Urlaub mit Hund Reethäuser KURZFRISTIG FREI direkt am Meer Grundstück eingezäunt

Ferienhäuser direkt am Meer komplett eingezäunt – sorgloser Urlaub mit Hund

Wir lieben Hunde sehr!

Reethäuser eingezäunt direkt am Meer – Sonne – Sand & Meer .

Im Reethaus Santa Maria fängt der Urlaub schon vor dem Betreten des Hauses an. Es begrüßt Sie ein großes eingezäuntes Grundstück mit abschließbarem Tor. Der Ostseestrand ist nur ca 150 m entfernt ( Zugang zum Meer).

Das sehr schöne Ferienhaus hat zwei Schlafzimmer mit fünf Betten, zwei Bäder, Wohn Esszi. Die Küche ist separat. Zwei Bäder mit Duschen und WC, zwei Fernseher, zwei Terrassen, zwei PKW Stellplätze am Haus. Das Reethaus Santa Maria ist besonders beliebt bei Hundeurlaubern. So unterschiedlich wir Menschen sind, so unterschiedliche Persönlichkeiten gibt es auch unter den Vierbeinern. Im Laufe der Zeit haben sich zahlreiche Hunderassen entwickelt. Sie unterscheiden sich in ihrer Größe, ihrem Aussehen, ihrem Temperament, aber vor allem in ihrem speziellen Charakter. So gibt es unter ihnen quirlige Sportskanonen, aufmerksame Arbeitshunde, passionierte Jäger, sensible Tagträumer und genügsame Gefährten. Hier haben Sie das perfekte Reiseziel für Sie und Ihren Hund gefunden.

