen die agilen Strukturen von Allseated perfekt. Und easyRAUM entwickelt sich mit der neuen Eventplattform zum ganzheitlichen Anbieter für digitale Veranstaltungsplanung und -durchführung.” Auch Allseated findet in easyRAUM seinen perfekten Partner für Europa. CEO Yaron Lipshitz: “easyRAUM ist auf vielen Ebenen für uns ein “Perfect Match”. Genau wie Allseated steht easyRAUM für Qualität, Innovation und kontinuierliche Weiterentwicklung. Die vertrauensvollen, langjährigen und teilweise freundschaftlichen Kundenbeziehungen zeugen von einer gleichwertigen Unternehmensphilosophie.”

Neuausrichtung mit dem Wandel der Veranstaltungsbranche

Als fester Bestandteil erfolgreicher Vertriebs- und Vermarktungsstrategien bieten 3D visualisierte digitale Zwillinge den Locations große Chancen und nahezu unendliche Möglichkeiten. Sie machen den Weg frei für eine immersive Nutzung der Räumlichkeiten für hybride und virtuelle Events. “Die 3D Gamer Technologie von Allseated bietet eine weitere effiziente, digitale Lösung für die Branche. Eine echte Innovation für die gemeinsame Arbeit sowie die Planung und Umsetzung von Events” erläutert Sabine Reise. Als Antwort auf die neuen Herausforderungen, sowie die zunehmende Digitalisierung der Branche setzt easyRAUM mit ihrer Neuausrichtung auf cloudbasiertes Arbeiten auf einer Plattform, virtuelle Site-Inspections zur Location Vermarktung und virtuelle Eventformate mit AllSeated exVo. “Cloudbasiertes Arbeiten ist gelernt und hat Vertrauen durch Anwendung gewonnen. Live Messen und Events werden auch in Zukunft durch virtuelle Formate ergänzt werden”, da sind sich Gründerin/CMO Sandy Hammer und Reise einig. Hammer ergänzt “easyRAUM ist die letzten Jahre ein toller Partner gewesen und wir freuen uns darauf mit so einem großartigen Team und unserer Technologie, Mehrwert in den Markt zu bringen.”

Weitere Informationen unter: https://allseated.de & https://easyraum.de

easyRAUM – die 3D CAD Eventsoftware

Die easyRAUM GmbH ist ein deutsches Softwareunternehmen mit Sitz in Düsseldorf, welches seit 2004 innovative 3D Zeichenprogramme und Services für die Veranstaltungswirtschaft entwickelt. Schwerpunkte sind die 3D Visualisierung von Veranstaltungsstätten, Event-Locations und Hotels als Dienstleistung sowie der Vertrieb der 3D CAD Software easyRAUMpro. Diese Software ermöglicht es dem Kunden selbstständig Veranstaltungen zu visualisieren und maßstabsgerechte Raumpläne zu erstellen. Weltweit nutzen über 1.600 Kunden die Vorteile von easyRAUMpro zur Eventplanung, Location-Vermarktung und effizienten Raumplanung.

Über Allseated

Allseated revolutioniert durch cloudbasierte Eventplanung die Zusammenarbeit zwischen Location, Dienstleister, Planer und Veranstalter. Virtuelle Site-Inspections und die Zusammenarbeit auf einer Plattform sparen Resourcen und schaffen Synergien in der Eventplanung. Online-Meetings können direkt in der Location durchgeführt und die Veranstaltungsräume virtuell begangen, individuell mit Bestuhlungsvarianten ausgestattet und virtuell über Allseated verkauft werden. Mit Allseated exVo können seit Neuestem sogar virtuelle Events im digitalen Zwilling der Location stattfinden. Im amerikanischen Markt ist Allseated bereits eine etablierte Plattform mit über 250.000 maßstabsgetreuen Grundrissen und einer Community von 100.000 Nutzern und mehr als 30.000 gelisteten Locations.

