Was ist feste Handcreme?

Feste Handcreme kombiniert umfassende Pflege mit positiven ökologischen Attributen

Feste Handcreme von Jolu Naturkosmetik ist ein nachhaltiges Produkt für die sanfte und natürliche Pflege der Hände. Neben der praktischen und hygienischen Konsistenz zeichnet sich die feste Handcreme durch hochwertige natürliche Inhaltsstoffe aus, die in einer eigenen Manufaktur verarbeitet werden. Dazu gehört das Öl aus den Samen der Sumpfblume, auch als Wiesenschaumkraut Öl bekannt. Es übernimmt die wichtige Aufgabe eines Feuchtigkeitsspenders in der Handcreme, der auf der Haut nicht fettet. Afrikanisches Marulaöl ergänzt die feuchtigkeitsspendende Qualität und stellt außerdem wertvolle Antioxidantien bereit. Das enthaltene Candelillawachs sorgt dann dafür, dass die Haut nach der Anwendung der Creme nicht austrocknet. Dank der Sheabutter in der festen Handcreme kommt es bei regelmäßiger Anwendung zu einem spürbaren Effekt zunehmend weicher Haut.

Feste Handcreme ist nachhaltig und umweltfreundlich

Bei der festen Handcreme von Jolu handelt es sich um ein Produkt, bei dem bewusst auf den Einsatz von Mikroplastik verzichtet wird. Egal ob in fester oder flüssiger Form: Mikroplastik ist einer der Hauptschuldigen bei der Verschmutzung der Meere und bedroht eine Vielzahl maritimer Lebensformen. Auch die Verpackung der festen Handcreme ist garantiert plastikfrei und ökologisch abbaubar. Die feste Handcreme enthält keinerlei erdölbasierte Inhaltsstoffe und keine künstlichen Farbstoffe. Darüber hinaus stammen sämtliche verwendeten Rohstoffe aus nachhaltigem Anbau. Wie alle Produkte des zertifizierten Herstellers für Naturkosmetik wird auch die feste Handcreme regelmäßigen Kontrollen durch ein unabhängiges Institut unterzogen. Öko Test hat den umweltbewussten Ansatz von Jolu bereits mit der Bewertung “sehr gut” ausgezeichnet.

Feste Handcreme bietet Vorteile in praktischer Hinsicht

Konventionelle Handcremes können durch Auslaufen einer Tube oder unzureichendes Verschließen einer Dose schnell zu Sauberkeitsproblemen führen. Betroffene Wäsche muss extra gewaschen oder sogar speziell gereinigt werden und auf Papier hinterlässt Creme dauerhafte Spuren. Dieses Problem besteht bei der festen Handcreme von Jolu Naturkosmetik nicht. Sie wird im Ganzen über die Haut geführt und gibt ihre wertvollen Substanzen nur dosiert infolge der körpereigenen Wärme ab. Ohne Erwärmung behält die Creme ihre feste Konsistenz.

Jolu steht für handgefertigte und natürliche Kosmetik mit Rohstoffen aus möglichst nachhaltigem Anbau. Ganz besonderen Wert wird dabei auf die Zusammenarbeit mit den Lieferanten und Erzeugern gelegt. Denn nur durch den fairen Umgang mit Natur und Mensch können hochwertige Produkte entstehen.

