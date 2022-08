Urlaub auf Samos in Ferien-Villa mit Infinity-Pool

Nach dem Luxus-Ferienhaus Villa Margarete hat nun auch die Villa Elise einen Infinity-Pool mit Blick auf die Ägäis und den Potami-Strand

Wegen der großen Beliebtheit des Infinity-Pools unserer Villa Margarete im Norden von Samos, direkt über dem Potami-Strand, haben wir 2021 entschieden, auch für unsere benachbarte Villa Elise einen eigenen privaten Infinity-Pool bauen zu lassen.

Er wurde rechtzeitig zur Saison 2022 fertig und ist wunderschön. Hinter dem Haus entstand eine mit Marmor mosaikartig belegte Erholungsfläche, die ihresgleichen sucht. Die Aussicht ist atemberaubend, und sich hier oben im erfrischenden Nass abzukühlen, während man zugleich aus dem Pool über die scheinbar endlose Ägäis blickt, das ist – wie die Feedbacks der ersten Gäste 2022 zeigen – “Erholung pur”.

Mit dem Bau der beiden Villen Margarete und Elise haben wir uns den Traum unseres Lebens erfüllt: ein Haus am Meer, nach eigenen Plänen 2018 bis 2020 erbaut, aus wunderbaren Materialien von dem auf Samos lebenden Baumeister Manolis Kiriazis gestaltet, einzigartig und luxuriös.

Die Villa Elise für 1 bis 4 Personen ist unser am höchsten gelegenes Haus; entsprechend ist der Ausblick auf das Meer: atemberaubend. Sie wird auch gerne von zwei befreundeten Familien oder Paaren sowie “Großfamilien” (Großeltern, Eltern, Kinder) gemeinsam mit der benachbarten Villa Margarete gebucht, die ebenfalls über einen eigenen Infinity-Pool verfügt. Denn dann kann man mit bis zu acht Personen (2 x 4) zugleich Urlaub machen, und trotzdem hat jeder sein eigenes Reich und kann, sofern gewünscht, seine eigenen Wege gehen.

Das Luxus-Ferienhaus Villa Elise hat im Erdgeschoss einen Wohnraum mit offener Küche und Kamin, ein schönes Schlafzimmer mit seitlichem Meerblick und ein luxuriöses Bad; auf einer Empore befinden sich ein zweites großes Bett und ein weiteres Bad. Die Fußböden und die Bäder sind komplett mit feinstem griechischem Marmor gefliest.

Ähnlich ist die noch größere Villa Margarete ausgestattet. Sie hat im Erdgeschoss einen ca. 62 qm großen Wohnbereich (mit einem offenen Küchen- und Essbereich), zwei Schlafzimmer mit großen Doppelbetten und ein Bad mit Dusche. Und im Obergeschoss befindet sich eine circa 30 qm große Empore mit einem Arbeitsplatz (Schreibtisch, Computer und Drucker) und einem weiteren Bad mit Dusche

Nähere Infos über die beiden Villen (die innen und außen über WLAN verfügen) – sowie die beiden anderen in Laufabstand sich befindenden Ferienhäuser in unserem Angebot – finden Sie auf der Webseite https://www.my-samos.de . Dort finden Sie auch unsere Kontaktdaten.

Hans-Joachim Neher ist Inhaber der Dialog Computer Software GmbH, Darmstadt. Bereits während seines Informatik-Studiums in den 70er-/80er Jahren des 20. Jahrhunderts verliebte er sich während seiner Urlaubsreisen in den Semesterferien in den waldreichen Norden der griechischen Insel Samos. Seitdem ist er dort Jahr für Jahr zu Gast.

Mit seiner Frau Silvia vermietet er auf Samos bereits seit fast 20 Jahren die beiden Ferienhäuer Katarina und Petros. 2018 entschieden die beiden, sich den Traum ihres Lebens zu erfüllen: ein nach unseren eigenen Vorstellungen und Plänen erbautes Haus über dem Potami-Strand bei Karlovasi mit Blick auf die Ägäis. So entstanden die beiden Luxus-Ferien-Villen Margarete und Elise, die der auf Samos lebende Baumeister Manolis Kiriazis gestaltet hat. Diese beiden Villen mit jeweils eigenem Infinitiy-Pool, in denen sie selbst auch mehrere Urlaub pro Jahr verbringen, vermietet die Familie Neher ebenso wie die beiden Ferienhäuser Katarina und Petros, an “Samos-Fans” und Personen, die dies eventuell gerne werden möchten.

