Wie wär’s mal mit ‘ner Torte: Einfach online bestellen

Für mehr Spaß beim Feiern – Torte einfach online bestellen und liefern lassen

Anlässe zum Feiern gibt es immer wieder, Kopfzerbrechen über das passende Geschenk ebenfalls. Wie wäre es dann mal mit der komfortablen Option, eine Torte zu bestellen? “Online-Shopping macht Spaß und ist unkompliziert, das gilt auch für das Aussuchen der Königsklasse der süßen Leckereien: Torten. Auf torten.de steht eine große Auswahl an Torten mit unterschiedlichen Geschmacksrichtungen und Motiven bereit, die sich individuell anpassen lassen”, stellt Andreas Wolf von torten.de heraus.

Torte bestellen zum Geburtstag – nur einer von vielen Anlässen

Zum gemeinsamen Feiern mit Freunden und der Familie gehören in jedem Fall auch kulinarische Köstlichkeiten. Ein besonderes Highlight, das für freudige Überraschung sorgt, ist dabei eine kreativ dekorierte Torte. Nicht jeder mag das Backen. “Wer also zu einem festlichen Anlass trotzdem nicht auf die Königsklasse der Konditorwaren verzichten will, kann einfach den praktischen Tortenbaukasten auf torten.de nutzen. Wir bieten eine Vielzahl an Formen, Größen und Gestaltungsvarianten. Geradezu ein Klassiker ist hier natürlich die Möglichkeit, zur Hochzeit eine Torte zu bestellen. Aber das ist längst noch nicht alles”, macht Andreas Wolf Lust auf die ideenreiche Art des Schenkens.

Torte bestellen: regional, saisonal, zu jedem Anlass das passende Motiv

Der Geschmack ist das eine, aber auch das Auge isst mit. Hochwertiges Fondant ist die kreative Zutat, mit der sich feinste Verzierungen und echte Hingucker gestalten lassen. Beim Torte bestellen auf torten.de steht am Anfang immer die Wahl der passenden Kategorie. “Unter den Rubriken finden sich Klassiker wie Geburtstagstorten und Hochzeitstorten. Im praktischen Tortenbaukasten werden aber auch Kunden fündig, die zu individuellen Anlässen nach einer schönen Torte suchen. Hier lassen sich z.B. Torten für Fußballevents, für den Schulanfang oder für berufliche Meilensteine wählen. Einmal ausgewählt, gibt es je nach Modell die Option, zwischen Größen, Dekor, Farbkombinationen und/oder Geschmacksrichtungen zu wählen. Auch das Hochladen eigener Motive ist kein Problem. Eine Torte zu bestellen ist einfach und auch der Spaß kommt dabei nicht zu kurz. Jetzt noch das kulinarische Schmuckstück in den Warenkorb legen und fertig!”, beschreibt Andreas Wolf den Bestellprozess auf torten.de.

Feinste Qualität, exzellenter Geschmack und einzigartige Designs. Bei uns können Sie sich per Mausklick Ihre Wunsch-Torten zusammenstellen. Egal ob Geburtstagstorte, Fototorte oder Kindertorte, bei torten.de werden Tortenträume wahr.

