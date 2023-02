Vienna is calling: Reiseschutzexperten der LTA sind auf der Ferien-Messe Wien

Die Lifecard-Travel-Assistance GmbH (LTA) wird vom 16. bis 19. März 2023 als Mitaussteller des ÖVT auf der internationalen Ferien-Messe in Wien dabei sein und für Gespräche und Interviews zur Verfügung stehen.

Österreichs führende Publikumsmesse für Urlaub, Reisen und Freizeit findet 2023 vom 16. bis 19. März in Wien statt. Auf der internationalen Ferien-Messe präsentieren hunderte Aussteller aus der ganzen Welt den Besuchern neue Urlaubsziele und Trends, spannende Geheimtipps und exklusive Angebote. Dazu gehören auch ein abwechslungsreiches Live-Programm auf der Showbühne sowie unterhaltsame Vorträge und Filmpräsentationen im Reisekino.

Reiseschutzexperte LTA wird als Mitaussteller des ÖVT, dem österreichischen Verein für Touristik, der über 200 mittelständische Unternehmen der Reisebranche vertritt, dabei sein. In der Halle C am Stand 0843 bzw. 0843A besteht an den vier Messetagen jeweils von 10 bis 18 Uhr die Möglichkeit, mit den LTA Vertretern persönlich zu networken und sich in passender Umgebung über das LTA Angebot und potentielle Kooperationen auszutauschen. LTA Geschäftsführer Dr. Dorka wird am 16. und 17. März vor Ort sein, Vertriebsleiter Herr Krottendorfer an allen vier Messetagen. Terminvereinbarungen für Interviews und Gespräche auf der Ferien-Messe Wien können ab sofort unter Telefon + 43 662-876402 / Mobil +43 660 1431161 oder per E-Mail an info@lta-reiseschutz.at vereinbart werden.

+++ LTA ist auch auf der ITB in Berlin +++

Wer es nicht zur Ferien-Messe Wien schafft, hat auch vom 7. bis 9. März auf der ITB in Berlin die Gelegenheit, mit LTA Geschäftsführer Dr. Michael Dorka zu sprechen. Zu finden ist er dort am Stand der asr (Allianz selbständiger Reiseunternehmen – Bundesverband e.V.) in der Halle 25/Stand 208. Dr. Dorka steht dort für alle Fragen rund um das Thema Reiseschutz zur Verfügung. Auch potentielle neue B2B-Kooperationspartner sind herzlich zum Austausch eingeladen. Terminvereinbarungen mit Dr. Dorka für Gespräche oder Interviews auf der ITB sind ab sofort möglich unter Telefon +49 (0) 30 43 73 43 43 oder E-Mail an dialog@pr4you.de.

Weitere Informationen: http://www.lta-reiseschutz.at

Über die LTA (Lifecard-Travel-Assistance)

Die 2005 gegründete Lifecard-Travel-Assistance GmbH (LTA) entwickelt und konzipiert umfassende Reiseschutz-Pakete, bestehend aus Dienstleistungen und Versicherungsschutz für gebuchte Reiseleistungen. In Zusammenarbeit mit über 1.800 Kooperationspartnern bietet die LTA einen zeitgemäßen und optimalen Versicherungsschutz sowie eine kompetente und umfangreiche Kundenbetreuung vor, während und nach einer Reise.

Aber nicht nur der Schutz der eigenen Kunden wird bei der LTA groß geschrieben, sondern auch der Umweltschutz. So werden im Unternehmen die CO2 Emissionen genau ermittelt und für jede verbrauchte Tonne CO2 pflanzt das Unternehmen circa zwei neue Bäume in Paraguay, um dort den Regenwald vor der Abholzung zu schützen.

Die verschiedenen Leistungspakete können direkt über die Homepage der LTA oder bei kooperierenden Reisebüros und Reiseveranstalter in Österreich, Deutschland und den Niederlanden gebucht werden.

Weitere Informationen zur Lifecard-Travel-Assistance sind im Internet unter http://www.lta-reiseschutz.at abrufbar.

Firmenkontakt

Lifecard-Travel-Assistance GmbH

Dr. Michael Dorka

Franz-Josef-Straße 20

A-5020 Salzburg

+43 (0) 662 – 87 64 02

+43 (0) 662 – 87 69 44

info@lta-reiseschutz.at

http://www.lta-reiseschutz.at

Pressekontakt

PR-Agentur PR4YOU

Marko Homann

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 43 73 43 43

dialog@pr4you.de

http://www.pr4you.de

