Verschlüsselte Solid-State-Festplatte von Viasat für das TOUGHBOOK 40

Maßgeschneidertes Notebook für Militär und Rettungsdienste mit optimierten Sicherheitsfunktionen.

Wiesbaden, DE. 2. Mai 2023 – Panasonic gibt bekannt, dass das robuste TOUGHBOOK 40 Notebook für den Militärbereich jetzt mit dem Eclypt® Core Encrypted Internal Solid State Drive des weltweiten Kommunikationsunternehmens Viasat Inc. (NASDAQ: VSAT) ausgestattet werden kann. Auf diese Weise wird das Panasonic TOUGHBOOK 40 in seinen Funktionen für Militär, Grenzkontrollen und Rettungsdienste konkurrenzlos. Ab Mai 2023 ist das Notebook TOUGHBOOK 40 mit einer selbstverschlüsselnden Solid-State-Festplatte erhältlich und somit für den Einsatz in Deutschland, europäischen sowie NATO-Staaten geeignet, wenn es darum geht, Informationen der Sicherheitsstufe „Top Secret“ und aller darunter liegenden Sicherheitsstufen zu verarbeiten.

„Dies ist der nächste Schritt unserer Partnerschaft mit Viasat, um Laufwerke der höchsten Sicherheitsstufe für die gesamte TOUGHBOOK Reihe anzubieten“, sagt Jon Tucker, General Manager Engineering, Product & Mobility Solutions bei Panasonic Mobile Solutions Business Division. „Angesichts der aktuellen geopolitischen Spannungen in ganz Europa und darüber hinaus wächst die Nachfrage nach hochsicheren, robusten, modularen und flexiblen Geräten täglich.“

Das 14 Zoll Rugged Notebook ist für das Militär konzipiert, einschließlich des operativen Einsatzes zu Fuß und im Fahrzeug, für die Fahrzeugdiagnose, Wartung sowie für die Ausbildung. Auch Polizei und Grenzschutz können das Gerät ideal für den operativen Einsatz nutzen, wie z. B. für Routing oder Identifikation von Nummernschildern sowie von Verdächtigen. Das modulare Design des Geräts ermöglicht robustes Computing von ganz neuer Qualität. Mobile Mitarbeiter können das Gerät über sieben Erweiterungsbereiche schnell und einfach unterschiedlichen Herausforderungen anpassen.

Das leistungsstarke, neue, komplett schwarze Modell ist für den Einsatz unter extremsten Bedingungen ausgelegt und verfügt über militärische Sicherheits- und Kommunikationsfunktionen zur Unterstützung unternehmenskritischer Operationen. Der Windows 11 Secured-Core-PC ist standardmäßig mit einem Intel® Core i5-1145G7 vPro-Prozessor (Intel Core™™ i7 vPro-Prozessor®® optional), 16 GB RAM (bis zu 64 GB optional) und einer 512-GB-NVMe-OPAL-SSD mit Schnellverschluss ausgestattet (® bis zu 2 TB optional). Nun hat es auch die Zertifizierung für die Verwendung mit von der NATO zugelassenen selbstverschlüsselnden sicheren VIASAT-Festplatten sowie MIL-Anschlüssen und Dockingstationen . Bei dem TOUGHBOOK 40 lassen sich Licht- und Elektronikübertragungen über die zusätzliche One-Touch-Tarnfunktion während des Betriebs sofort ausschalten.

„Eine Viasat SSD bietet eine hohe Datensicherheit, Zuverlässigkeit und Leistung. Sie ist gegen Bedrohungen wie Datenmanipulation, unbefugten Zugriff und Datenverlust geschützt. Diese Merkmale sind für die NATO von entscheidender Bedeutung, da sie sensible und vertrauliche Informationen speichern und übertragen. Darüber hinaus ist die Viasat SSD robust und widerstandsfähig, sodass sie auch unter widrigen Umgebungsbedingungen zuverlässig funktioniert. Deshalb sind die Viasat SSD und die Panasonic Toughbook Produkte ein perfektes Paar für alle kritischen Einsätze“, sagt Patrick Muff, Manager Sector Public, DACH/CEE/Turkiye, Panasonic Mobile Solutions Business Division.

„Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit Panasonic auszubauen und die Viasat-Verschlüsselung in das TOUGHBOOK 40 zu integrieren. So können wir Anwendern im Militärbereich robuste und hochsichere Geräte der nächsten Generation anbieten“, sagt Hisham Awad, Geschäftsführer von Viasat UK. „Die in Großbritannien entwickelte und produzierte Eclypt-Technologie von Viasat für sichere Daten im Ruhezustand kombiniert hoch entwickelte Authentifizierung, Verschlüsselung der gesamten Festplatte und Datenspeicherung – in einer manipulationssicheren, integrierten oder mobilen Hardware. Bei Diebstahl, Verlust oder Angriffen auf das Gerät trägt die Solid-State-Festplatte dazu bei, dass die Daten nach dem Ausschalten geschützt und sicher sind. Wir freuen uns darauf, weiterhin fortschrittliche Data-at-Rest-Lösungen auf den Markt zu bringen, um Nutzer im Militärbereich dabei zu unterstützen, ihre sensibelsten Daten zu schützen.“

Weitere Informationen zum Panasonic TOUGHBOOK 40 finden Sie unter: https://eu.connect.panasonic.com/gb/en/products/toughbook/toughbook-40

Das Bildmaterial finden Sie hier.

Über Panasonic Group

Die Panasonic Group ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung innovativer Technologien und Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Consumer Electronics, Housing, Automotive, Industrie, Kommunikation und Energie. Am 1. April 2022 wurde die Panasonic Holdings Corporation in eine operative Gesellschaftsform umgewandelt. Unter dem Dach der Holdinggesellschaft sind acht Unternehmen angesiedelt. Das 1918 gegründete Unternehmen führt seine Geschäfte auf Basis von Gründungsprinzipien, die darauf ausgerichtet sind, Werte zu schaffen und nachhaltige Lösungen für die Welt von heute anzubieten. Im letzten Geschäftsjahr (Ende 31. März 2022) erzielte das Unternehmen einen konsolidierten Nettoumsatz von 56,40 Milliarden Euro. Panasonic bietet hochwertige Produkte und Services unter dem Motto „Live Your Best“.

Weitere Informationen zu Panasonic finden Sie unter: https://holdings.panasonic/global/

Über Panasonic Connect Europe

Die Panasonic Connect Europe GmbH wird seit Oktober 2021 als agile Business-to-Business Organisation den sich verändernden technologischen Anforderungen europäischer Unternehmen gerecht. Mehr als 400 Mitarbeiter leisten unter der Leitung von CEO Hiroyuki Nishiuma mit innovativen Produkten, integrierten Systemen und Services einen wesentlichen Beitrag für den Erfolg ihrer Kunden – und verwirklichen so die Vision „Change Work, Advance Society and Connect to Tomorrow“.

Panasonic Connect Europe hat seinen Hauptsitz in Wiesbaden und besteht aus folgenden Geschäftsbereichen:

Mobile Solutions: Ein umfangreiches Portfolio an robusten TOUGHBOOK Notebooks, Tablets und Handhelds steigert die Produktivität mobiler Mitarbeiter.

Media Entertainment umfasst zum einen die Visual System Solutions mit einem breiten Sortiment an leistungsfähigen und zuverlässigen Projektoren sowie hochwertigen professionellen Displays. Und zum anderen Broadcast & ProAV für Smart Live Production-Lösungen aus einem End-to-End Portfolio aus PTZ- und Systemkameras, Camcordern, der Kairos IT/IP-Plattform, Mischern und Robotiklösungen, die für Live-Aufzeichnungen bei Events, Sportproduktionen, im Fernsehen und in xR-Studios vielfach verwendet werden.

Business and Industry Solutions: Innovative Supply Chain Lösungen für Einzelhandel, Logistik und Fertigung mit dem einzigartigen Gemba Process Innovation-Ansatz, also entwickelt gemeinsam mit allen Prozessbeteiligten, um die betriebliche Effizienz zu steigern, Endkundenwünsche besser realisieren zu können und Prozesse zu automatisieren oder zu digitalisieren. Die Projekte werden schlüsselfertig übergeben – integriert in die bestehende IT-Infrastruktur.

Panasonic Factory Solutions Europe: Eine breite Palette an intelligenten Produktionslösungen, etwa für die Elektronikfertigung, Roboter- und Schweißsysteme sowie Softwarelösungen für das Engineering, verwirklichen die Smart Factory.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://business.panasonic.de/

Bitte besuchen Sie die LinkedIn-Seite von Panasonic Connect Europe: https://www.linkedin.com/company/panasonic-connect-europe/

Firmenkontakt

Panasonic Connect Europe GmbH

Marco Rach

Hagenauer Strasse 43

65203 Wiesbaden

+49 173 6282 241



https://business.panasonic.de/mobile-it-solutions

Pressekontakt

Fink & Fuchs AG

Patrick Rothwell

Berliner Strasse 164

65205 Wiesbaden

0611 7413116



http://www.finkfuchs.de