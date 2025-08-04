Innovative Monitoring-Plattform für Digital Signage

MVC Videra macht bewährte Lösung für breiteren Markt zugänglich

Der Digital Signage-Markt befindet sich in einer Phase des tiefgreifenden Wandels. Während weltweit der Einsatz von LED-Displays, Digital-out-of-Home (DooH)-Installationen und digitalen Touchpoints rasant zunimmt, stehen Unternehmen zunehmend vor der Herausforderung, komplexe Systemlandschaften zuverlässig zu betreiben. Das gilt besonders für den Einzelhandel sowie im Food & Beverage-Bereich. Der Digitaltechnologie-Spezialist MVC Videra reagiert darauf mit einer innovativen Monitoring- und Steuerungslösung. Als eine von wenigen am Markt ermöglicht sie eine herstellerübergreifende und damit zentrale Verwaltung digitaler Ausgabesysteme.

„Deutschland zählt zu den dynamischsten Digital Signage-Märkten Europas“, sagt Sven Damberger, Geschäftsführer von MVC Videra,. Der Bruttoumsatz im DooH-Bereich stieg 2024 laut Nielsen um 19% auf 1,4Mrd.Euro – insbesondere getrieben durch Transportmedien (+26,7%) und digitale Plakatwerbung (+13,7%). Doch mit dem Wachstum steigen auch die Anforderungen an Betrieb und Steuerung. „Unterschiedliche CMS-Systeme, eine Vielzahl von Displayherstellern und dezentrale Standortstrukturen erschweren vielen Unternehmen zunehmend die Kontrolle und stellen hohe Anforderungen an Verfügbarkeit, IT-Sicherheit und Transparenz“, so Damberger. Dies bringt erhebliche Risiken mit sich, denn wer den Überblick über seine Digital Signage-Systeme verliert, riskiere teure Ausfälle. Verpasste Umsätze, ein erhöhter IT-Aufwand oder sogar Imageschäden können die Folge sein, etwa wenn Sonderangebote zur Stoßzeit nicht ausgespielt werden oder hochbudgetierte Kampagnen ins Leere laufen.

Heterogene Systemlandschaften erfordern herstellerübergreifendes Monitoring

Um die wachsende Komplexität und Systemvielfalt zu bewältigen, gibt es auf bereits zahlreiche Management-Lösungen am Markt. Doch viele sind auf bestimmte Hersteller begrenzt. Mit Hummingbird stellt MVC Videra nun eine Plattform speziell für heterogene Systemlandschaften bereit: ein zentraler, Steuerungshub, der sich flexibel und vor allem herstellerunabhängig in bestehende Netzwerke integrieren lässt.

Die Lösung aggregiert Statusinformationen aus unterschiedlichsten Quellen und Anwendungen in einem Dashboard – unabhängig davon, welche Hardware oder Plattformen im Einsatz sind. Das entlastet AV-, Betriebs- und IT-Teams messbar: Wie Praxisdaten zeigen, werden Störungen werden in bis zu 95% der Fälle automatisch erkannt und viele davon proaktiv behoben werden. Dadurch reduziert sich der manuelle Aufwand für IT-Abteilungen um etwa die Hälfte reduziert, die durchschnittliche Lösungszeit sinkt um rund zwei Drittel.

Wandel zum Managed-Service-Geschäft

Dass das Unternehmen mit seiner Lösung dem aktuellen Wandel im Digital Signage-Markt Rechnung trägt, zeigt das umfangreiche Managed Service-Konzept, das damit einhergeht. Laut einer Studie von Lünendonk und Deloitte arbeiten bereits 77% der Unternehmen weltweit mit Managed-Service-Providern zusammen, um die wachsenden Anforderungen an Skalierung, Sicherheit und Verfügbarkeit zu bewältigen. „Wir erleben derzeit einen klaren Paradigmenwechsel“, sagt Damberger. „Unternehmen wollen keine isolierten Tools mehr, sondern ganzheitliche Services, die Prozesse absichern und Ressourcen schonen.“

Monitoring-Plattformen, die im Markt bestehen wollen, müssen daher neben einer hohen Integrationstiefe zwangsläufig auch „Signage as a Service“ bieten. Hummingbird ist daher nicht nur mit allen führenden Herstellern in der AV- und Digital Signage-Welt kompatibel, auch der Expertensupport ist umfassend. Er reicht von der technischen Implementierung bis hin zur vollständigen Betriebsverantwortung.

Zukunftssichere Lösung – auch über Digital Signage hinaus

Für wachstumsstarke Unternehmen in Handel, DooH und Food & Beverage essenziell, ist zudem die Skalierbarkeit von AV- und IT-Systemen. Aus diesem Grund geht die Plattform von MVC Videra über Digital Signage hinaus. Mit Hummingbird lassen sich auch AV- und Videokonferenzsysteme sowie andere IT-Infrastrukturen zentral überwachen und steuern – unabhängig vom Hersteller. „Diese Unabhängigkeit ist unser entscheidender Vorteil“, betont Damberger, und der Grund, warum man Hummingbird vom internen Werkzeug zur marktverfügbaren Servicelösung ausgebaut habe: Die Plattform ist eine vollständige Eigenentwicklung des Unternehmens und bereits im operativen Einsatz. Mit der Markteinführung wird sie nun auch außerhalb von Kundenprojekten verfügbar gemacht.

MVC Videra ist ein international tätiger Spezialist für AV-, Digital Signage-, UCC- und Workplace-Technologien mit Aktivitäten in Deutschland, Skandinavien, Finnland, Spanien, Großbritannien und den USA. Mit über 30 Jahren Erfahrung unterstützt MVC Videra Kunden aus unterschiedlichsten Branchen, darunter Einzelhandel, Digital-out-of-Home (DooH) und Unified Communications & Collaboration (UCC).

Firmenkontakt

MVC Mobile VideoCommunication GmbH

Annette Tausch

Campus Kronberg 7

61476 Kronberg im Taunus

069 63399100



https://www.mvc.de/

Pressekontakt

Fröhlich PR GmbH

Bianka Wurstbauer

Alexanderstraße 14

95444 Bayreuth

09217593558



http://www.mvc.de