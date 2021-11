Umweltfreundlichste Verpackung auf dem Markt: EcoTensil-Produkte als komplett plastikfrei zertifiziert

Neues Gütesiegel bestätigt Erfüllung aller europäischen Standards für Nachhaltigkeit

Mit dem Erhalt eines neuen Gütesiegels setzt EcoTensil ein wichtiges Signal für den Verbraucher: Die AquaDot-Produkte von EcoTensil sind die einzigen Papputensilien, die in ganz Europa als 100 Prozent plastikfrei anerkannt und zertifiziert sind und das angesehene Flustix-Gütesiegel tragen dürfen. Das Gütesiegel von Flustix garantiert, dass ein Produkt tatsächlich plastikfrei ist und alle Prüfkriterien der EU-Richtlinie über die Verwendung von Kunststoffen für den einmaligen Gebrauch (SUPD: Single Use Plastics Directive) erfüllt. Das Pappbesteck von EcoTensil ist damit nicht nur der umweltfreundlichste Karton auf dem Markt, sondern auch weltweit das erste in einer Papierfabrik hergestellte Produkt, das nach dem Trustmark-System zertifiziert wurde. Das AquaDot-Sortiment ist kompostierbar, recycelbar, nachhaltig und frei von schädlichen Fluorkohlenwasserstoffen. Herausgeber des Siegels ist der renommierte Auditor Din Certco als Zertifizierungsstelle.

Vorreiter für bestätigte Nachhaltigkeit

Das kalifornische Unternehmen EcoTensil® hatte seine neue AquaDot©-Serie plastikfreier, geschmacksneutraler und stabiler Pappbestecke Anfang 2021 in Europa eingeführt – vor dem europaweiten Verbot von Einwegplastikartikeln im Juli dieses Jahres. Im Rahmen der Vorbereitungen für die Markteinführung wollte EcoTensil sicherstellen, dass das Produkt die ökologischen Nachhaltigkeitskriterien erfüllt, einschließlich der Einhaltung der Richtlinie über die Verwendung von Einwegkunststoffen (SUPD).

Vertrauen der Verbraucher stärken

“Als wir Anfang des Jahres unser plastikfreies AquaDot-Besteck auf den Markt brachten, einschließlich spezieller Designs für To-Go-Verpackungen, wollten wir sicherstellen, dass wir alle relevanten Nachweise haben, um unsere Aussagen zur ökologischen Nachhaltigkeit zu untermauern. Wir haben nämlich festgestellt, dass die meisten Menschen durch die vielen Zertifizierungen rund um dieses Thema und das weit verbreitete Greenwashing verwirrt sind. Deshalb haben wir viel Arbeit investiert, um einwandfreie Aussagen zur Nachhaltigkeit treffen und so das Vertrauen des Verbrauchers stärken zu können”, erläutert Peggy Cross, Gründerin und Geschäftsführerin von EcoTensil.

Die patentierten und preisgekrönten Papputensilien von EcoTensil sind in Nordamerika bekannt und beliebt: Seit 2010 hat das Unternehmen weltweit Hunderte von Millionen Einheiten verkauft, darunter auch an einige der größten Lebensmittelhersteller und Einzelhändler Europas. Anbieter von Lebensmitteldienstleistungen sowie Lebensmittel- und Verpackungshersteller haben den plastikfreien, faltbaren AquaDot EcoSpoon® von EcoTensil schnell als geeigneten Ersatz für Plastik angenommen. Denn: Er fügt sich nahtlos in viele bestehende Verpackungen und Prozesse ein, wirkt sich positiver auf den Geschmack von Lebensmitteln aus als Holzbesteck und hält deutlich länger als jedes andere faltbare Papierutensil, das EcoTensil getestet hat.

