Unternehmen in München erhalten 50% Zuschuss für SEO

Geringere Kosten für SEO in München dank go-ditital: 50% Zuschuss bis 16.500 Euro möglich

MÜNCHEN. Die Coronakrise hat deutlich gemacht, dass kein Unternehmen in München es sich leisten kann, die Digitalisierung zu verschlafen oder auch nur zu vernachlässigen. Das gilt ganz besonders, aber keinesfalls ausschließlich für Handelsunternehmen in der bayerischen Hauptstadt.

Mit der Einsicht in die Notwendigkeit der Digitalisierung rückt die Konkurrenz in den Suchmaschinen schlagartig als Herausforderung in den Vordergrund. Hier kommt SEO oder Suchmaschinenoptimierung ins Spiel. Die gute Nachricht: SEO ist zuschussfähig, wenn die Suchmaschinenoptimierung von einem zertifizierten Anbieter durchgeführt wird.

SEO für Firmen in München – zuschussfähig mit zertifizierter Online-Marketing Agentur

Der Zuschuss erfolgt auf Antrag beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWI). Er wird kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) gewährt. Als Obergrenzen für die mögliche Inanspruchnahme des Zuschusses gelten ein Jahresumsatz von maximal 20 Millionen Euro sowie eine Mitarbeiterzahl von bis zu 100. Das Programm trägt den Namen go-digital und ist in mehrere Module unterteilt. Suchmaschinenoptimierung gehört zum Modul “Digitale Markterschließung”.

Die maximale Höhe des Zuschusses beträgt 16.500 Euro. Allerdings ist die Förderung an die Zertifizierung des Anbieters von SEO gebunden. Die Anzahl der zertifizierten Unternehmen ist überschaubar. Eines davon ist PrimSEO aus Baden-Baden. Die Online-Marketing Agentur PrimSEO verfügt nicht nur über eine Zertifizierung, sondern übernimmt auch sämtliche im Zusammenhang mit der Bewilligung anfallenden Aufgaben.

Warum braucht jedes Unternehmen in München Suchmaschinenoptimierung (SEO)?

Die zunehmende Digitalisierung führt unter anderem dazu, dass viele Unternehmen in München zwar prinzipiell online zu finden sind, in praktischer Hinsicht aber so gut wie unsichtbar bleiben. Es genügt nicht, einfach eine eigene Webseite zu haben. Die Internetpräsenz muss auch im relevanten Bereich sichtbar sein und das bedeutet in der Regel auf der ersten Seite der Ergebnisanzeige von Google & Co. Dieses Ziel zu erreichen, ist die Aufgabe von SEO. Die Techniken, die eine professionelle SEO Agentur anwenden kann, sind dabei äußerst vielfältig.

Ein zentraler Bestandteil ist der Content. Er muss sowohl für die Zielgruppe relevant und informativ sein, als auch den Anforderungen von Google, Bing und Co. genügen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Einbettung der Webseite in ein Netz aus externen Verlinkungen. Auch Einträge in Webverzeichnisse, Branchenbücher und Kartendienste wie Google Maps sowie die Erstellung und Betreuung von Auftritten in sozialen Medien gehören zum Aufgabenbereich einer professionell arbeitenden SEO Agentur.

PrimSEO – Online Profilmarketing und Online Medizinmarketing. PrimSEO setzt auf Content Marketing durch Online Pressemitteilungen. Die Zukunft der Suchmaschinenoptimierung (SEO) liegt im inhaltlichen Bereich. Nur wer hochwertige und einzigartige Inhalte zu bieten hat, wird auch in Zukunft eine Rolle in der organischen Suche bei Google & Co. spielen. Das Unternehmen ist ein autorisiertes Beratungsunternehmen im Förderprogramm go-digital – www.bmwi-go-digital.de

