Velodyne Acoustics: Der traditionsreiche Subwoofer-Hersteller knüpft an frühere Erfolge an

Seit über 40 Jahren steht Velodyne Acoustics für Tiefton in Perfektion. Der Hersteller von hochwertigen Subwoofern für Filmton- und Musikwiedergabe ist schon im November 2019 vom Deutschen Vertrieb Audio Reference übernommen worden – samt aller Werke in den USA und China sowie den bestehenden Patenten. Der neue Firmeninhaber Mansour Mamaghani ist seitdem dabei, an den Erfolg von Velodyne Acoustics anzuknüpfen und den führenden Hersteller für HiFi- und Heimkino-Subwoofer noch breiter aufzustellen. Die Grundlagen hierfür könnten kaum besser sein: Die Firmenhistorie war stets geprägt vom Ideenreichtum, Pioniergeist und einem exzellenten Design in der Produktentwicklung.

Die Inhalte dieser Pressemeldung:

– Etablierter Hersteller Velodyne Acoustics startet neu durch

– Massiver Aufbau und stetige Verbesserungen – so ging es damals los

– Seit jeher ein Ziel: Eine möglichst verzerrungsfreie Basswiedergabe

– DDCS und automatische Equalizer sagen Verzerrungen den Kampf

– Aktuelle Trends und zukünftige Entwicklungen

Hamburg, 16. Februar 2021 – Velodyne Acoustics steht für verzerrungsfreien Tiefton wie kein anderer Hersteller. Nach der Übernahme durch Audio Reference im November 2019 nehmen die Neuentwicklungen Fahrt auf und werden schon bald verfügbar sein. Bei den kommenden Subwoofern konnten sich die Entwickler auf jahrzehntelang angesammeltes Know-how stützen.

Massiver Aufbau und stetige Verbesserungen – so ging es damals los

Der Gründer und damalige Chefingenieur von Velodyne Acoustics David Hall revolutionierte schon 1983 den Subwoofer-Bau mit dem patentieren High Gain Servo System, das auf einem Beschleunigungsmesser basiert. Eingebaut im ULD-18 konnte damit die Membranauslenkung perfekt kontrolliert werden – eine exzellente Wiedergabe der tiefsten Frequenzen war die Folge. Zusammen mit einem massiven und optimal verstrebten Gehäuse spielte der Tieftöner zudem lauter und weiter im Frequenzkeller als die Konkurrenz. Besonders beachtlich: Die Verzerrungswerte lagen 20- bis 30-fach niedriger als bei anderen Mitbewerbern. Der ULD-18 überzeugte auf ganzer Linie und wurde mit mehreren Auszeichnungen wie dem “Special Engineering Award” gewürdigt.

Seit jeher im Fokus: eine möglichst verzerrungsfreie Basswiedergabe

Nach dem ULD-18 folgten noch viele ikonische Audio-Schmuckstücke von Velodyne Acoustic. Eines haben sie alle gemeinsam: Ein guter Subwoofer sollte möglichst differenziert spielen, damit der Bass gleichzeitig fühlbar und realistisch wirkt. Hierfür ist die Wiedergabe im Frequenzkeller unterhalb von 20 Hertz ebenso wichtig, wie eine schnelle Reaktion. Passend dazu war es schon immer das Ziel von Velodyne Acoustics, Verzerrungen auf ein Minimum zu reduzieren und somit präzisen Tiefton zu erzeugen. Maßgebend ist natürlich auch die genaue Abstimmung auf den Hörraum. So stellte Velodyne 2003 den weltweit ersten digitalen Subwoofer mit DSP-Technologie vor. Damit wurde eine einmalige Präzision erreicht, die mit der hinzugewonnenen Kontrolle ihresgleichen sucht. Die genau aufeinander abgestimmte digitalen Equalizer, Frequenzweichen und Filter sorgten schon damals für eine Basswiedergabe der besonderen Art.

DDCS und automatische Equalizer sagen Verzerrungen den Kampf an

Aus dem verbesserten Algorithmus für das verzerrungsbegrenzende Digital Drive Control-System spezieller Subwoofer von Velodyne Acoustics geht eine straffere und präzisere Basswiedergabe hervor. DDCS ist ein aktives, DSP-basiertes System, das eine lineare Membranbewegung sicherstellt und für eine möglichst verzerrungsfreie Wiedergabe sorgt. Flaggschiff-Basssysteme wie der SPL 1200 Ultra verfügen außerdem auch über einen automatischen Equalizer, der die Tieftonwiedergabe des Subwoofers an die Raumakustik anpasset. Mit dem mitgelieferten Mikrofon und einem kurzen Druck auf die EQ-Taste der Fernbedienung ist der Bass perfekt vom Hörplatz aus abgestimmt – sauber und gewohnt verzerrungsfrei.

Aktuelle Trends und zukünftige Entwicklungen

Die letzten Jahre haben gezeigt, dass auch für die Audio-Industrie eine benutzerfreundliche Installation und Bedienung immer wichtiger wird. Dieser Trend geht an Velodyne Acoustics nicht vorbei und so bietet der Hersteller sowohl passende Installation als auch Raumeinmessungssysteme. Außerdem ist die Möglichkeit mit einem Knopfdruck den perfekten Tiefton für Musik, Heimkino und Spiele zu finden, für Velodyne Acoustics lange kein Geheimnis mehr. Lorenzo Mamaghani, COO der Audio Reference GmbH, gibt außerdem schon einen Ausblick auf kommende Geräte: “Die Deep Blue Series steht schon in den Startlöchern und wird den Tiefton von Velodyne Acoustics bald einer noch größeren Hörerschaft zugänglich machen. Denn seitdem wir den Hersteller übernommen haben, sind die Entwickler eifrig mit neuen Subwoofern zugange – vom Flaggschiff mit eingebautem DSP und ausgeklügelter Einmessung bis zum ambitionierten Einstiegsgerät. Dieses Jahr hält noch einige Überraschungen für die Audiowelt bereit und wir werden auch mit Velodyne Acoustics mit spannenden Produktneuheiten an den Start gehen.”

Das Unternehmen Velodyne Acoustics

Meister der tiefen Töne: Seit über 40 Jahren treibt Velodyne Acoustics die Entwicklung des Subwoofer-Konzepts mit innovativen Technologien voran. Schon 1983 stellte Velodyne Gründer David Hall den Markt mit einem Patent auf den Kopf, das eine lautere, tiefere und dabei verzerrungsärmere Wiedergabe ermöglichte. Weitere Innovationen folgten, darunter auch 2003 der weltweit erste DSP-gesteuerte Subwoofer. Heute begeistert Velodyne Acoustics die Anhänger von HiFi- und Heimkino-Klanggenuss mit flexiblen, an jeden Aufbau anpassbaren Systemen, die dabei äußerst benutzerfreundlich und einfach zu bedienen sind. Die Digital Drive Plus Serie gilt unter Kennern als Maßstab für das, was heutige Subwoofer leisten können. Kein anderer Hersteller hält so viele Patente im Subwoofer-Bau – und jedes dieser Patente steht ganz im Dienste der perfekten Tieftonwiedergabe.

www.velodyneacoustics.com

Firmenkontakt

Audio

Reference GmbH

Alsterkrugchaussee 435

22335 Hamburg

040 / 5 33 20 – 359

040 / 5 33 20 – 459

info@audio-reference.de

http://www.audio-reference.de

Pressekontakt

rtfm GmbH

Lars Schamicke

Flößaustraße 90

90763 Fürth

0911/310910-0

audio-reference@rtfm-pr.de

http://www.audio-reference.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.