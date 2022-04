Urlaub und Coaching in Ägypten – dein Weg zu mehr Selbstliebe!

Gerade in Zeiten großer gesellschaftlicher Herausforderungen und mentaler Belastungen ist es wichtig, die eigene innere Stabilität aufrecht zu erhalten, um körperlich und psychisch gesund zu sein und zu bleiben. Oft fällt es schwer, die eigene Energie positiv zu halten und das Selbstbewusstsein leidet darunter. Hier findest du Karima auf Facebook https://www.facebook.com/ILHAMInspiredLifeHasAMiracle

Caryl Karima Franz-Ibrahim von ILHAM Coaching&Vacation liebt es, Menschen zu ihrer eigenen inneren Größe zu führen und inspirieren. Dafür nutzt sie Gespräche, Coachings, Retreats und das in einer energiegeladenen Umgebung. Ägypten eignet sich hierfür besonders gut. Fernab vom Alltag schafft Karima mit Leidenschaft für Menschen einen Ort, an dem der Weg zu sich selbst und zu mehr Selbstbewusstsein gefunden werden kann.

Was genau ist Selbstbewusstsein?

Das Selbstbewusstsein gibt Auskunft darüber, wie bewusst wir uns darüber sind, wer wir sind. Wie gut kennen wir unsere Stärken, Schwächen und wissen wir, wofür wir auf der Erde sind? Der Selbstwert bezeichnet das Bewusstsein darüber, wie wertvoll wir uns selbst einschätzen. Je mehr Selbstbewusstsein vorhanden ist, desto stärker ist demnach auch der Selbstwert. Wissen wir, wie viel wir für andere Menschen Wert sind und welchen Wert wir uns selbst zuschreiben? Selbstvertrauen bezeichnet den Umstand, wie viel Vertrauen wir in uns selbst und unsere Fähigkeiten haben. Dazu müssen wir diese Fähigkeiten erst einmal erkennen, um sie dann zu schätzen und umzusetzen. Selbstliebe umfasst dies alles und verbindet Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen und Selbstwert miteinander.

Genau diesen Weg ist Caryl Karima Franz-Ibrahim von ILHAM Coaching&Vacation selbst gegangen und geht ihn jetzt mit Ihren Klientinnen und hilft ihnen dabei, diese wesentlichen Bereiche miteinander zu verbinden. Aus vielen Jahren totaler Selbstablehnung und auch des permanenten Haderns mit dem eigenen Aussehen ist inzwischen die Liebe zu sich selbst die größte Kraft in ihrem Leben, aus der der persönliche Erfolg und glückliche Partnerschaften entstehen.

Über Caryl Karima Franz Ibrahim von ILHAM Coaching&Vacation

“Ich helfe Dir voller Selbstvertrauen und in Liebe zu Dir selbst ein erfülltes Leben zu leben. Ich wünsche mir eine Welt, in der Menschen erfüllt, zufrieden und voller Mitgefühl für sich selbst und andere Menschen leben”.

Warum finden Menschen den Weg zu Karima?

Viele Menschen suchen inneren Frieden und Freude. Sie wollen ihren Sinn finden und sich gleichzeitig unabhängig und frei fühlen. Auch hier spielt das eigene Selbstbewusstsein eine große Rolle. Eines der größten Bedürfnisse ist es, in echter Liebe und Nähe mit anderen Menschen verbunden sein zu können.

Selbstliebe – Love yourself first

Mit individuellen spirituellen Retreats unter dem Motto “The Magic is YOU” in Ägypten gibt Karima ihren Gästen die Möglichkeit, Urlaub und Bewusstseinsbildung zu verbinden. Das Land der Pharaonen mit seinen magischen mystischen Energien und der so vielfältigen Natur wirkt dabei unterstützend.

“You are the one – holy self wedding” “Goddess Rising” und “Annehmen statt Abnehmen” (in Co-Kreation mit Body-Positivity-Kollegin Kathrin Tschorn) sind ihre beliebtesten Retreats. Mehr Information zu Karima gibt es auf Instagram https://www.instagram.com/selfloveangel/

Caryl Karima Franz Ibrahim von ILHAM Coaching inspiriert Menschen auf dem Weg zu mehr Selbstliebe. Sie ist spezialisiert auf spirituelle Gespräche, Coachings und Retreats.

