Verführerische Joghurt-Kreationen für den Winter

Das Winter-Genuss-Duo: Weideglück Fruchtjoghurt mild Bratapfel und Weideglück Fruchtjoghurt mild Pflaume-Zimt kommen ab Oktober 2021 wieder ins Kühlregal

Neu-Ulm, 06. Oktober 2021 – In den Wintermonaten sehnen sich unsere Geschmacksnerven nach weihnachtlichen Genusserlebnissen. Liebhaber von feinem Fruchtjoghurt werden daher begeistert sein, denn von Milchwerke Schwaben gibt es jetzt zwei besonders verführerische Joghurt-Kreationen passend zur kalten Jahreszeit.

Im Zeitraum von Oktober 2021 bis Februar 2022 sind die beliebten Fruchtjoghurtsorten Weideglück Fruchtjoghurt mild Pflaume-Zimt und Weideglück Fruchtjoghurt mild Bratapfel wieder saisonal erhältlich. “Auf Grund der vielen positiven Rückmeldungen der Verbraucher haben wir uns in diesem Jahr bei der Wintersortierung klar für die sehr abverkaufsstarken Varianten Pflaume-Zimt und Bratapfel entschieden”, erklärt Julia Biber, Marketing-Managerin bei Milchwerke Schwaben.

Starkes Genuss-Duo für starken Umsatz

Es sind zwei Klassiker der Marke Weideglück, die stets für ein starkes Umsatzplus in der Wintersaison sorgen: Die Geschmacksrichtung Pflaume-Zimt verwöhnt mit der fruchtigen Süße reifer Pflaumen in Kombination mit einem weihnachtlichen Zimtaroma. Bratapfel hingegen überzeugt durch seinen fein abgestimmten Geschmack von gebratenen Äpfeln, Rosinen und Nüssen. Die Wintersorten werden im 1.000-Gramm-Becher angeboten und sind zu einem UVP zwischen 2,19 Euro und 2,39 Euro erhältlich. Die Liefereinheit, bestehend aus je drei 1.000-Gramm-Bechern Weideglück Fruchtjoghurt mild Pflaume-Zimt und drei Weideglück Fruchtjoghurt mild Bratapfel, ist ab 01.10.2021 bestellbar und löst damit die Sommersortierung ab.

In der Wintersaison 2021/2022 wird die Präsenz des Genuss-Duos im Kühlregal mit verschiedenen Verbraucheraktionen und attraktiven Zweitplatzierungen am POS unter dem Markenclaim “Da weiß ich, was drin ist!” begleitet. Im deutschen Lebensmittelhandel ist die Marke Weideglück Markführer bei 1.000-Gramm-Gebinden.

Weitere Infos unter: www.weideglueck.de

Die Milchwerke Schwaben sind eine mittelständische Molkereigenossenschaft mit Sitz in Neu-Ulm und im Besitz von rund 1.400 Landwirten. Die 1922 gegründete Genossenschaft erwirtschaftete mit ihren rund 190 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Jahr 2019 einen Umsatz von 239,1 Mio. Euro. Neben Natur- und Fruchtjoghurt umfasst das Produktportfolio Desserts, Käse und Butter. Für die Herstellung wird ausschließlich die Milch von Bauern aus Deutschland verwendet. Die Produkte sind unter den Marken Weideglück sowie Weideglück Bio bundesweit im Lebensmitteleinzelhandel erhältlich und werden in 70 weitere Länder weltweit exportiert. Desserts und Joghurts von Weideglück werden zu 100 Prozent in recyclebaren Bechern aus Polypropylen (PP) verpackt und sorgen damit für mehr Nachhaltigkeit im Kühlregal. Bei Milchprodukten in 800- bzw. 1.000-Gramm-Bechern sind die Milchwerke Schwaben nationaler Marktführer.

Weitere Informationen: www.weideglueck.de

Firmenkontakt

Milchwerke Schwaben eG

Julia Biber

Reuttier Str. 142

89231 Neu-Ulm

+49 (0)731 706-234

+49 (0)731 706-282

jbiber@milchwerkeschwaben.de

https://www.weideglueck.de/

Pressekontakt

UTZ pr GmbH

Oliver Utz

Durber 7

87657 Görisried

+49 (0)8302 – 34 99 98-0

o.utz@utz-pr.de

https://www.utz-pr.de/

Bildquelle: Milchwerke Schwaben