UTA SmartCockpit® für effiziente und einfache Tankplanung

-Online-Anwendung und Smartphone-App zur Optimierung der Tankstrategie

-Integration kundenindividueller Daten für maßgeschneiderte Tankempfehlungen

-Derzeit verfügbar für zehn Länder in Europa

Kleinostheim – UTA, einer der führenden Anbieter von Tank- und Servicekarten in Europa, bietet mit UTA SmartCockpit® eine innovative Online-Anwendung zur Optimierung der Tankplanung. Mit UTA SmartCockpit® können Speditionen und Transportunternehmen auf Basis ihrer individuellen Situation die Betankung ihrer Fahrzeuge schnell, einfach und komfortabel planen und so Einsparpotenziale von bis zu zehn Cent pro Liter Kraftstoff realisieren. UTA SmartCockpit® ist derzeit verfügbar für zehn europäische Länder: Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien, Spanien, Polen, Luxemburg, die Tschechische Republik, Belgien und die Niederlande.

“Mit UTA SmartCockpit® bringen wir eine neue digitale Lösung auf den Markt, die in dieser Form einzigartig ist”, sagt Carsten Bettermann, CEO bei UTA. “Damit unterstreichen wir einmal mehr UTAs Innovationskraft als Mobilitätsdienstleister, wenn es um kundenindividuelle Einsparungen, Effizienzsteigerungen und Prozessoptimierungen geht.”

Die von UTA SmartCockpit® ausgegebenen Tankempfehlungen basieren nicht nur auf dem durchschnittlichen Kraftstoffverbrauch und den individuellen Konditionen der Kunden. Darüber hinaus fließen Fahrzeug- und Fahrerkriterien wie der Tankfüllstand, individuelle Lenk- und Ruhezeiten der Fahrer und auch Routeninformationen (z.B. Streckensperrungen für Lkw) mit in die Planung ein. Bei Bedarf können sogar Hoftankstellen in der Betrachtung berücksichtigt werden. Bei Fahrten innerhalb Deutschlands wird auch die prognostizierte Preisentwicklung der Kraftstoffe bis zu 24 Stunden im Voraus berücksichtigt. Um die Transparenz zu erhöhen und die Kontrolle für die Kunden zu erleichtern, wird nach der Tour der Erfolg der Planung gemessen, indem sämtliche Tanktransaktionen mit den möglichen Einsparpotenzialen verglichen werden.

Die Online-Anwendung UTA SmartCockpit® wird durch eine Smartphone-App ergänzt, mit der der Fahrer eigenständig seine Tankplanung vornehmen kann. Die App stellt dem Fahrer während seiner Tour alle relevanten Informationen zur Verfügung, sodass er weiß, wann und wieviel er wo tanken muss, um die Route kostenoptimal zu fahren. Außerdem können empfohlene Tankstopps via Push-Benachrichtigung an den Fahrer übermittelt werden.

UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG (UTA) zählt zu den führenden Anbietern von Tank- und Servicekarten in Europa. Über das UTA-Kartensystem können gewerbliche Kunden an über 66.000 Akzeptanzstellen in 40 europäi-schen Ländern markenunabhängig und bargeldlos tanken sowie weitere Leistungen der Unterwegsversorgung nutzen. Dazu zählen unter anderem die Mautabrechnung, Werkstattleistungen, Pannen- und Abschleppdienste sowie die Rückerstattung von Mehrwert- und Mineralölsteuer. UTA hat 2019 den renommierten Image-Award der Fachzeitschrift VerkehrsRundschau in der Kategorie “Tankkarten” bereits zum fünften Mal gewonnen, der alle zwei Jahre auf Basis einer unabhängigen Marktstudie des Marktforschungsinstituts Kleffmann vergeben wird. Das Unternehmen, das 1963 von Heinrich Eckstein gegründet wurde, ist im Besitz der Edenred SA.

