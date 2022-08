Upgrade! Reolink Duo 2 PoE/WiFi mit nahtlosem Panorama

Echte Kombination von zwei Kameras in einer, mit Dual-Objektiv, einem Kanal, 180° Ultraweitwinkel & 4K nahtlosem Panorama.

16.08.2022, Hongkong. Reolink hat basierend auf Duo Serie neue Duo 2 Serie entwickelt und vor Kurzem zwei Versionen lanciert – Duo 2 PoE & Duo 2 WiFi. Im Vergleich zu früheren Kameras von Duo Serie erhalten die Kameras der Duo 2 Serie ein umfassendes UpDate. Ab 15.08.2022 sind sie im Reolink offiziellen Shop bestellbar.

Nahtloses 180°-Panorama in 4K

Weit sehen aber mit engem Winkel? Breit sehen aber mit großer Verzerrung? Darum brauchen Sie sich nicht mehr zu sorgen nur mit den neuen Versionen der Duo 2 Serie – Dual-Objektiv, eine Panoramaansicht, die wirklich weit, breit, scharf und verzerrungsarm ist.

Reolink Duo 2 PoE und Reolink Duo 2 WiFi, aktualisiert von Reolink Duo PoE und Duo WiFi, können zwei Ansichten zu einem nahtlosen 180°-Panorama ohne überlappende Teile zusammenfügen und so eine echte Kombination von zwei Kameras realisieren: Zwei Kameras in einer für verdoppeltes Sichtfeld.

Selbst wenn der Blickwinkel vergrößert wird, lässt sich der Überwachungsbereich in 4K Ultra HD (4608×1728) scharf und deutlich aufzeichnen. Jedes kleine Detail kann präzis und klar erfasst werden. Auch bei Nacht wird diese scharfe Sicht gewährleistet. Mit 6 IR-LEDs und 8 Spotlights bieten Duo 2 PoE und Duo 2 WiFi Schwarzweiß- und Vollfarb-Nachtsicht, um den unterschiedlichen Anforderungen zu genügen.

So sind sie geeignet für alle Bereiche, in denen ein offener Blick gewünscht wird, z. B. geräumige Vorgärten und Hinterhöfe, Produktionsbereiche, Baustellen, Supermärkte, Straßengeschäfte, etc.

Weitere Hauptmerkmale

1) Intelligente Detektion: individuelle Alarme von Person, Fahrzeug & Haustier (Beta).

2) Blickwinkel: horizontal: 180°, vertikal: 60°.

3) Zwei-Wege-Audio: über eingebautes Mikrofon und Lautsprecher hören & sprechen.

4) Zeitraffer: filmähnliche Videos dank Zeitraffer & Ultraweitwinkel.

5) IP66 Wasserdichtheit: geeignet für Innen- & Außeneinsatz bei jedem Wetter.

6) Smart Home: freihändiger Zugriff mit Google Assistant.

7) Flexible Aufzeichnung: 24/7, bewegungsaktivierte und geplante Aufzeichnung auf SD-Karte oder mit NVRs/FTP-Server.

8) Einfache Fernzugriff: alles in Echtzeit überwachen mit nur wenigen Klicks auf Reolink App/Client.

Mehr über Reolink smarte Überwachungskameras mit Personen-/Fahrzeugerkennung erfahren Sie unter Reolink offizieller Website >

Reolink, ein internationaler Entwickler und Hersteller im Bereich Smart Home, bemüht sich, um die einfachsten und zuverlässigsten Überwachungsprodukte und Sicherheitslösungen für Privat- und Geschäftskunden anzubieten. Unsere Mission ist es, mit Reolink Überwachungskameras und -systemen ständigen Schutz zu gewährleisten. Reolink ist bereits in über 200 Ländern & Regionen vertreten und von mehr als 2 Millionen Haushalten & Familien überzeugt.

Firmenkontakt

Reolink

Reolink PR Team

Kingswell Commercial Tower, 171-173 Lockhart Road, Wan Chai RM.4B

999077 Hong Kong

+00852-3069 6581

pr@reolink.com

https://reolink.com/de/

Pressekontakt

Reolink-PR Team

Reolink PR Team

Kingswell Commercial Tower, 171-173 Lockhart Road, Wan Chai RM.4B

999077 Hong Kong

+00852-3069 6581

pr@reolink.com

https://reolink.com/de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.