V4-Treiber, Self Service und Ersatz von Druckservern – ThinPrint 13 modernisiert das Drucken

Die neue Version der Drucklösung unterstützt als erste Druckmagementlösung V4-Druckertreiber, ersetzt teure Druckserver und verfeinert seinen Printer Self Service

Berlin/Denver, 31. Mai 2023 – ThinPrint, führender Anbieter von Druckmanagement-Lösungen, hat eine neue Version seiner On-Prem-Lösung ThinPrint Engine auf den Markt gebracht. ThinPrint 13 berücksichtigt Wünsche, die in zahlreichen Kunden-Projekten an das ThinPrint-Entwicklerteam herangetragen wurden. So ist ThinPrint 13 die erste Druckmanagementlösung mit V4-Druckertreiber-Support. Außerdem können die ThinPrint Hubs zur Ablösung teurer Druckserver ab sofort in der Microsoft Management Console verwaltet werden. Zusätzlich hat ThinPrint den Printer Self Service für selbstbestimmtes Druckermapping weiter verbessert. Unter der Haube haben die Druckexperten Verbesserungen an der Schnelligkeit und Sicherheit vorgenommen.

Durch die Unterstützung von V4-Druckertreibern können IT-Abteilungen nun auch V4-Treiber im ThinPrint-Kontext nutzen und haben damit noch mehr Entscheidungsfreiheit bei der Gestaltung ihrer Druckumgebung. Die V4-Treiber werden mit allen ThinPrint-Features, wie Hochverfügbarkeit oder der einfachen Druckerzuordnung AutoConnect unterstützt.

Eine wesentliche Verbesserung bietet die Remote-Verwaltung der ThinPrint Hubs in der Microsoft Management Konsole. Die beliebten Druckappliances kommen in vielen Unternehmen zum Einsatz, die einfach und kostensparend Außenstellen samt Druckerflotte anbinden wollen. Die Hubs ersetzen kostspielige Druckserver und amortisieren sich allein aufgrund der Stromeinsparungen innerhalb kürzester Zeit. Mit ThinPrint 13 können sie nun übersichtlich und zentral direkt in der Microsoft Management Konsole verwaltet werden. Mit dem Release der Version 13 hat ThinPrint außerdem eine PowerShell-Erweiterung angekündigt, die in Kürze verfügbar sein soll.

ThinPrints Printer Self Service für ein selbstbestimmtes Druckermapping durch den Nutzer wurde dahingehend verbessert, dass der Service auch gruppenweise zugewiesen werden kann. Weitere Verbesserungen betreffen die übersichtlichere Managementkonsole und eine Reihe von nicht auf den ersten Blick sicht-, aber bei der Nutzung spürbaren Optimierungen in Sachen Geschwindigkeit und Sicherheit.

„Mit unserer neuen Version werden wir unserem Anspruch gerecht, unseren Kunden die größtmögliche Freiheit bei der Gestaltung ihrer Druckumgebung zu bieten“, so Charlotte Künzell, CEO der ThinPrint GmbH. „Unsere Lösung passt sich an die Wünsche der Kunden an und nicht umgekehrt. Gerade der V4-Support und die zentrale Verwaltung der ThinPrint Hubs, die mittlerweile in fast jedem Projekt zum Einsatz kommen, sind hier ein weiterer wichtiger Meilenstein in unserer an den Kundenbedürfnissen orientierten Produkthistorie.“

ThinPrint 13 kann mit vollem Funktionsumfang 30 Tage kostenlos getestet werden. Danach ist eine flexible, kostengünstige Lizenzierung für die Private Cloud verfügbar. Unternehmen, die auch beim Drucken auf die Public Cloud setzen, können ThinPrints Cloudlösung ezeep nutzen.

Netzwerke werden komplexer und heterogener, die Endgeräte differenzierter: Ob Remote- und virtuelle Desktops, PCs, Macs, iOS-, oder Android-Geräte, Chromebooks, Thin- oder Zero Clients, Niederlassungen, Heimarbeitsplätze, ob On-Premises oder in der Cloud. Was bleibt, ist die Notwendigkeit oder der Wunsch, von all diesen Arbeitsplätzen zu drucken.

ThinPrint, seit 20 Jahren Experte für Unternehmensdrucklösungen, bietet stets die passende Technologie für sicheres, performantes Drucken mit der perfekten Nutzererfahrung. ThinPrint-Lösungen unterstützen druckseitig alle Innovationen und helfen so bei der Vervollständigung und Realisierung zukunftsweisender Technologien vom innovativen Endgerät bis zum Drucker.

Im Mittelpunkt der Lösungen steht dabei immer die einfache Verwaltung der Druckerinfrastruktur, die Optimierung der Netzwerkperformance und die Zufriedenheit der Nutzer. 30.000 Unternehmenskunden aus allen Branchen und Regionen sowie mehr als 100 Desktop-as-a-Service- und Software-as-a-Service-Provider setzen auf Drucklösungen aus dem Hause ThinPrint.

Als Ergänzung seines Cloudportfolios übernahm ThinPrint 2015 ezeep und seine native Cloud Technologie, die seitdem zur führenden Drucklösung für Coworking und Shared Spaces weiterentwickelt wurde.

Entwickelt und getestet werden die Lösungen der ThinPrint GmbH im Stammsitz in Berlin. Für Präsenz und Betreuung der Kunden vor Ort sorgen darüber hinaus Niederlassungen, bzw. Büros in den USA, UK, Australien, Japan und China sowie mehr als 350 Channelpartner rund um den Globus.

Firmenkontakt

ThinPrint GmbH

Silke Kluckert

Alt Moabit 91

10559 Berlin

030-4081 98-725



http://www.thinprint.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.