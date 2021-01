Unternehmensberatung TriFinance wächst weiter

TriFinance eröffnet zu Beginn 2021 einen neuen Standort in Frankfurt am Main

Mit der Eröffnung des vierten Standorts zu Beginn des neuen Jahres erschließt TriFinance eine weitere Region Deutschlands. In der wachsenden Rhein-Main-Metropolregion stärkt TriFinance mit der neuen Niederlassung in Frankfurt am Main seine bestehenden engen Kundenbeziehungen und erschließt neues Kundenpotenzial. Auch in Zukunft unterstützt TriFinance seine Kunden in den drei Bereichen Consulting, Interim Management und Personalberatung.

“Mit unserem neuen Office sind wir direkt vor Ort für unsere Kunden greifbar. Durch unseren bestehenden Kundenstamm und das große Wachstumspotenzial der Region ist Frankfurt für uns der ideale Standort. Wir wollen hier unser Projektgeschäft weiter ausbauen und lokal neue Berater rekrutieren, um schnell zu wachsen.” – Erik Heinrich, Geschäftsführer der TriFinance GmbH.

Arnd Degener, Director und Niederlassungsleiter des Standorts Düsseldorf, übernimmt zusätzlich die Leitung des Standorts Frankfurt am Main und somit die Gesamtverantwortung für die Region West. “Frankfurt am Main war schon immer der logische nächste Schritt in unserer Wachstumsstrategie.”, sagt Arnd Degener.

Lars Wulkow, Business Manager am Standort Frankfurt, ist für Kunden der Ansprechpartner: “Ich freue mich auf den Aufbau eines so wichtigen und neuen Standorts. Sowohl unseren bereits bestehenden großen Kundenkreis als auch unsere neuen Kunden wollen wir als starker Partner nah und direkt in Frankfurt am Main unterstützen”.

In Frankfurt hat sich TriFinance für ein Büro im Eurotheum entschieden. Von diesem zentralen Standort aus werden in Zukunft sowohl die großen Konzerne, als auch der Mittelstand, Familienbetriebe und “Hidden Champions” der Rhein-Main-Region betreut.

TriFinance ist ein auf die Finanzfunktion von Unternehmen spezialisiertes, internationales Beratungsunternehmen in den Bereichen Consulting, Interim Management und Personalberatung. Mit rund 800 Mitarbeitern in der Unternehmensgruppe und 100 Mitarbeitern deutschlandweit unterstützt TriFinance branchenübergreifend namhafte Mandanten u.a. aus Industrie, Handel und Dienstleistung und berät sie in allen Fragen und bei allen Herausforderungen ihrer Finanzfunktion.

Kontakt

TriFinance GmbH

Dr. Henrike Düerkop

Klaus-Bungert-Str. 5a

40468 Düsseldorf

021117142561

henrike.dueerkop@trifinance.de

https://trifinance.com/de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.