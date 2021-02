Großbild Infotainer für VW, Seat, SKODA – ZENECs Z-E2055

ZENECs neues Touchscreen-Autoradio integriert sich perfekt in VAG Fahrzeuge und überzeugt mit großem 9″/22,9 cm Echtglas-Display

Topaktuelles Multimedia auf extra großem 9″/22,9 cm Display für VW, SEAT und SKODA – mit dem E>GO Z-E2055 (VK 559 Euro) bringt der Schweizer Multimediaspezialist ZENEC einen mit allen Raffinessen ausgestatteten, fahrzeugspezifischen Infotainer auf den Markt. Der Z-E2055 integriert sich perfekt in Fahrzeuge der Golf 5 und Golf 6 Plattformen und überzeugt mit seiner umfangreichen Funktionspalette – inklusive DAB+, Apple CarPlay und Android Auto.

GEZIELT GEBAUT FÜR VW, SEAT UND SKODA

Perfekte Fahrzeugintegration – dafür steht die ZENEC E>GO Reihe, ausnahmslos. Mit seiner spezifischen Bauform und der rot/weiß umschaltbaren Tastenbeleuchtung passt der Z-E2055 maßgeschneidert in die Cockpits diverser VW-, SEAT- und SKODA-Modelle. Via CAN-Bus mit der Fahrzeugelektronik vernetzt, werden Komfortfunktionen wie MFA/MFA+ und Multifunktionslenkrad Anbindung oder die Anzeigen von OPS und Climatronic unterstützt.

APPLE CARPLAY UND GOOGLE ANDROID AUTO

Das Mediacenter Z-E2055 ist Apple CarPlay und Google Android Auto zertifiziert. Um diese Funktionen zu nutzen, muss man nur ein iPhone oder Android-Handy via USB anschließen – und los geht”s. CarPlay und Android Auto bieten Zugriff auf Anwendungen wie Navigation, Mediaplayer oder Messenger-Dienste. Die Bedienung erfolgt einfach und flüssig über das kapazitive Glasdisplay des Z-E2055 oder dank Apple Siri bzw. Google Assistant noch komfortabler per Spracheingabe.

BESTE UNTERHALTUNG

Mit dem Z-E2055 wird das Cockpit zur High Tech Schaltzentrale, die man einfach über den großen, reaktionsschnellen 9″/22,9 cm Echtglas-Bildschirm oder die Hard-Key Tastenreihe an der Gerätefront steuert.

ZENECs Multimediacenter verfügt über zwei USB-Ports: Via USB lassen sich nicht nur die unterschiedlichsten A/V-Formate abspielen, sondern auch iPhones oder Android Smartphones andocken und zur Medienwiedergabe nutzen. Dazu kommen ausgefeilte Tools, um den Klang zu optimieren: ein Audio DSP mit 5-Kanal Laufzeitkorrektur zur individuellen Anpassung der Lautsprecherkanäle, ein grafischen 8-Band Equalizer sowie eine Aktivweiche mit wählbaren 12 dB/Okt. oder 24 dB/Okt. Hoch- und Tiefpassfiltern.

OPTIMALER RADIOEMPFANG MIT DAB+

Digitalradiosender in Audioqualität genießen – dafür sorgt der innovative DAB+ Tuner mit modernster Empfangstechnologie. Der Tuner überzeugt mit klarem Digitalradioempfang, punktet aber auch mit seinen Komfortfunktionen: MOT Slideshow, DLS-Text, DAB-DAB Service Following und Comfort Scan sind mit an Bord.

Der empfangsstarke UKW RDS Tuner sorgt in Gegenden mit ungenügend ausgebautem DAB+ Netz für den Empfang der herkömmlichen UKW-Sender.

TELEFONIE UND MUSIKSTREAMING

Das moderne Bluetooth 4.2 Modul unterstützt ein stressfreies Freisprechen mit einfacher Verwaltung der Kontaktfavoriten. Dazu kommt eine bequeme Kontaktsuche anhand des Anfangsbuchstabens des Vor- oder Nachnamens sowie ein komfortables kabelloses A2DP Musikstreaming.

Navigation und Multimedia im Fahrzeug, dafür steht die Marke Zenec, im deutschsprachigen Raum der Marktführer für In Car Multimedia. Von Festeinbaunavigationen und Multimediasystemen bis zu ergänzendem Zubehör wie Rückfahrkameras – die Zenec Produktpalette bietet überzeugende Komplettlösungen für jedes Auto.

Zenec-Geräte werden exklusiv über Europas größten Car-Media Spezialisten, die ACR AG, vertrieben. Das Netzwerk aus 120 ACR-Fachhändlern garantiert deutschlandweit eine kompetente Beratung und einen fachgerechten Einbau aller Geräte.

