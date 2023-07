Umfassendes Know-how für den digitalen Wandel: IT-Dienstleister SMF ist neuer BARIG Business Partner

Digitalisierung von Prozessen bietet Fluggesellschaften in den verschiedensten Bereichen viele Potenziale

Ob im Alltag oder in der Wirtschaft: Der digitale Wandel ist allgegenwärtig. Dabei steht Digitalisierung nicht nur für neue Produkte und Dienstleistungen, sondern auch für intelligente Vernetzung. Im Mittelpunkt befinden sich der Aufbau leistungsstarker Dateninfrastrukturen, Datensicherheit sowie Nachhaltigkeit. Wie andere Industrien, ist die Luftfahrtbranche mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert, gleichzeitig ergeben sich aber auch neue Chancen. Der aktuelle Personalmangel in der Branche führt zu einem erhöhten Automatisierungsdruck. Der intelligente Informations- und Datenaustausch innerhalb von Prozessketten kann mittels Digitalisierung deutlich effizienter gestaltet werden. Diese Digitalisierungsprojekte gehören zum Kerngeschäft des IT-Dienstleister SMF, der ab sofort das Business-Partnernetzwerk des Airline-Verbands BARIG (Board of Airline Representatives in Germany) verstärkt.

„Die Fluggesellschaften beherrschen ihre hochspezialisierten Prozesse, arbeiten dennoch weiter daran, bestehende Abläufe mittels neuer Technologien und Digitalisierung zu verbessern und zu beschleunigen. Digitale Lösungen unterstützen dabei, mit wichtigen Informationen schnell richtige Entscheidungen zu treffen“, betont Michael Hoppe, Chairman und Executive Director des BARIG. „Als neuer Business Partner hilft SMF unserer BARIG-Community in diesem Bereich mit Erfahrung, profundem Fachwissen sowie großer Kreativität.“

„Digitalisierung ist eines der großen Schlagworte unserer Zeit, doch verbergen sich dahinter unzählige Facetten, und die daraus resultierenden Chancen und Herausforderungen stellen sich für jedes Unternehmen ganz individuell dar“, so Wieland Feuerstein, Managing Director SMF. „Als BARIG Business Partner möchten wir unser Knowhow in der Luftfahrtbranche ausbauen und uns zu Digitalisierungsthemen austauschen. Gerne zeigen wir von internen Abläufen bis zum Kundenservice und Loyalty Management die zahlreichen Möglichkeiten auf, die der digitale Wandel bietet.“

SMF unterhält neben der Unternehmenszentrale in Dortmund mehrere Standorte im europäischen Ausland. Die internationalen Kunden kommen aus vielfältigen Bereichen wie dem Finanzsektor, der Industrie oder dem Einzelhandel. Kürzlich hat SMF zudem mit großem Erfolg ein umfassendes Projekt für eine Fluggesellschaft in Deutschland abgewickelt. Dabei ist es SMF gelungen, mithilfe digitaler Prozesse die Bodenabfertigung – vom Ein- und Aussteigen der Passagiere über das Be- und Entladen der Gepäckstücke bis zum Betanken sowie Reinigen des Flugzeugs – effizienter zu gestalten, die Standzeiten zu reduzieren und somit Kosten einzusparen.

BARIG (Board of Airline Representatives in Germany e.V.) vertritt die gemeinsamen Interessen von mehr als 100 nationalen und internationalen Fluggesellschaften aus Linienflug, Ferienflug und Air Cargo. Seit seiner Gründung 1951 arbeitet der Airline-Verband für die Verbesserung der Rahmenbedingungen des Luftverkehrs in Deutschland und ist Ansprechpartner für Politik, Behörden, Wirtschaft und Medien.

