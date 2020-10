Unternehmen sind mit ihrer aktuellen (Krisen-) Kommunikation bereits gut aufgestellt: Schwartz PR zeigt in Covid-19 Umfrage, wie Marketing- und PR-Pro

München, 06. Oktober 2020 – Die Münchner Agentur Schwartz Public Relations zeigt in ihrer Umfrage “Einfluss von Covid-19 auf Marken-PR und Marketingkommunikation”, die in Zusammenarbeit mit dem globalen PR-Netzwerk Eurocom Worldwide durchgeführt wurde, wie Marketing- und PR-Experten die aktuelle Situation in ihrer internen und externen Kommunikation empfinden.

In der externen Kommunikation werden Covid-19 Themen bewusst gepitcht

73 Prozent der Befragten gaben an, Covid-19 Themen in ihrer externen Kommunikation während der aktuellen Situation bewusst zu kommunizieren. Von diesen 73 Prozent sagen die meisten der Befragten, dass sie Covid-19 Themen in andere Corporate Themen einbetten. Immerhin knapp 30 Prozent der gesamten Befragten zeigen auf, dass sie Covid-19 Inhalte bewusst in ihrer Kommunikation vermeiden und dafür andere PR-Stories prominenter platzieren.

Covid-19 lässt Unternehmen digitaler werden und zeigt, dass Kommunikationsinhalte mit noch größerer Sorgfalt ausgewählt werden

Bei der Frage, was sich in ihrem Arbeitsbereich ändert, bestätigten fast alle Marketing- und PR-Profis, dass durch die Covid-19 Krise die Digitalisierung in ihrem Arbeitsalltag generell eine noch größere Bedeutung einnimmt. Dies sind u.a. Homeoffice-Möglichkeiten, die Nutzung von Video-Calls und Chats sowie digitale Events. Diese Elemente werden auch nach Covid-19 eine bleibende, wichtige Rolle in ihrem Unternehmen spielen, so die TeilnehmerInnen. Marketingprofis bestätigen weiterhin, dass sie sowohl in der internen als auch in der externen Kommunikation in der Krise noch deutlich größere Sorgfalt walten lassen wollen. Bei der Themenauswahl herrscht eine höhere Sensibilität; der Blick auf das Wesentliche steht im Vordergrund.

Unternehmen halten ihre interne Kommunikation für gut an die aktuellen Gegebenheiten angepasst

Mehr als die Hälfte (61 Prozent) der befragten Entscheider beurteilen die interne Kommunikation in ihrem Unternehmen als gut an die aktuelle Situation angepasst. Es bedurfte nur kleinerer Anpassungen hinsichtlich Covid-19. Dem gegenüber stehen sechs Prozent der Befragten, die ihre internen Kommunikationsprozesse neu analysieren und definieren wollen, um auf die derzeitige Situation angemessen eingehen zu können. Ein Drittel der gesamten Teilnehmer will Krisenkommunikation in ihr aktuelles Kommunikationsportfolio mit aufnehmen.

Physische Events bleiben bedeutend

Die Mehrheit (54 Prozent) der teilnehmenden Marketing- und PR-Experten sagt, dass physische Events auch künftig eine sehr große Bedeutung spielen werden. Davon erwartet knapp die Hälfte, dass Offline-Events zumindest nach der Covid-19 Krise ein Comeback haben werden. Dem gegenüber sind knapp ein Viertel (24 Prozent) der Ansicht, dass physische Events durch neue digitale Formate nach und nach ersetzt werden.

Zur Umfrage:

Die Umfrage wurde mit SurveyMonkey.de durchgeführt. Es nahmen knapp 200 Personen an der Umfrage teil. Diese sind Marketing- und/oder PR-Verantwortliche, Experten und Entscheider aus Industrie- und Technologie-Unternehmen sowie aus dem Agenturumfeld. Die Umfrage erfolgte im Zeitraum von Juli bis August 2020.

Über Eurocom Worldwide

Eurocom Worldwide wurde 2002 gegründet und ist heute eines der führenden weltweiten Netzwerke unabhängiger, inhabergeführter Kommunikationsagenturen. In effizienter Zusammenarbeit bieten die 30 Partneragenturen globale Lösungen für PR, Marketing Kommunikation und Reputationsmanagement mit Fokus auf Schlüsseltechnologien in Industrie und Wirtschaft. Eurocom Worldwide vereint mehr als 500 Kommunikationsspezialisten und Berater in 45 Hauptstädten und Wirtschaftszentren weltweit. Die Agenturen beraten über 1.000 Unternehmen und Organisation in 77 Ländern auf allen fünf Kontinenten. www.eurocompr.com

Schwartz Public Relations hat seinen Schwerpunkt in der Öffentlichkeitsarbeit für deutsche und internationale Unternehmen aus dem Technologie- und dem Dienstleistungssektor und gehört in diesem Segment zu den führenden Agenturen in Deutschland. Die Agentur bietet ihren Kunden die gesamte Bandbreite der Unternehmenskommunikation – von Corporate Communications, Social Media und Produkt-PR über interne Kommunikation und Krisenkommunikation bis hin zu Web-Content-Erstellung und Corporate Publishing. Schwartz Public Relations wurde 1994 von Christoph Schwartz in München gegründet und ist exklusiver DACH-Partner des internationalen PR-Netzwerkes Eurocom Worldwide. 2016, 2017, 2019 und 2020 wurde Schwartz PR von den Sabre Awards als bester Agentur-Arbeitgeber in Continental Europe ausgezeichnet.

