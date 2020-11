Umsatzplus in München mit SEO realisieren

Online-Konkurrenz in München mit Hilfe einer SEO Agentur auf die hinteren Plätze verweisen

MÜNCHEN. München ist die wirtschaftlich erfolgreichste Stadt Deutschlands. So sieht es zum Beispiel das Städteranking der “WirtschaftsWoche”. Das Blatt ist mit der Einschätzung nicht alleine. Die Kombination aus wirtschaftlicher Leistung, Innovationsfreude und Vernetzung universitärer und unternehmerischer Kompetenz ist in der bayerischen Landeshauptstadt so ausgeprägt wie in keiner anderen deutschen Metropole. Nicht zuletzt schlägt sich der Erfolg in der ausgeprägten Konkurrenz der vielen ansässigen Unternehmen nieder.

Um hier erfolgreich bestehen zu können, ist eine gelungene und gut auffindbare Präsenz im Internet erforderlich. Die vorderen Plätze bei Google und anderen Suchmaschinen sind hart umkämpft. Auch hier spricht man von einer 1A-Lage. Dieser Kampf wird von professionellen Suchmaschinenoptimierern ausgetragen. Suchmaschinenoptimierung oder SEO (Search Engine Optimization) ist deshalb die Domäne fachlich bestens aufgestellter SEO Agenturen.

Was genau leistet eine SEO Agentur in München?

Bei der Suchmaschinenoptimierung gibt es zwei große Unterbereiche: die Onpage Optimierung und die Offpage Optimierung. Die Onpage Optimierung umfasst alle technischen, inhaltsbezogenen und strukturellen Aspekte. Die Leitfragen sind hier: Was soll auf der Webseite erscheinen? Wie soll die Seite aufgebaut sein? Wie sollen die inhaltlichen und strukturellen Anforderungen technisch optimal umgesetzt werden?

Die Offpage Optimierung dient in erster Linie dem Aufbau einer positiven und von den Suchmaschinen erkennbaren Reputation der Webseite im Netz. Zu den wichtigsten Mitteln dafür zählt das Linkbuilding. Dabei sind Backlinks zentral, die auf die Seite verlinken sowie die Präsenz und positive Resonanz in sozialen Medien und viel genutzten Diensten wie Google Maps. Eine gute Agentur für SEO verknüpft Onpage und Offpage Optimierung zu einem nahtlos ineinandergreifenden Ganzen.

Wie trägt SEO zur Umsatzsteigerung in München bei?

Da die meisten relevanten Kommunikationskanäle heute online zu finden sind, ist die Präsenz im Netz eine Grundvoraussetzung, um neue Kunden zu gewinnen und einmal gewonnene Kunden zu halten. Der beste Service und die attraktivsten Angebote nützen wenig, wenn niemand davon erfährt. SEO und insbesondere lokale SEO, das für Sichtbarkeit in der Region sorgt, ist deshalb für praktisch jedes Unternehmen in München unabdingbar.

PrimSEO – Online Profilmarketing und Online Medizinmarketing. PrimSEO setzt auf Content Marketing durch Online Pressemitteilungen. Die Zukunft der Suchmaschinenoptimierung (SEO) liegt im inhaltlichen Bereich. Nur wer hochwertige und einzigartige Inhalte zu bieten hat, wird auch in Zukunft eine Rolle in der organischen Suche bei Google & Co. spielen. Das Unternehmen ist ein autorisiertes Beratungsunternehmen im Förderprogramm go-digital – www.bmwi-go-digital.de

