Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Ludwigsfelde (IRW-Press/04.08.2025) –

Veganz Group: CEO-Wechsel zum 1. Oktober 2025

Ludwigsfelde, den 4. August 2025 – Die

Veganz Group AG (WKN: A3E5ED / Kürzel: VEZ), ein führender Innovator im Bereich pflanzlicher Lebensmitteltechnologien, kündigt einen Wechsel an der Unternehmensspitze an. Der Gründer und bisherige Vorstandsvorsitzende Jan Bredack scheidet zum 30. September 2025 aus dem Vorstand aus und übergibt die operative Verantwortung an den erfahrenen Finanzexperten Rayan Tegtmeier.

Seit der Gründung im Jahr 2011 hat Jan Bredack Veganz von einer veganen Supermarktkette zu einem innovativen Produzenten pflanzenbasierter Lebensmittel mit starken Wachstumsperspektiven und internationaler Präsenz entwickelt. Mit einem klaren Fokus auf Nachhaltigkeit, Innovation und einer soliden Finanzbasis hat er die Grundlage für weiteres dynamisches Wachstum gelegt.

Künftig wird sich Jan Bredack als Geschäftsführer der OrbiFarm GmbH auf den Sektor Indoor Farming mit den Haupttätigkeitsfeldern Ernährungssicherheit, Arzneimittelversorgung, CO2-Speicherung und der Produktion von Rohstoffen für die Bau- und Bekleidungsindustrie konzentrieren. Er bleibt der Veganz Group AG jedoch als größter Aktionär weiterhin eng verbunden.

Mit Rayan Tegtmeier gewinnt Veganz einen dynamischen CEO, der über mehr als 24 Jahre Erfahrung in der Entwicklung zukunftsweisender Wachstumsstrategien, strategischer Planung und Unternehmensführung sowie Ergebnisverantwortung in multinationalen Unternehmen verfügt. Er ist Diplombetriebswirt mit einer fundierten Ausbildung im deutschen sowie internationalen Steuerrecht.

Herr Tegtmeier hat Unternehmen in über 35 Ländern erfolgreich weiterentwickelt, war u. a. CFO bei der nu3 Group, Interimsvorstand bei der OTI Greentech AG (IPO Frankfurt) und hat mehrere Buy-and-Build-Strategien in der DACH-Region umgesetzt. Seine Expertise liegt insbesondere in der Geschäftsentwicklung, M&A-Aktivitäten, der Beratung bei Fremdkapitalfinanzierungen (Debt Advisory), der Führung von Multi-Family-Offices sowie in der Optimierung internationaler Finanzprozesse.

Herr Tegtmeier ist mit komplexen Holdingstrukturen bestens vertraut und vereint strategischen Weitblick mit operativer Exzellenz – beste Voraussetzungen, um Veganz in der nächsten Wachstumsphase als skalierbares Technologieunternehmen erfolgreich weiterzuentwickeln. Die neue Holdingstruktur von Veganz ist notwendig und sinnvoll, um die Steuerung der wachstumsstarken Tochtergesellschaften effizienter zu gestalten.

Als Kapitalmarktexperte wird er zudem die Investor-Relations-Aktivitäten von Veganz weiterentwickeln und den Zugang zum Kapitalmarkt gezielt stärken – ein wichtiger Hebel zur Schaffung von Shareholder Value.

Jan Bredack,

scheidender CEO von Veganz, meinte „Nach fast 15 Jahren fällt mir dieser Schritt als Gründer nicht leicht, aber ich übergebe den Staffelstab nach der in den vergangenen zwei Jahren erfolgreich durchgeführten Transformation der Veganz Group AG von einem Handelsunternehmen zu einer FoodTech-Company mit einem sehr guten Gefühl. In diesem Unternehmen steckt unglaublich viel Herzblut von mir und ich bin überzeugt, dass die Veganz Group AG ihren eingeschlagenen Erfolgsweg nachhaltig fortsetzen wird. Ich werde diesen Weg als größter Aktionär selbstverständlich weiter begleiten, freue mich aber auch auf meine neue Herausforderung als Geschäftsführer der OrbiFarm GmbH, der ich mich nunmehr zu 100 Prozent widme.“

„In den vergangenen Monaten hatte ich die Gelegenheit, Rayan Tegtmeier intensiv kennenzulernen und habe ihn fachlich wie menschlich sehr schätzen gelernt. Ich bin überzeugt von seinen Fähigkeiten und seinem strategischen Weitblick – er ist genau der richtige Fachmann, um die nächste Wachstumsphase der Veganz Group AG als Beteiligungsholding erfolgreich umzusetzen,“ erklärte er.

Rayan Tegtmeier, designierter CEO von Veganz, sagte: „Ich freue mich sehr auf die neue, spannende Aufgabe bei Veganz – einem Unternehmen mit innovativen Produkten, großem Potenzial und besten Voraussetzungen für profitables internationales Wachstum. Die Transformation hin zu einer leistungsfähigen Technologieholding bietet vielfältige Chancen, die es gemeinsam mit dem Team erfolgreich zu nutzen gilt.“

„Unter meiner Führung liegt der Fokus klar auf profitabler Skalierung, einer effizienten Cash-Allokation sowie dem organischen und anorganischen Ausbau des Geschäfts. Mein Ziel ist es, den eingeschlagenen Weg zu forcieren, neue Wachstumsmärkte zu erschließen und institutionelle Investoren für Veganz zu begeistern, um die – meiner Meinung nach – eklatante Unterbewertung der Aktie sukzessive abzubauen,“ erläuterte er.

Über die Veganz Group AG

Die im Jahre 2011 in Berlin gegründete Veganz Group ist ein innovativer Produzent von pflanzenbasierten Lebensmitteln. Zu den Veganz-Marken zählen auch Happy Cheeze, Mililk®, Peas on Earth und OrbiFarm.

Ursprünglich als europäische vegane Supermarktkette gestartet, gelang es Veganz mit einer nachhaltigen Unternehmensphilosophie diesen neuen Wachstumsmarkt aufzubrechen und den pflanzlichen Ernährungstrend in der deutschsprachigen Region zu etablieren. Das aktuelle Produktportfolio umfasst Süßwaren, Snacks, Milch-, Käse- und Fleischalternativen.

Die Produkte sind in Deutschland, Österreich und der Schweiz nicht nur im eigenen Online-Shop, sondern auch flächendeckend im Groß- und Einzelhandel verfügbar, u.a. bei Edeka, Rewe, Spar International, Rossmann, dm Deutschland und Transgourmet. Das Sortiment von Veganz wird sukzessive durch hochwertige und innovative Artikel optimiert, während parallel die nachhaltige Wertschöpfungskette kontinuierlich verbessert wird.

Veganz wurde für seine sozialen und ökologischen Auswirkungen mit dem B Corp-Zertifikat ausgezeichnet, vergleicht die Umweltbilanz aller eigenen Produkte mit allen Lebensmitteln im deutschsprachigen Raum und setzt regelmäßig neue Benchmarks für eine nachhaltige Lebensmittelindustrie.

Kontakt Veganz:

Massimo Garau

Chief Financial Officer

Telefon: +49 (0)151 46569362

E-Mail: ir@veganz.de

Website: www.veganz.de (

http://www.veganz.de/)

