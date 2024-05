Universalheizkörper therm-x2 Vmulti und x-flair Modell speziell für die Wohnungswirtschaft

Zuwachs in der therm-x2 Energiesparheizkörper Familie von Kermi: Der neue Vmulti ist absolut flexibler Allrounder und deckt mit nur einer Ausführung sechs Anschlussvarianten ab. Darüber hinaus hat Kermi beim Wärmepumpenheizkörper x-flair ein Modell ergänzt, das die Kombination mit Heizkostenerfassungsgeräten (HKV) ermöglicht – und damit spezielle Anforderungen aus der Wohnungswirtschaft erfüllt.

Hohe Energieeinsparung, kurze Aufheizzeit und maximal wohlige Strahlungswärme – mit diesen Eigenschaften setzt das therm-x2 Portfolio seit Jahren Maßstäbe im Flachheizkörpersektor. Speziell bei der auf dem Markt einmaligen Bandbreite an Typen, Ausführungen, Baugrößen, Anschlüssen oder Zubehör punktet das Kermi Programm – und wird auch aktuell wieder weiter optimiert und praxisgerecht ausgebaut.

therm-x2 Vmulti: Ein Heizkörper – sechs Anschlussmöglichkeiten

Mit der aktuellsten Neuheit stellt Kermi einen absoluten „Allrounder“ für nahezu jede Einbausituation vor. Der therm-x2 Vmulti Universalheizkörper bietet alle technischen Vorteile der x2-Technologie und ist der einzige Heizkörper mit vollkommen variablem Anschlussbild: Unten ist der Anschluss ganz nach Gegebenheiten links, rechts oder mittig möglich. Als besonderer Clou kann dabei zusätzlich das Ventil jeweils von rechts nach links getauscht werden – immer werkseitig kv-voreingestellt. So lassen sich mit nur einem Heizkörper alle gängigen Anschlussvarianten realisieren. Das erleichtert die Planung sowie Auswahl und reduziert den Bestellaufwand. Mit den Frontvarianten Profil, Line und Plan und verschiedenen Farben ist der Vmulti analog zum kompletten therm-x2 Sortiment zudem optisch vielfältig, für individuelle Gestaltungsfreiheit.

Der Vmulti steht aber vor allem für eine unkomplizierte Montage – und passt auch bei der Sanierung einfach auf die vorhandenen Anschlüsse. Besonders praktisch: Mit dem 50 mm Anschluss kann die Installation zweistufig erfolgen. D.h. Rohrinstallation und Systemprüfung werden ohne Heizkörper durchgeführt, sodass dieser erst für die Endmontage just-in-time bestellt und installiert werden kann. Damit gehören lange Lagerzeiten, Vorfinanzierungen und das Risiko beschmutzter oder beschädigter Heizkörper auf der Baustelle der Vergangenheit an. Das vorhandene Befestigungsportfolio ist wie gehabt verwendbar, so bleibt auch die einfache, bekannte Laschenbefestigung beim Vmulti bestehen.

x-flair HKV – der Wärmepumpen-Heizkörper auch für die einfache Verbrauchserfassung

Als optimaler Partner für alle modernen Niedertemperatur-Wärmeerzeuger steht im Kermi Flachheizkörper-Sortiment bereits seit einigen Jahren der x-flair Wärmepumpen-Heizkörper zur Verfügung – geeignet zum Heizen und Kühlen. x-flair kombiniert die x2-Technologie mit einem innovativen Lüftersystem und sorgt damit bei Vorlauftemperaturen von 35°C bis 65°C für maximalen Wärmekomfort, ideal für den Betrieb mit Wärmepumpen und Brennwertgeräten.

Neu ist eine spezielle Ausführung für die Wohnungswirtschaft, die die Herausforderungen der verbrauchsabhängigen Abrechnung löst: Durch eine entsprechend ausgelegte Regelungs-Software kann der x-flair HKV mit Heizkostenverteilern ausgestattet werden. Damit bietet Kermi aktuell den einzigen Wärmepumpen-Heizkörper zur wirklich einfachen Verbrauchserfassung gemäß Heizkostenverordnung. An der Bedienung ändert sich dadurch für den Nutzer nichts, sie erfolgt wie bei allen x-flair Modellen ganz einfach über den Thermostatkopf.

Bei der Installation gibt es ebenfalls keine Besonderheiten zu beachten. Jeder x-flair wird vorkonfektioniert und steckerfertig geliefert, sodass er wie ein herkömmlicher Heizkörper montiert und an das Heizungsnetz angeschlossen wird. Abschließend muss er lediglich noch über eine Steckdose mit Strom versorgt werden. Da x-flair auch in den gängigen DIN-Anschlussmaßen verfügbar ist, lassen sich bei der Sanierung bestehende Anschlüsse nutzen. Das ermöglicht einen unkomplizierten 1:1-Austausch vorhandener Heizkörper, etwa beim Umstieg auf erneuerbare Energien.

Kontinuierliche Sortimentspflege

Auch im Hinblick auf Montage-Zubehör, Accessoires und Sonderausführungen hat Kermi über die Jahre eine breites Produktsortiment aufgebaut und geht hierbei immer auch fortlaufend auf die Anforderungen der Fachpartner ein: So wurden bspw. für erhöhte Anforderungen an Spritzwasserschutz und Luftfeuchte wieder feuerverzinkte Heizkörper fest im Programm integriert. Ergänzend erfolgte eine Überarbeitung der Konsolen für die Wand- und Bodenmontage – für eine noch schnellere Montage mit weniger Teilen.

Übrigens: Wie alle Stahlheizkörper von Kermi sind der therm-x2 Vmulti und der x-flair EPD-verifiziert. Beide haben kürzlich das offizielle Label des DGNB-Navigators erhalten. Somit sind alle Nachhaltigkeitsdaten offengelegt: Planer sowie Bauträger können sich umfassend informieren und beim Einsatz der Produkte entsprechende Umweltkriterien nachweisen, was auch zunehmend bei Ausschreibungen gefordert wird.

Als Unternehmen der Arbonia AG und international ausgerichteter Produzent zählen wir heute zu den führenden Herstellern in Europa, sowohl im Heiztechnik – als auch im Duschbereich. Mit ca. 1300 Mitarbeitern am Hauptsitz in Niederbayern, zwei Produktionsstandorten und weltweiter Marktpräsenz. Mit hochwertigen Produkten, schrittmachender Fertigungstechnik, motivierten Mitarbeitern und einer klaren Zielsetzung: innovative Lösungen, trendsetzendes Design, höchste Qualität, Funktionalität, Komfort und Zuverlässigkeit in bestmöglichen Einklang zu bringen.

