ULTRASONE AG startet Vertriebskooperation mit VITEC Imaging Distribution in Nordamerika

Wielenbach, 11. August 2020 – Die bayerische Kopfhörermanufaktur ULTRASONE vertreibt ihre hochwertigen Produkte im nordamerikanischen Markt ab sofort exklusiv über die Firma VITEC Imaging Distribution. Als globaler Vertriebspartner für führende Kamera- und Bildbearbeitungsprodukte ist VITEC mit umfassendem Know-how und hervorragender Branchenkenntnis der ideale Vertriebspartner für einen der weltweit wichtigsten Märkte. Zusammen mit den wegweisenden Technologien und der Reputation von ULTRASONE entstehen maßgebliche Synergieeffekte für zuverlässiges Wachstum beider Unternehmen. Das Vertriebsgebiet von VITEC wird die USA, Kanada sowie Mexiko umfassen.

ULTRASONE stärkt internationale Marktposition

Innovative Produkte, höchste Fertigungsqualität und eine nachhaltige Herstellung im Herzen Bayerns sind die Eckpfeiler der weltweit einzigartigen Reputation von ULTRASONE. Um der steigenden Nachfrage in Kanada, den USA und Mexiko adäquat gerecht werden zu können, hat sich das Unternehmen mit VITEC einen starken Partner in Boot geholt. Mit einem umfassenden Netzwerk in allen drei Ländern, effektiven Verkaufskanälen und solidem fachlichen Know-how erfüllt VITEC alle Voraussetzungen für eine erfolgreiche Präsenz von ULTRASONE in einem der der wichtigsten Absatzmärkte der Welt. VITEC wird ab sofort das komplette Portfolio von ULTRASONE, inklusive der High End Edition Serie in Nordamerika vertreiben.

ULTRASONE und VITEC – eine kongeniale Partnerschaft

Die Vitec Imaging Distribution ist ein internationaler Vertriebspartner für führende Produkte im Bereich Film- Foto- und Bildbearbeitungstechnik. Seine Kunden bestehen aus unabhängigen Kreativen, professionellen Fotografen, Medienunternehmen sowie aus Enthusiasten, die sich nur mit Produkten allerhöchster Qualität zufriedengeben. Die Vertriebsübernahme der ULTRASONE Kopfhörer erweitert das Sortiment um einen weiteren kompromisslosen High-End-Hersteller und stellt damit einen konsequenten Schritt auf dem bereits eingeschlagenen Weg dar. Michael Willberg, CEO der ULTRASONE AG, blickt mit Zuversicht auf die neue Kooperation mit VITEC: “Wir möchten jedem Kunden einen exzellenten Klang bereitstellen – sei es zu Hause oder unterwegs, im HiFi- oder im Pro-Audio-Bereich. Mit VITEC haben wir nun den idealen Vertriebspartner für den wichtigen nordamerikanischen Markt gefunden.”

Audiophile Kleinode aus Bayern für dem amerikanischen Markt

ULTRASONE ist seit über 25 Jahren für handgefertigte Kopfhörer der allerhöchsten Qualitätsstufe bekannt. Mit erlesenen Materialien und konsequenter Manufakturfertigung in Bayern versprühen die Produkte Leidenschaft in jeder Beziehung: Leidenschaft Ihrer Entwickler für Qualität und Nachhaltigkeit, Leidenschaft Ihrer Benutzer für höchste Audioqualität. VITEC, seit jeher in einem der schnelllebigsten und am stärksten wachsenden Märkte zuhause, gewährleistet ab sofort die flächendeckende Verfügbarkeit der audiophilen Kleinode von ULTRASONE auch im nordamerikanischen Markt.

Als einer der führenden Entwickler und Hersteller von Kopfhörern hat sich die Ultrasone AG seit ihrer Gründung im Jahr 1991 einen guten Namen bei audiophilen Hörern auf der ganzen Welt gemacht. Ultrasone-Kopfhörer sind im Pro-Audio-Bereich bei angesagten DJs und in renommierten Tonstudios genauso zu finden wie bei HiFi-Liebhabern in über 50 Ländern. Einen exzellenten Ruf genießen zudem die exklusiven Manufaktur-Modelle, die hierzulande in Handarbeit hergestellt werden. Seit einigen Jahren kommen auch MP3-Player- und Smartphone-Besitzer in den Klanggenuss von portablen Kopfhörern in Ultrasone-Qualität. Das Unternehmen vom Starnberger See hält mehr als 60 Patente; eine Besonderheit der Ultrasone-Modelle ist die patentierte S-Logic-Technologie, die über eine dezentrale Anordnung der Schallwandler für einen räumlichen wie natürlichen Klang sorgt und gleichzeitig das Gehör schont. Die 1997 entwickelte ULE-Abschirmung ist ein weiterer Meilenstein der Ultrasone-Historie, die die elektromagnetische Strahlenbelastung des Kopfes bei der Nutzung eines Kopfhörers um bis zu 98 Prozent reduziert.

Firmenkontakt

ULTRASONE AG

ULTRASONE AG

Gut Raucherberg 3

82407 Wielenbach

0881/901150-55

info@ultrasone.com

https://www.ultrasone.com

Pressekontakt

rtfm GmbH

Frank Mischkowski

Flößaustraße 90

90763 Fürth

+49 (0) 911 – 310 910-0

+49 (0) 911 – 310 910-99

ultrasone@rtfm-pr.de

https://www.rtfm-pressecenter.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.