UTA Edenred erweitert Akzeptanznetz in Rumänien durch Partnerschaft mit Rompetrol Downstream

-UTA Kunden erhalten Zugang zu Rompetrols eigenem Tankstellennetz in Rumänien

-Stationen bieten Diesel, Benzin und Autogas aus der größten Raffinerie in Rumänien, die zugleich eine der modernsten und komplexesten in der Schwarzmeerregion ist

-Akzeptanznetzerweiterung bietet noch mehr Effizienz bei Fahrten in Rumänien

Kleinostheim – UTA Edenred, einer der führenden Mobilitätsdienstleister in Europa und Teil der Edenred-Gruppe, hat sein Akzeptanznetz in Rumänien durch eine Partnerschaft mit Rompetrol Downstream erweitert, einem führenden rumänischen Ölproduzenten und Tankstellenbetreiber im Besitz von KMG International. UTA Kunden haben nun Zugang zu Rompetrols eigenen Tankstellen an wichtigen Standorten in ganz Rumänien, von Stadtzentren bis zu Autobahnen und Hauptverkehrsstraßen. Mit der UTA Karte können an den Rompetrol-Stationen Diesel, Benzin und Autogas (LPG) bezogen werden.

„Wir freuen uns, dass wir unseren Kunden auf ihren Routen durch Rumänien jetzt noch mehr Tankpunkte anbieten können, um ihre Fahrten noch effizienter und einfacher zu gestalten“, sagt Lukas Schneider, Chief Strategic Partnerships Officer bei UTA Edenred. „Rompetrol ist eine etablierte Marke, die in Rumänien und der ganzen Region einen erstklassigen Ruf genießt. Sie stellt somit eine hervorragende Erweiterung unseres europaweiten Akzeptanznetzes dar. Wir freuen uns, Rompetrol als neuen Partner begrüßen zu dürfen.“

Neben seiner Präsenz in Rumänien betreibt die Marke Rompetrol auch Stationen und Betriebe in Bulgarien, der Republik Moldau und Georgien. Alle Standorte werden von der Petromidia-Ölraffinerie, dem Flaggschiff des Unternehmens am Schwarzen Meer, bedient. Die Raffinerie hat eine jährliche Verarbeitungskapazität von über 5 Millionen Tonnen. Mit mehr als vier Jahrzehnten Erfahrung in der Ölindustrie ist Rompetrol Downstream für sein hohes Serviceniveau, seine Produktqualität und seine hochmoderne Technologie, einschließlich seines innovativen Pay-at-the-Pump-Systems, bekannt.

UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG (UTA Edenred) zählt zu den führenden Mobilitätsdienstleistern in Europa. Mit den UTA-Akzeptanzmedien erhalten gewerbliche Kunden mit Fahrzeugflotten aller Größen Zugang zu mehr als 70.000 Akzeptanzstellen in 40 Ländern. UTA Edenred-Kunden beziehen markenunabhängig und bargeldlos konventionelle und alternative Kraftstoffe, nutzen ein kontinuierlich wachsendes Ladenetz für Elektro- und Hybridfahrzeuge, Mautlösungen für 26 Länder Europas und können Werkstattleistungen, Fahrzeugreinigung, Pannen- und Abschleppdienste sowie die Servicevermittlung eines Dienstleisters zur Erstattung von Mehrwert- und Mineralölsteuer in Anspruch nehmen.

Mit Softwarelösungen für Tankplanung, Flottenmanagement, Telematik und einer Smartphone-App für die mobile Tankabwicklung bietet UTA Edenred seinen Kunden eine digitale Plattform mit einem komfortablen, transparenten und sicheren 360°-Mobilitätsangebot.

UTA Edenred wurde 2022 in einer Umfrage des Magazins Wirtschaftswoche und des Kölner Marktforschungsinstituts ServiceValue zum „Besten Tankkarten-Dienstleister für den Mittelstand 2022“ gewählt. Das Unternehmen, das 1963 von Heinrich Eckstein gegründet wurde, ist heute Teil der Edenred SE.

Bildquelle: © Rompetrol