Der neue Duft von Yves Rocher: MON ROUGE

Nach einer Zeit, in der sich sowohl die Mode als auch das Schönheitsideal festen Codes unterwarf und Konventionen das Denken und Verhalten prägte, ist es heute umgekehrt. Wir leben heute in einer Zeit, in der jeder das Vertrauen hat, in das was er ist, was er denkt und was er will. Eine Zeit in der jeder lernt, sich selbst zu lieben, indem er seine Stärken schätzt und aus seinen Schwächen Stärken macht. Dies nennt man Selbstliebe. Sich zu lieben, und vor allem, sich bedingungslos zu lieben, egal was andere denken, setzt eine enorme Kraft und Power frei. AND YOU, WHAT`S YOUR POWER?

Das ist das Statement, das die französische Parfumeurin Caroline Dumor (IFF) mit der Kreation des Parfums MON ROUGE setzt. Sie komponierte für Yves Rocher ein floral-fruchtiges Parfum mit holzigen Noten und intensivem Charakter basierend auf Inhaltsstoffen von höchster Qualität. Ein Duft mit der Ausdrucksstärke von Patchouli, der Strahlkraft von Neroli und der Sinnlichkeit von Iris. Ein Duft, der für die Liebe steht.

PATCHOULI: Eine holzige Note für Kraft und Ausdruck.

NEROLI: Eine blumige Note für Licht und Offenheit.

IRIS: Eine Note mit pudrigen und raffinierten Facetten für Charakter.

MON ROUGE ist ein außergewöhnliches Parfum, das für ein selbstbewusstes kraftvolles Statement steht. Entsprechend präsentiert sich das neue Parfum von Yves Rocher kraftvoll. Yves Rocher hat für sein neues Parfum einen ultra-modernen Flacon aus Glas entwickelt, indem sich die Farben Rot und Fuchsia mischen. Zwei intensive kraftvolle Farben, die leidenschaftliche Gefühle provozieren und ungewöhnliche Assoziationen möglich machen.

Ein nachhaltiges Parfum-Konzept:

-Alkohol 100% pflanzlichen Ursprungs

-Faltschachtel aus Papier mit einem Holzanteil aus nachhaltiger Fortwirtschaft

-Made in France

-Der Deckel des Flacons aus recyceltem Kunststoff

-Parfum-Flacon ist nicht lackiert und daher leichter recyclebar

84% Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs.

Preis:

Mon Rouge Eau de Parfum 30 ml/ Zerstäuber : 39,90 EUR

Einführungspreis bis März 2021: 22,90 EUR

Yves Rocher ist ein französischer Hersteller von Pflanzen-Kosmetik. Seit über 60 Jahren verbindet Yves Rocher die profunde Kenntnis von Natur und Pflanzenwelt mit wissenschaftlicher Forschung. Rund 650 Kosmetikprodukte mit Pflanzen umfasst die Yves Rocher-Pflegepalette. Vom Anbau der pflanzlichen Rohstoffe über die Produktion seiner Kosmetik bis hin zur Distribution hält Yves Rocher alles in einer Hand. Yves Rocher vertreibt seine pflanzliche Schönheitspflege über den Versandhandel, über eigene Schönheitsfachgeschäfte und über das Internet.

Kontakt

Yves Rocher GmbH

Sabine Fesenmayr

Meitnerstr. 6

70563 Stuttgart

0711/78340

sabine.fesenmayr@yrnet.com

http://www.yves-rocher.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.