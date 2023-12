Vernissage Kerstin Sokoll „SOMEWHERE OVER THE RAINBOW“

Abstrakte Malerei als Ausdruck des Unvergleichlichen

Dresden, 2. Dezember 2023 – Pressemitteilung

Neue Galerie Dresden lädt ein zur Vernissage von Kerstin Sokolls „SOMEWHERE OVER THE RAINBOW“

Die Neue Galerie Dresden freut sich, die bevorstehende Eröffnung der Einzelausstellung „SOMEWHERE OVER THE RAINBOW“ der renommierten Künstlerin Kerstin Sokoll anzukündigen. Diese außergewöhnliche Ausstellung wird am 8. Dezember 2023 um 19 Uhr in den inspirierenden Räumlichkeiten der Galerie eröffnet.

Die faszinierende Welt von Kerstin Sokoll erwartet die Besucher in einer Farbensymphonie, die jenseits des Vorstellbaren liegt. Ihre farbgewaltigen Werke entführen die Betrachter in eine Welt hinter dem Regenbogen, eröffnen neue visuelle Horizonte und präsentieren ein einzigartiges Spiel von Farben, Schichtnuancen und außergewöhnlichen Titeln. Die umfassende Werkschau lädt dazu ein, eigene Sicht- und Sehweisen zu schärfen und sich in die künstlerische Vision von Kerstin Sokoll zu vertiefen.

Abstrakte Malerei als Ausdruck des Unvergleichlichen

Die eindrucksvollen, großformatigen Werke von Kerstin Sokoll berühren den Betrachter auf tiefgreifende Weise. Sie regen dazu an, sich mit Strukturen, Farben und Ausdrücken auseinanderzusetzen. Diese Kunstwerke, geprägt von expressiver Kraft, entstehen aus einem intensiven Schaffensprozess und gleichen einer emotionalen Explosion von Farben, die die Leinwand wie eine Naturgewalt erfasst.

Die Kunst der Künstlerin ist keineswegs zufällig inszeniert: Mit inspirierter Entschlossenheit plant sie ihre Werke und integriert in sie ein tiefgründiges Kalkül. Auffällig ist ihre bewusste Abkehr von gegenständlichen Motiven. Stilistisch bewegt sie sich dabei geschickt in einem geordneten informellen Stil, der erst durch die Titel eine zusätzliche Dimension erhält, welche eine Verbindung zum Bild herstellt.

Viele ihrer Acrylgemälde wirken wie Studien zu Farben oder Kompositionen. Durch sie erforscht sie die emotionale Wirkung von Kontrasten und Harmonien, experimentiert mit optischen Phänomenen und erkundet die Vielfalt der Interpretationsmöglichkeiten geometrischer Kompositionen. Bei Sokolls Malerei steht jedoch stets die emotionale Einzigartigkeit im Mittelpunkt. Diese dient als faszinierender Moment, der eine Verbindung zwischen dem kreativen Prozess und der Rezeption schafft.

Die Vernissage am Freitag, den 8. Dezember 2023, verspricht ein unvergessliches Erlebnis zu werden:

19:00 Uhr: Einlass

19:30 Uhr: Begrüßung durch die Galeristen – persönliche Vorstellung der Künstlerin

20:00 Uhr: Buffet & geselliges Beisammensein

Die Neue Galerie Dresden lädt herzlich dazu ein, an diesem künstlerischen Ereignis teilzuhaben und die Werke von Kerstin Sokoll zu entdecken. Der persönliche Besuch der Gäste ist für die Galerie eine große Freude, und sie freut sich darauf, gemeinsam mit den Besuchern die zauberhafte Welt hinter dem Regenbogen zu erkunden.

Datum: 8. Dezember 2023

Ort: Neue Galerie Dresden

Adresse: Hoyerswerdaer Str. 21, 01099 Dresden

Eintritt: Kostenlos

Wir laden Sie zudem herzlich ein, unsere virtuellen Galerieräume zu besuchen und neue Kunstwerke zu entdecken, die Ihre Sinne berühren und Ihre Fantasie beflügeln werden.

In unseren digitalen Ausstellungshallen präsentieren wir eine vielfältige Auswahl an Werken, die die Bandbreite der zeitgenössischen Kunst in all ihren Facetten zeigen. Von abstrakter Malerei über beeindruckende Fotografie bis hin zu fesselnden Skulpturen – bei Inspire Art finden Sie eine reichhaltige Palette kreativer Ausdrucksformen.

Seien Sie dabei, wenn wir die Grenzen der Kunst erkunden und neue Perspektiven erschaffen. Unsere Galerie bietet eine Plattform für aufstrebende Talente und etablierte Künstler gleichermaßen, um ihre einzigartigen Werke einem kunstbegeisterten Publikum zu präsentieren.

Besuchen Sie uns online unter

www.Inspire-Art.de

und lassen Sie sich von den neuen Kunstwerken inspirieren. Entdecken Sie Kunst, die Emotionen weckt, Geschichten erzählt und Ihre Vorstellungskraft herausfordert.

Wir freuen uns darauf, Sie in unserer virtuellen Galerie begrüßen zu dürfen, während Sie neue künstlerische Welten erkunden.

Pressekontakt:

Neue Galerie Dresden

Thomas Stephan

Telefon: 0351-339 39 59

E-Mail: kontakt@neue-galerie-dresden.de

Über die Neue Galerie Dresden:

Die Neue Galerie Dresden ist eine renommierte Kunstgalerie, die sich der Förderung zeitgenössischer Künstlerinnen und Künstler widmet. Sie bietet eine Plattform für innovative Kunstausstellungen und kulturelle Veranstaltungen, um Kunstinteressierte und Sammler zu inspirieren und zu begeistern.

Wir freuen uns darauf, Sie am 8. Dezember 2023 bei der Vernissage von Kerstin Sokolls „SOMEWHERE OVER THE RAINBOW“ begrüßen zu dürfen.

Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Unterstützung.

Mit freundlichen Grüßen,

Die Inhaber

Neue Galerie Dresden

Die umfassende Expertise von Inspire Art im Kunsthandel eröffnet Ihnen eine Welt voller Möglichkeiten, um hochwertige Kunstwerke zu entdecken. Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihren kreativen Horizont zu erweitern und sich von einer breit gefächerten Auswahl an Stilen, Materialien und Farben inspirieren zu lassen. Verwandeln Sie Ihr Zuhause nach Ihren individuellen Vorstellungen und bereichern Sie es mit zeitlosen Kunstwerken, die Ihnen auch in den kommenden Jahren Freude und ständige Inspiration schenken werden.

Firmenkontakt

Galerie Inspire Art

Thomas Stephan

Hoyerswerdaer Str. 21

01099 Dresden

0351 3393959



https://www.inspire-art.de/portfolio/

Pressekontakt

Galerie Inspire Art

Ulrike Rendle

Hoyerswerdaer Str. 21

01099 Dresden

0351 3393959



https://www.inspire-art.de/moderne-kunst-entdecken

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.