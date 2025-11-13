UKG Bryte AI revolutioniert die Art und Weise, wie Mitarbeitende Hilfe und Informationen finden

Echtzeitantworten jederzeit und überall: Die beliebten Lösungen UKG People Assist und UKG Document Manager wurden mit KI neu konzipiert, um die Abläufe weiter zu modernisieren.

UKG Aspire 2025, LAS VEGAS, 13. November 2025 – UKG, eine führende globale KI-Plattform für HR, Gehaltsabrechnung und Workforce Management, hat einen Next-Gen-Ansatz für Betriebsabläufe und Mitarbeitende vorgestellt, der seine leistungsstarke UKG Bryte AI nutzt, um eines der größten Probleme am Arbeitsplatz anzugehen: die ständige Suche nach Antworten und Dokumenten in weitläufigen Intranets, Dashboards und Richtlinienhandbüchern.

UKG erweitert seine bewährten Lösungen UKG People Assist und UKG Document Manager, die seit fast zwanzig Jahren erfolgreich im Einsatz sind, um agentische künstliche Intelligenz. Damit sollen Unternehmen zwei der häufigsten Fragen ihrer Mitarbeitenden deutlich verringern können: „Wie mache ich …?“ und „Wo finde ich …?“

„Antworten und Dokumente am Arbeitsplatz sollten einfach zu finden sein, damit die Mitarbeitenden schnell die Informationen erhalten, die sie für ihre Arbeit, ihre Entscheidungen und ihre Wirkung benötigen“, sagte Suresh Vittal, Chief Product Officer bei UKG. „UKG nutzt die Möglichkeiten von Daten und künstlicher Intelligenz, die durch unsere KI-Agenten zugänglich gemacht werden, um in jedem relevanten Moment – vom Management bis zur Frontline – Mehrwert zu schaffen. Dadurch können Unternehmen die Erwartungen ihrer Belegschaft nicht nur erfüllen, sondern übertreffen. „

Die KI-Funktionen in UKG People Assist und UKG Document Manager sind für Mobilgeräte optimiert, sodass Mitarbeitende jederzeit und überall darauf zugreifen können. Durch die maximierte Leistungsfähigkeit der einheitlichen People Fabric-Datenebene unterstützt UKG seine Kunden, indem es jedem Unternehmen ermöglicht, UKG Bryte AI für alle arbeitsbezogenen Prozesse und Richtlinien zu trainieren, die weit über den HR-Bereich hinausgehen und viele Aspekte des Betriebs und der Abläufe umfassen. In Verbindung mit der weltweit größten Sammlung von Arbeits- und Stimmungsdaten kann UKG Mitarbeitenden so in Echtzeit hyper-personalisierte Antworten liefern, die auf ihre Rolle und Situation zugeschnitten sind, wodurch Informationen schneller zugänglich und leichter verständlich werden.

Wie mache ich…?

Mit dem neuen KI-basierten People Assist stellen Mitarbeitende einfach eine Frage – beispielsweise „Wie beantrage ich Elternzeit?“ oder „Wie passe ich meine Beiträge zur betrieblichen Altersvorsorge an?“ – und erhalten sofort klare, personalisierte Anweisungen mit Hinweisen zum Start des Prozesses. Da es nicht auf HR-Informationen beschränkt ist, kann ein Frontline-Beschäftigter People Assist nutzen, um alle Informationen zu suchen, die ein Kunde hinzufügen möchte. People Assist antizipiert auch Bedürfnisse und automatisiert Routineaufgaben. Manager können Dokumente – egal ob sie sich auf HR, Betriebsabläufe oder andere wichtige Unternehmensprozesse beziehen – in durchsuchbare Artikel umwandeln, und Mitarbeitende erhalten in Echtzeit rollenbasierte Antworten, wodurch die Unterstützung schneller, einfacher und menschlicher wird.

Wo finde ich…?

Dank der Verbesserungen am Dokumentenmanager können HR-Teams wichtige Dokumente – von Richtlinienhandbüchern über Verträge und Zertifizierungen bis hin zu Compliance-Formularen – sicher zentralisieren, sodass sie sofort zugänglich und einfach zu verwalten sind. Der Dokumentenmanager automatisiert die Erstellung, Aufbewahrung und elektronische Signatur von Dokumenten und reduziert so den manuellen Aufwand und Risiken. Mitarbeitende und Führungskräfte erhalten die richtigen Dokumente zum richtigen Zeitpunkt, während Unternehmen von einer besseren Compliance, schnelleren Audits und einem vollständigen Überblick über ihre Belegschaft profitieren – alles in einer einzigen vertrauenswürdigen Workplace Operating Platform.

„Die neue Dokumentenverwaltung soll Mitarbeitenden einen einfacheren Zugriff auf ihre Dokumente ermöglichen – sie ist unkompliziert, sicher und überall verfügbar“, so Virginia Owens, Executive Vice President, HR Operations bei PennyMac. „Indem wir ihnen alles direkt zur Verfügung stellen, arbeiten unsere Mitarbeitenden selbstständig und bleiben stets auf dem Laufenden. So schaffen wir eine bessere Employee Experience und Vernetzung für jeden einzelnen.“

UKG People Assist und UKG Document Manager werden von Tausenden von Unternehmen in allen Regionen der Welt eingesetzt, um Millionen von Mitarbeitenden dabei zu helfen, HR-Anfragen einfacher zu stellen, Dokumente sicher zu speichern und Informationen zu finden. Die nächste Generation dieser Services unterstützt Unternehmen dabei, Risiken zu verringern, Aufgaben effizienter zu erledigen, Informationen schneller zu finden und Erkenntnisse in Echtzeit für Führungskräfte und Mitarbeitende bereitzustellen.

Verfügbarkeit

Die Versionen der nächsten Generation sind derzeit für ausgewählte UKG-Kunden im Early Access verfügbar und werden Anfang 2026 weltweit erhältlich sein, sowohl separat als auch zusammen, sowie als Teil der Suiten UKG Pro HCM und UKG Pro Workforce Management.

