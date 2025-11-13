Polsterstuhl Phoenix: Gradlinig und komfortabel

Ein echter Hingucker von A.B.C. Worldwide

Der Polsterstuhl Phoenix von A.B.C. Worldwide ist der Beweis dafür, dass Geradlinigkeit und Bequemlichkeit Hand in Hand gehen: Mit der angeschnittenen Armlehne, die sich aus dem Rückenpolster entwickelt, zeigt er „klare Kante“ und zieht durch dieses eigenwillige Design die Blicke auf sich. Ganz entfernt erinnert seine Sitzschale an einen Clubsessel, doch die innovative Interpretation macht ihn unverwechselbar. Die umlaufende Lehne garantiert einen hohen Sitzkomfort, der durch das Sitzpolster zusätzlich verstärkt wird.

Der Clou: Versieht man das Sitzpolster mit einem Kunstleder-Bezug, ist es vor Schmutz geschützt und äußerst pflegeleicht. Die Stollen bestehen aus massivem Buchenholz. Für den Polsterstuhl der Gastronomie-Marke „Worldwide Seating“ sind viele verschiedene Bezüge in Unifarben oder in gemusterten Stoffen erhältlich. Auch ein Bezug aus Kunstleder oder Leder ist möglich. Die Stollen von Phoenix können in unterschiedlichen Farben nach Wunsch lackiert werden. Somit wird jeder Stuhl zum Unikat.

Gastro- und Hotelmöbel in großer Auswahl: 200.000 Möbel von Restaurantstühlen und -tischen über Loungemöbel und Stapelstühlen bis zu Outdoor-Möbeln sofort lieferbar. Maßgefertigte Bankanlagen Made in Germany. Sonderanfertigungen, Nachliefer- und Ersatzteilservice. Neu: Outlet-Halle mit über 4.000 Möbeln auf 1.900 qm – der Tipp für Schnäppchenjäger!

Firmenkontakt

A.B.C. Worldwide Import für Möbeleinrichtungen und mehr GmbH

Christoph Hanselle

Stockholmer Str. 26

48455 Bad Bentheim Gildehaus

05924-782790

05924-7827915



http://www.abc-worldwide.de

Pressekontakt

Silvia Geuker Kommunikation

Silvia Geuker

Kümper 7

48341 Altenberge

01771443098



http://www.silvia-geuker.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.