Stetig steigenden Anforderungen erfolgreich begegnen

“Seit vielen Jahren setzen EcoTensil-Produkte den Standard für die umweltfreundlichsten Utensilien auf dem Markt. Unsere neue, noch langlebigere AquaDot-Reihe setzt diese Tradition fort. Die Arbeit, die Europa leistet, um die Verwendung von Einwegplastik zu reduzieren, ist ein großartiges Beispiel für die Welt. Wir freuen uns sehr darüber, Unternehmen bei der Erreichung ihrer Ziele zur Reduzierung von Plastik mit unseren einfach faltbaren “Multiteilen” aus Pappe unterstützen zu können”, so Cross weiter.

Das gesetzliche Umfeld entwickele sich ständig weiter und es sei wichtig, immer einige Schritte voraus zu sein. “Wir halten Ausschau nach Veränderungen und bitten unsere Partner, dasselbe zu tun. Wir müssen sicherstellen, dass wir unseren Kunden auf jede Frage eine solide und eindeutige Antwort geben können, die sie an ihre Kunden weitergeben können”, betont Cross. Die Anforderungen an Nachhaltigkeit steigen dabei täglich. In Großbritannien führt die bevorstehende Kunststoffsteuer beispielsweise dazu, dass zahlreiche Unternehmen fragen: Ist Ihr Produkt plastikfrei und damit von der Kunststoffsteuer befreit? EcoTensil leistet alle erforderlichen Anstrengungen, um diese Frage eindeutig mit “Ja” zu beantworten.

Zu viele Logos?

“Die Lösung für die Übermittlung von Botschaften an den Endverbraucher ist häufig das Anbringen von Zertifizierungslogos auf Produkten. Das Problem mit diesen Logos ist jedoch, dass einige irreführend sind und die meisten von den Verbrauchern noch nicht vollständig verstanden werden. Das Recycling-Logo ist wahrscheinlich das bekannteste, während das neue EU-Logo der Meeresschildkröte “Plastik im Produkt” noch relativ unbekannt ist, aber eine klare Botschaft vermittelt”, erläutert Cross. “Wir fordern Lebensmittelhersteller und Einzelhändler auf, es den Verbrauchern leichter zu machen herauszufinden, was tatsächlich hinter den Nachhaltigkeitsaussagen zu ihren Produkten steckt.” Auf ihren Websiten oder Social-Media- Kanälen sollten sie die Bedeutung der Akkreditierungen umfassend und angemessen erläutern, so die Forderung. EcoTensil.eu stellt seinen Kunden alle relevanten Akkreditierungen zur Verfügung, damit sie diese an ihre Endverbraucher weitergeben können.

“Wir waren schon immer überzeugt davon, ein hervorragendes Produkt herzustellen, bei dem der Planet an erster Stelle steht. Mit der Zertifizierung machen wir unbestreitbar deutlich, dass die Produkte von EcoTensil den hohen europäischen Standard für Nachhaltigkeit erfüllen”, fasst Peggy Cross zusammen. “Unserem AquaDot-Sortiment kann man vertrauen, weil es kompostierbar, recycelbar, BRC-zertifiziert und vor allem plastikfrei ist. Das kommt unseren Kunden und deren Kunden zugute und – was am Wichtigsten ist – der Umwelt, die unsere Kinder erben werden.”

Über EcoTensil

EcoTensil hat das Einwegbesteck neu erfunden – um Unternehmen dabei zu unterstützen, Zero- Waste-Ziele zu erreichen. Mit nur einem Falz verwandeln sich angenehm glatte FSC®-Papputensilien in nachhaltige, effiziente und markenaffine Utensilien. Das EcoTensil-Team entwickelt mit Leidenschaft praktische und ansprechende Lösungen, um der wachsenden Nachfrage nach Komfort in der Unterwegsversorgung zu begegnen – und gleichzeitig die Menge kostspieliger Abfälle zu reduzieren, die unsere Umwelt belasten.

EcoTensil verfügt über zahlreiche Patente in den USA und international. EcoTensil-Produkte sind immer gekennzeichnet mit: patents@ecotensil.com und dem geschützten “Bend to touch dotsTM” plus dem geschützten Punktpaar.

Mehr über EcoTensil: https://www.ecotensil.eu/

