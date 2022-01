Veganuary bei The Lux Collective: Die Hotelgruppe launcht ihr Keen on Green Konzept in allen Häusern

Alle Keen on Green- Gerichte sind pflanzlich, vegetarisch, vegan und stammen aus der Region. Auch die kleinen Gäste werden mit speziell kreierten Menüs spielerisch an gesundes Essen herangeführt.

Veganer, Vegetarier oder “Reducetarier” im Urlaub müssen sich in den LUX* Resorts & Hotels, SALT und Tamassa nicht auf Salate beschränken. In diesem Veganuary haben alle Restaurants der drei Marken unter dem Dach von The Lux Collective ihr Keen on Green-Konzept eingeführt, das für jeden Gast (unabhängig von seinen Ernährungsvorlieben) gesunde, nachhaltige und vor allem leckere Menüs bereithält.

Unter der Leitung von Corporate Chef Dave Minten haben die Küchenchefs der Resorts köstliche Gerichte kreiert, die vor Nährstoffen nur so strotzen und sich an folgende Richtlinien halten:

-Verzicht auf Braten und Frittieren, wo immer möglich

-Verwendung von weniger gesättigten Ölen und Ersatz durch gesündere Alternativen wie natives Olivenöl extra, Kokosnussöl und Hanföl

-Zubereitung mit Garmethoden wie Dämpfen, Backen, Grillen, langsames Garen bei niedriger Temperatur

-Rohe Zubereitungsmethoden, wenn möglich

-Verzicht auf raffinierte Öle und nicht nachhaltige Zutaten

-Die Zutaten werden lokal bezogen, um den CO2-Fußabdruck zu reduzieren

“Jedes einzelne Gericht wird so zubereitet, dass auch jemand, der kein Vegetarier oder Veganer ist, das pflanzliche Gericht gerne probieren möchte. Diese auf Zutaten basierenden Gerichte erfordern Kreativität und eine moderne Küche, bei der Gemüse im Mittelpunkt steht”, so Küchenchef Minten.

Kids go Green

Das Konzept von Keen on Green umfasst neben den klassischen Gerichten auch Kindermenüs, die den Kleinen ausgewogene und nahrhafte Mahlzeiten bieten.

Minten weiter: “Wir nehmen unsere kleinen Gäste sehr ernst. Wir wissen, dass ihnen die Zukunft gehört und dass wir uns um unseren Planeten kümmern müssen. Unsere Köche hatten viel Spaß daran, Kindermenüs zu kreieren, die unseren kleinen Gästen helfen, gesündere Entscheidungen zu treffen.”

Weitere Informationen über die Keen on Green-Angebote der Resorts finden Sie unter www.luxresorts.com, www.saltresorts oder www.tamassaresorts.com

Über LUX* Resorts & Hotels

Unter dem Motto Lighter.Brighter hilft LUX* Resorts & Hotels Menschen dabei, das Leben zu feiern, indem sie konsequent das Versprechen einer anderen Art von Luxus erfüllen: Gastfreundschaft, die einfach leichter ist. Heller. LUX* schafft außergewöhnliche Erlebnisse an den unterschiedlichsten Orten – ob am Strand, in der Stadt oder in der Natur – alles Unnötige wird verbannt und einfacher, frischer und sinnlicher als bei den Mitberwerbern umgesetzt.

