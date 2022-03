Unternehmer im Fokus: Mit Online-Yoga zu mehr Ruhe und Gelassenheit!

Für Führungskräfte sind die aktuellen Herausforderungen eine zusätzliche Belastung zum unternehmerischen Alltag und führen nicht selten zu körperlicher oder psychischer Ermüdung. Gerade jetzt ist es wichtig, einen Ausgleich zum Alltag zu schaffen, einen Raum für sich selbst, indem der Fokus nach innen gerichtet wird. climb!yoga. Expertin Dominique Hölzl ist staatlich geprüfte Trainerin, Kletterinstruktoren und Meditations- Yin- und Hatha Yogalehrerin. Sie kennt die Herausforderungen und Schwierigkeiten von UnternehmerInnen, kraftvoll Entscheidungen zu Treffen, Teams motiviert und bei Laune zu halten und bietet mit ihren Online-Yoga-Workshops die Gelegenheit, mehr Lebensqualität und Energie in die Arbeits- sowie Freizeitwelt zu bringen.

climb!yoga. und Yoga an sich sind sportlich regenerative Möglichkeiten, Körper und Geist zu entlasten um neue Energie zu aktivieren. Seit 2 Jahren sind wir angehalten anhaltend unsere Komfortzonen zu verlassen, heute war es noch so, morgen ist es schon wieder anders und das nicht selbstbestimmt. Schnelles, agiles, entschlossenes Agieren ist notwendig. Dominique Hölzl setzt dafür auf Workshops, Retreats und Themenreisen wie im Oktober Wandern und Yoga im Salzburger Seeland oder Yoga und Klettern auf der Griechischen Insel Kalymnos. Yoga wird zum Game-Changer für Menschen, dies sich körperlich und psychisch belastet fühlen und entlasten wollen. Eine halbe Stunde online Morgenyoga vom Büro aus, in der Mittagspause oder eine Stunde Gute Nacht Yoga vor dem zu Bett gehen.

Yoga verschafft dem Körper und der Psyche Stabilität. Kraft und Energie werden damit zum täglichen Begleiter. Ebenso verbessert Yoga die körperliche und geistige Beweglichkeit. Gerade in Zeiten, in denen sich viel verändert, ist dies eine Grundvoraussetzung für Führungskräfte. Ein starkes Herz-Kreislauf-System ist ebenfalls ausschlaggebend, um täglich Leistung erbringen zu können. Anforderungen im Berufs- und Privatleben machen dies unerlässlich. Der Atem ist eine wichtige Voraussetzung für Energie. Unser Atemvolumen beeinflusst unseren Körper, ist ausschlaggebend für die Sauerstoffversorgung, welche die Leistungsfähigkeit beeinflusst. Ein starkes Nerven- und Immunsystem. Welcher Unternehmer braucht das nicht? Starke Nerven sind wichtig für Kreativität, soziale Interaktion und für die Gehirnleistung. Den meisten Unternehmern mangelt es nicht an Willens- und Entscheidungskraft. Sind der Körper und der Geist geschwächt wirkt sich dies allerdings auch hier aus.

climb!yoga Expertin Dominique Hölzl ist überzeugt, dass mit individuellem Yoga nicht nur die Lebensqualität verbessert wird, sondern auch jeder einzelne Teilnehmende ihrer Workshops in der Persönlichkeitsentwicklung profitiert, die mit der Ausübung von Yoga einhergeht. Wer sich Zeit und Raum für sich selbst nimmt, wird mehr über sich selbst, den Körper, das Denken und über die eigenen Emotionen erfahren. Ein wichtiger Faktor für das gesunde Selbstbild und das Selbstbewusstsein. Dies wirkt sich wiederum positiv auf Beruf- und Privatleben aus.

Mehr Informationen zu climb!yoga Expertin Dominique Hölzl und ihre Kurse finden Sie auf Instagram https://www.instagram.com/climb_yoga/

cliimb!yoga Expertin Dominique Hölzl ist Trainerin für Yoga, Meditation und Climbing. Mit ihren Online-Yoga-Workshops bietet sie Unternehmern die Gelegenheit, mehr Lebensqualität und Energie zu erlangen.

Firmenkontakt

climb!yoga.

Dominique Hölzl

Julius-Raab Str. 6-8

4020 Linz

0699 11 930 720

info@climbyoga.at

https://www.climbyoga.at/

Pressekontakt

The Way of Business Tv

Ron Gebauer

Bergstr. 4

57647 Enspel

02661/2094639

redaktion@thewayofbusiness.tv

https://www.thewayofbusiness.tv

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.