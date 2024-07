Urlaub in den Bergen: die ideale Gelegenheit, um mehr über Bergmilch und DOP-Käse zu erfahren

Die Entdeckung der Milch- und Käsespezialitäten des Alpenraums, von Castelmagno DOP (g.U.) bis hin zu Puzzone di Moena DOP (g.U.) – wobei Letzterer mit dem ihm gewidmeten Festival und dem folkloristischen Almabtrieb „Desmontegade“ den Sommer beendet – bietet ein authentisches kulinarisches und menschliches Erlebnis und unterstützt dabei einen Wirtschaftszweig, der Ausdruck von Identität und lokaler Kultur ist.

Rom, 22. Juli 2024 – Von den Piemontesischen Alpen mit Castelmagno DOP (g.U.), über die Provinz Sondrio, wo der Valtellina Casera DOP (g.U.) und der Bitto DOP (g.U.) entstehen, bis hin nach Trient-Südtirol mit dem Puzzone di Moena DOP (g.U.) und in den Alpenraum von Triest mit dem Montasio DOP (g.U.): All dies sind die von „Think Milk, Taste Europe, Be Smart“ empfohlenen Gebirgslandschaften für einen Entdeckungsurlaub der Käsespezialitäten der Berge. Gerade jetzt, wo die sommerliche Urlaubszeit voll durchstartet, möchte das vom Milchsektor der Alleanza delle Cooperative Italiane geförderte, von Confcooperative umgesetzte und von der Europäischen Kommission kofinanzierte Projekt darauf hinweisen, wie wichtig es ist, die Urlaubsgebiete in den Bergen, im engen Kontakt mit der Natur und den Wurzeln der einzigartigen und reichhaltigen lokalen kulinarischen Spezialitäten, hervorzuheben und wertzuschätzen. Denn besonders hier wird Milch zu erstklassigen g.U.-Produkten.

„Die Produktion von Bergkäse – so die Worte von Giovanni Guarneri, Vorsitzender des Milchsektors von Alleanza delle Cooperative Agroalimentari – ist nicht nur ein Wirtschaftszweig, der dank den Bemühungen und der Zusammenarbeit der Genossenschaften überlebt, sondern auch das Wahrzeichen einer jahrhundertealten Geschichte sowie Ausdruck von Identität und heimischer Kultur, die von Generation zu Generation weitergegeben wird. Deshalb wird eine Entdeckungstour der ländlichen Bergwelt und der dort lebenden Männer und Frauen, die das Erbe der bäuerlichen Tradition hochhalten und dadurch sowohl die alpine Landschaft wie auch eine lokale Wirtschaft am Leben erhalten, zur idealen Gelegenheit, um Jung und Alt der Milchproduktion in den Bergen nahe zu bringen. Denn hier erleben die Urlauber direkt vor Ort den Beginn der gesamten Produktionskette, von den Almweiden ausgehend, wo die Kühe weiden bis hin zu den Sennerhütten, den Bauernhöfen und den Molkereien, wo die gesammelte Milch schließlich in Butter, Joghurt und Käse verwandelt wird“.

„Die Gelegenheit, aus nächster Nähe den Duft und die Qualität des weißen Goldes der Berge kennenzulernen, reicht bis in die letzten Sommertage: Vom 20. bis zum 22. September beschert das Festival zu Ehren des Puzzone di Moena DOP in den Bergdörfern Moena, Soraga und Predazzo in den Dolomiten des Fassa- und Fleimstals besondere Events und Verkostungen, die dem König der Trentiner Käsesorten gewidmet sind. Der Puzzone di Moena DOP mit seinem milden und cremigen Geschmack und dem herrlichen Duft nach Kräutern und Wiesenheu, wird zum absoluten Protagonist von Meisterkursen und Verkostungen, Aperitifs mit Käsespezialitäten, Besichtigungen von Bauernhöfen und Produktionsstätten sowie Workshops für Kinder“ – so die Worte von Giambattista Vanzo, Präsident der Sozialkäserei von Predazzo und Moena und einer der Organisatoren der dreitägigen Veranstaltung, die mit der folkloristischen „Desmontegade“ endet, dem neu aufgeführten traditionellen Almabtrieb, bei dem die mit Blumen und Glocken geschmückten Kühe durch die Straßen der Dörfer ziehen.

